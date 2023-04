Das digitale Schwarze Brett: Alterprobtes neu entdecken

digitalSIGNAGE.de bietet Komplettlösungen für Digitale Schwarze Bretter inklusive 3 Jahren Cloud CMS

Seit mehreren Jahrhunderten nutzen die Menschen das „Schwarze Brett“, um Informationen auszutauschen und Diskussionen anzuregen: Kaum ein Unternehmen, Behörde, Verein… kommt ohne aus. Mit einem digitalen Infoboard können Sie das bewährte Konzept optimieren und erweitern. Was alles möglich ist und welche Vorteile ein digitales Schwarzes Brett bietet, erfahren Sie hier.

Alles auf einen Blick: Die Vorteile eines digitalen Schwarzen Bretts

Nicht ohne Grund sind Schwarze Bretter an so vielen Stellen zu finden. Sie sind extrem nützlich und in vielen Fällen sogar für einen reibungslosen Unternehmensalltag unumgänglich. Ursprünglich handelte es sich dabei tatsächlich um schwarz gestrichene Bretter, die in Wirtshäusern angebracht waren. Hier konnte das Personal mit Kreide die Rechnungen der jeweiligen Gäste anschreiben. Seither hat sich viel getan.

Das Schwarze Brett: Ein bewährtes Kommunikations-Tool

Ein digitales Infoboard erweitert die Idee des Schwarzen Bretts, ohne etwas an den Vorzügen zu ändern. Das ist besonders wichtig. Denn das traditionelle Infobrett fällt definitiv in die Kategorie „einfach und genial“. Das heißt: Wer etwas am Grundkonzept ändern würde, wäre zum Scheitern verurteilt.

Dass ein Schwarzes Brett ideal für die Weitergabe von Informationen ist, versteht sich von selbst. Personen können dort jede Menge Wichtiges (und Unwichtiges) entdecken. Anders, als ein Meeting, ein Anruf oder eine Informationsveranstaltung, ist eine solche Infotafel aber jederzeit erreichbar. Die Empfängerinnen und Empfänger schauen einfach zum für sie passenden Zeitpunkt vorbei. Diese Flexibilität ist ein wichtiger Grundstein für den Erfolg des Konzepts, der sich durch den Einsatz eines digitalen Schwarzes Bretts noch verstärken lässt. Denn digitale Infoboards bieten diese Freiheit nicht nur bezüglich der Zeit, sondern auch hinsichtlich des gewünschten Inhalts.

Was spricht für die Nutzung eines digitalen Infoboards?

Der Begriff „Digital Signage“ ist längst zum wichtigen Schlagwort für alle geworden, die Informationen vermitteln wollen. Denn eine Digital Signage-Lösung bietet Raum für mehr Informationen und eine bessere Aufbereitung als das klassische Schwarze Brett: Grafiken, Videos und passende Animationen ziehen automatisch die Aufmerksamkeit auf sich. Gleichzeitig hilft ein digitales Infoboard Ihnen dabei, Ihre Message gezielt an den Mann oder die Frau zu bringen. Außerdem besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansichten zu wechseln und über ein Touchscreen mit dem digitalen Schwarzen Brett zu interagieren. Auf diese Weise sind auch ein direktes Feedback oder eine aktive Informationssuche möglich. Sogar für spezielle Infotafeln, die nur ein kleineres Publikum interessieren, ist Platz, ohne andere Lesende zu verschrecken.

Dadurch sorgt ein digitales Schwarzes Brett für mehr Übersichtlichkeit. Schließlich wären Dutzende von Zetteln notwendig, um hier analog mitzuhalten. Zusätzlich lassen sich die Inhalte Ihres digitalen Infoboards per Software ansteuern und bei Bedarf aktualisieren. Das erweitert Ihre Möglichkeiten und spart Ihnen Zeit und Arbeit. Ein digitales Schwarzes Brett bietet also einige Vorteile:

[*]Mehr Informationen auf kleinem Raum – keine unübersichtliche „Zettelwirtschaft“ mehr

[*]Verschiedene Formate (Text, Videos, Grafiken,…)

[*]Möglichkeit der Interaktion: Die Nutzer können swipen, suchen, Feedback geben oder auf andere Weise mit dem digitalen Schwarzen Brett interagieren.

[*]Die zentrale Steuerung mehrerer digitaler Infoboards spart Zeit und Aufwand.

[*]Eine mögliche Vorausplanung der Inhalte sorgt für zusätzliche Flexibilität.

Einsatzmöglichkeiten digitaler Infoboards

Viele denken beim Begriff „Schwarzes Brett“ zunächst an die Tafel am Eingang eines Supermarktes. Diese Tafeln dienen in der Regel dem Informationsaustausch: Egal ob gebrauchte Winterreifen oder Latein-Nachhilfe – hier wird jeder fündig. Tatsächlich kann dabei ebenfalls ein digitales Schwarzes Brett zum Einsatz kommen. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen jedoch noch viel weiter.

Zum ersten Mal seit seiner Erfindung besteht nun die Möglichkeit, ein Infoboard optisch wirklich ansprechend zu gestalten. Dadurch erschließen digitale Schwarze Bretter ganz neue Anwendungsfelder: Mit einem so genannten Hotel Display können etwa Hotels ihre Gäste schon beim Check-in überzeugen. Attraktive Hinweise auf die Zusatzangebote helfen zum Beispiel, zusätzliche Besucher in den Spa-Bereich zu locken oder Service-Leistungen zu verkaufen.

Auch im Einzelhandel wirkt der Einsatz digitaler Infoboards wahre Wunder: Digital-Signage im Einzelhandel bietet völlig neue Arten der Verkaufsförderung und Kundenführung. Kleine Bildschirme in Tischen und Verkaufstheken oder große, interaktive Werbebanner schaffen einen messbaren Mehrwert. Digitale Schwarze Bretter können somit inspirieren oder in Kombination mit zusätzlichen Angeboten (Branded Apps, Beacons …) für ein digitales Einkaufserlebnis sorgen.

Das „Schwarze Brett“ wird digital: Digitale Infoboards in Unternehmen

Vor allem größere Unternehmen mit vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen können von den Vorzügen eines digitalen Schwarzen Bretts profitieren.

Informationsflut einfach in den Griff bekommen: Mit Digital-Signage

Mit einem digitalen Infoboard lässt sich auch eine große Menge an Informationen übersichtlich darstellen.Somit eignet sich ein digitales Schwarzes Brett ideal für die interne Kommunikation in Unternehmen, Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen. Darüber hinaus stehen Ihnen noch weitere Implementierungsoptionen zur Verfügung:

Willkommensnachrichten

Tägliche Ereignisse

Bilder vom Standort

Spezielle Ereignisse

Mitarbeiterzeitpläne

Verfolgung der Tagesziele

Aktueller Projektstatus

Beiträge in sozialen Medien

Amüsante Fakten

v.m.

Besonders wichtige Informationen, zum Beispiel zu sicherheitsrelevanten Themen, lassen sich dabei durch Animationen oder Videos besonders hervorheben.

Mehr Flexibilität – durch ein digitales schwarzes Brett

Gerade im Unternehmensalltag überzeugen digitale Schwarze Bretter vor allem in Sachen Flexibilität. Denn die Menge an Informationen, die Sie dort hinterlegen können, ist nahezu unbegrenzt. Die Möglichkeit der Interaktion und die zentrale Verwaltung über eine Cloud-Software sorgen dennoch für die nötige Übersichtlichkeit.

digitalSIGNAGE.de bringt Innovation und Flexibilität in Ihr Firmenbüro: Unser digitales Schwarzes Brett bietet Verwaltungs- und Aktualisierungsfunktionen per Fernsteuerung sowie eine einfache und kosteneffiziente Installation mit PoE (Power-over-Ethernet). All unsere Geräte sind für die Ewigkeit gebaut, verfügen über Selbstkühlungsmechanismen und bieten die Möglichkeit zur Planung der Bildschirmzeiten per Fernsteuerung. Der Bildschirm kann geteilt werden, um mehrere Arten von Informationen gleichzeitig anzuzeigen.

Die richtigen Informationen – an der richtigen Stelle

Das digitale Schwarze Brett im Eingangsbereich sollte selbstverständlich und gut sichtbar einen Lageplan enthalten. Die Einladung zur Weihnachtsfeier ist hingegen für Ihre externen Gäste weniger wichtig und wird dementsprechend seltener im Foyer angezeigt. Innerhalb des Gebäudes kann der Lageplan hingegen, etwas versteckt, über eine Touch-Funktion zu erreichen sein. Hier sind Ankündigungen des Betriebsrats oder aktuelle, Bereichs-bezogene Kennzahlen wichtiger. Auch die Raumbelegung lässt sich so digitalisieren und das Buchen von Meeting-Arealenvereinfachen.

Dank der zentralen Verwaltung ist es möglich, alle Info-Boards mit den passenden Informationen zu versorgen. Das digitale Schwarze Brett wird damit zum unverzichtbaren Werkzeug für die Unternehmenskommunikation.

Raumnutzungsplanung – so effektiv wie nie zuvor

Planen Sie effektiv und übersichtlich die Nutzung Ihrer Konferenzräume: mit dem Digitalen Schwarzen Brett von digitalSIGNAGE.de. Zeigen Sie die Terminpläne für aktuelle und anstehende Konferenzen in jedem Konferenzraum an. Seitliche LED-Lichtleisten an den Bildschirmen sind mit Farbwechslern versehen, um dem Nutzer schnell einen visuellen Hinweis geben zu können. Die Inhalte lassen sich spielend leicht verwalten und können jederzeit per Fernsteuerung aktualisiert werden.

Mitarbeiterankündigungen leicht gemacht

Es war niemals einfacher, Ihr Team auf dem Laufenden zu halten. Mit der digitalen Lösung von digitalSIGNAGE.de können Sie die wichtigen Ankündigungen und Leistungen Ihres Unternehmens auf Ihrem digitalen Schwarzen Brett ständig aktualisieren. Die digitale Anzeige mitarbeiterbezogener Ankündigungen macht es überflüssig, jede Mitteilung zu drucken und ist somit eine umweltfreundliche Methode zur Unterrichtung Ihres Teams.

Innovativ, flexibel und jederzeit abrufbar: Unser digitales Schwarzes Brett

Zeigen Sie Ihre Informationen komfortabel im gesamten Firmenbüro an und kommunizieren so ganz einfachTeamziele, wichtige Ankündigungen und Leistungen. Digital-Signage ist eine effektive Lösung für Firmenbüros jeder Größe. Von kleinen Tisch-Displays über digitale Raumplanungsanzeigen bis hin zu exquisiten LFDs – die Digital-Signage-Lösungen von digitalSIGNAGE.de sind die Antwort auf alle Kommunikationsbedürfnisse in Unternehmen.

Ermutigen und begeistern Sie Ihr Team, indem Sie Auszeichnungen und aufregende Ankündigungen innerhalb von Minuten präsentieren sowie Terminpläne und Unternehmensziele auf dynamischen, mitarbeiterbezogenen, digitalen Displays anzeigen.

Nutzen Sie unsere Lösung als digitales schwarzes Brett zur Anzeige von Informationen und Unterhaltung für Schulen, Universitäten und Firmengebäude.

Mit dem innovativen digitalen Infoboard von digitalSIGNAGE.de für unternehmensinterne Kommunikation ist Ihr Team stets auf dem neuesten Stand.

Und das Beste: 3 Jahre Premium Digital Signage Cloud Software sind bei unserem digitalen Schwarzen Brett inklusive.

Für eine persönliche Beratung steht das digitalSIGNAGE.de Vertriebsteam unter Tel. 040 180 241 080 und vertrieb@digitalsignage.de gerne zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

Digital Signage Pionier

Digital Signage ist unsere Sprache.

Die digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH ist DER anerkannte Pionier auf dem europäischen Digital-Signage-Markt. Das Unternehmen vertreibt innovative Digital-Signage-Mediaplayer und integrierte Displays für kommerzielle Anwendungen. Durch starke Fokussierung in dieser Branche auf Partnerschaften ist es der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH gelungen, sich mit einer großen Bandbreite von Geräten auf vertikalen Märkten ein europaweit agierendes Umfeld aufzubauen. Das Ziel dabei ist die Bereitstellung eines versierten Kundendienstes, der ebenfalls europaweit ansprechbar ist.

Unsere Vision

Mit Digital Signage ermöglichen wir den audiovisuellen Transport von informellen oder unterhaltenden Inhalten als ein Erlebnis, das eine anziehende und magische Wirkung bei dem Betrachter oder Nutzer erzeugen soll.

Wir bieten

… hochmoderne Technologien, um neue Orte für kommerziellen Service zu finden. Die Produktlinie der digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH hilft, Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gastfreundschaft und Bildungsumgebungen zu verbessern, indem sie sie mit der neuesten, visuellen Technologie wirkungsvoller macht. Unsere Retail-Suite hilft Integratoren, das perfekte Umfeld für den Einzelhandel zu schaffen, um die Käufer der zukünftigen Generation besser bedienen zu können.

Die Produkte sind in Deutschland tausendfach installiert.

Pressekontakt:

digitalSIGNAGE.de Distribution GmbH

Frau Kathrin Schneider

Winterhuder Weg 78a

22085 Hamburg

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de