Das Algo-Trading Starter-Kit: der perfekte Einstieg in den automatischen Börsenhandel

Langfristig betrachtet kann kaum eine andere Anlageoption mit der Rendite von Aktien mithalten. Durchschnittlich um fast neun Prozent sind Wertpapiere seit der Jahrtausendwende gestiegen. Das schlechteste Jahr zeigte ein Wachstum von knapp vier Prozent: eine Zahl, die sich mit Festgeldzinsen nicht erreichen ließ. Zwar gibt es keine Garantie zur Geldvermehrung. Doch grundsätzlich bieten Aktienmärkte erfreuliche Gewinnchancen – ab sofort auch für Interessenten ohne Insiderwissen und IT-Kenntnisse. Das neueste Produkt der Algo-Camp GmbH erlaubt Laien einen einfachen und erfolgversprechenden Einstieg in den automatischen Börsenhandel. Und auch für erfahrene Händler lohnt das Algo-Trading Starter-Kit in vielerlei Hinsicht.

Automatisierter Börsenhandel

Algo-Trading steht neben vielen weiteren Begriffen als Synonym für einen automatischen Börsenhandel. Die computergesteuerten Handelssysteme kaufen und verkaufen Wertpapiere nach einer zuvor definierten Strategie. Menschliche Einflüsse beschränken sich auf die Überprüfung der Funktionstüchtigkeit, Mitarbeiter haben keinen Zugriff auf die Einlagen der Kunden. Diese wählen auch ihren eigenen Broker und erstellen ein Trading-Konto auf ihren Namen mit dem gewünschten Betrag. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, empfiehlt Algo-Camp seinen Partnerbroker GBE brokers aus Hamburg. Im Anschluss übernimmt das Softwareprogramm die volle Verantwortung für den Börsenhandel.

Mehr als Analyse

Jedes dieser Programme analysiert den Markt rund um die Uhr. Doch die Produkte der Algo-Camp GmbH bieten noch mehr. Denn die Berliner Agentur gilt mit gutem Grund als einer der führenden Anbieter im deutschsprachigen Raum. Bereits seit 2016 entwickelt sie ihre Handelsstrategien eigenständig – und überaus fundiert. Allein ein Blick auf die Geschichte des Unternehmens zeigt höchste Profitabilität ihrer Systeme. Dabei verfügen Gründer David Warney und seine Mitarbeiter nicht nur sämtlich über langjährige Branchenerfahrung. Sie verwirklichen mit ihrem Beruf auch nicht nur ihre Leidenschaft. Sie möchten, dass ihre Kunden von ihrem Wissen profitieren – Profis ebenso wie Neulinge auf dem Börsenparkett.

Aktuell haben sie ihr Portfolio um das Algo-Trading Starter-Kit erweitert. Das Einsteigerpaket enthält alles, was für einen automatischen Aktienhandel erforderlich ist. Die Nutzerlizenz gilt unbegrenzt, Trading-Server können abonniert werden. So kann das Handelssystem auch Käufe und Verkäufe platzieren, ohne dass der eigene Computer eingeschaltet sein muss.

Das Starter-Kit eignet sich für jedes Erfahrungslevel. Wer wenig Zeit hat oder trotz eigener Kenntnisse die professionellen Softwarelösungen beanspruchen möchte, ist daher ebenfalls richtig. Drei Pakete mit unterschiedlichen Laufzeiten und Mindesteinlagen erhalten für jeden Bedarf das Passende. Und neben Textinformationen und Erklärvideos bieten die Experten von Algo-Camp auch ihren persönlichen Support. Der perfekte Einstieg in den automatischen Börsenhandel!

Die Algo-Camp GmbH konzentriert sich auf die Entwicklung, den Betrieb und Vertrieb von Handelssystemen sowie deren grundlegenden Strategie. Dabei finden sowohl private Trader als auch Vermögensverwalter und Family-Offices den Weg zu Algo-Camp.

Kontakt

Algo-Camp GmbH

David Warney

Albrechtstr. 19

10117 Berlin

–

–



http://www.algo-camp.de

Bildquelle: @ Algo-Camp GmbH