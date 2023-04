Das erste Sonnenkaufhaus eröffnet in Freiburg auf 400 Qm sein Ladengeschäft rund ums Thema Photovoltaik.

Freiburg im Breisgau – Das Sonnenkaufhaus hat seine Türen in der Bismarckallee 18 geöffnet und bietet eine breite Palette an Solarenergieprodukten an. Das Ladengeschäft ist die ideale Anlaufstelle für

Kunden, die sich für Solarprodukte, wie Photovoltaikanlagen, Energiespeichersysteme, Infrarotheizungen und mobile Solarlösungen interessieren. Doch das Sonnenkaufhaus bietet nicht nur eine breite Produktpalette, sondern auch eine kompetente Beratung, Unterstützung und einen qualifizierten Elektrofachbetrieb.

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden eine All-in-One-Lösung für Solarenergie zu bieten und ihnen dabei zu helfen, die Vorteile der Sonnenkraft zu nutzen“, sagt Christian Grether, Geschäftsführer des Sonnenkaufhauses. „Wir bieten Ihnen eine fachkundige Beratung zu allen Fragen rund um die Solarenergie, damit Sie die passende Lösung finden.“

Das Sonnenkaufhaus arbeitet mit namhaften Herstellern, wie Hanwha-Qcells, S:Flex, ClickCon, Toshiba, Welltherm uva. sehr eng zusammen.

Das Sonnenkaufhaus arbeitet auch mit erfahrenen Projektplanern, Architekten, Elektrofachbetrieben, Installateuren und Monteuren zusammen, um individuelle Bedürfnisse und Anforderungen zu erfüllen. „Durch unser breites Netzwerk können wir flexibel und schnell auf individuelle Anforderungen eingehen und maßgeschneiderte Lösungen entwickeln“, so Grether weiter.

Das Sonnenkaufhaus ist auch ein Ort für Bildung und Information. „Wir möchten, dass unsere Kunden verstehen, wie Solarenergie funktioniert und wie sie dazu beitragen können, die Umwelt zu schützen“, sagt Grether.

Das Ladengeschäft bietet auch die Möglichkeit, Produkte direkt vor Ort zu testen und zu kaufen. Demnächst soll auch ein Online-Shop verfügbar sein. Das Sonnenkaufhaus ist somit die Anlaufstelle rund um Solarenergie in der ganzen Region. Weitere Informationen rund um das Sonnenkaufhaus finden Sie unter www.sonnenkaufhaus.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sonnenkaufhaus GmbH

Herr Christian Grether

Bismarckallee 18-20

79098 Freiburg

Deutschland

fon ..: 0761 888 98600

web ..: http://www.sonnenkaufhaus.de

email : info@sonnenkaufhaus.de

Das Sonnenkaufhaus ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Solarenergie in der Region.

Wir bieten Ihnen Produkte, Beratung und Service auf höchstem Niveau, damit Sie von den Vorteilen der Sonnenkraft profitieren können.

Unsere Experten stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei allen Fragen rund um Solarenergie zu helfen.

Wählen Sie aus unserer großen Auswahl an Solarprodukten und nutzen Sie unser direktes Montageservice oder installieren Sie selbst – wir unterstützen Sie dabei.

Pressekontakt:

Sonnenkaufhaus GmbH

Herr Christian Grether

Bismarckallee 18-20

79098 Freiburg

fon ..: 0176-47644424

web ..: http://www.sonenkaufhaus.de

email : c.grether@sonnenkaufhaus.de