Eine Art, im Wasser zu faulenzen

Schwimmring Donut + Getränkehalter

Der Sommer steht vor der Tür, und wie könnte man die Hitze besser genießen als mit einem lustigen, aufblasbaren Poolspielzeug? Der aufblasbare Donut-Schwimmring ist die perfekte Ergänzung für jeden Pool- oder Strandtag. Hier erfahren Sie, warum Sie sich selbst einen zulegen sollten:

Design und Größe

Der aufblasbare Donut-Schwimmring ist so gestaltet, dass er wie ein riesiger Donut aussieht, aus dem ein Stück herausgebissen wurde. Es gibt ihn in zwei verschiedenen Farben: rosa und braun. Der Schwimmring hat einen Durchmesser von 120 cm, so dass er sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet ist. Die Donut-Form macht es außerdem einfacher, sich im Wasser festzuhalten.

Was den aufblasbaren Bitten Donut Swim Ring jedoch von anderen Schwimmringen auf dem Markt abhebt, ist sein lustiges und skurriles Design. Der Schwimmring sieht aus wie ein riesiger, angebissener Donut, komplett mit rosa oder braunem Zuckerguss und bunten Streuseln. Sein einzigartiges Design zieht mit Sicherheit die Aufmerksamkeit auf sich und macht Sie zum Mittelpunkt jeder Poolparty oder jedes Strandtreffens.

Langlebiges Material

Der Schwimmring ist aus hochwertigem, haltbarem PVC-Material gefertigt. Dadurch wird sichergestellt, dass er den Belastungen des regelmäßigen Gebrauchs standhält, ohne dass er durchlöchert wird oder Luft entweicht. Das Material ist außerdem wasserdicht, so dass es zwischen den Einsätzen leicht zu reinigen und zu trocknen ist.

Eines der besten Merkmale dieses Schwimmrings ist sein separater Getränkehalter – ein praktischer Zusatz, mit dem Sie Ihr Lieblingsgetränk immer griffbereit haben, während Sie im Wasser herumschwimmen

Sicherheit

Der aufblasbare Donut-Schwimmring ist zwar ein lustiges und trendiges Accessoire, sollte aber immer unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden. Der Schwimmring ist kein Ersatz für eine Schwimmweste oder eine andere Schwimmhilfe und sollte nur von geübten Schwimmern verwendet werden.

Produktmerkmale:

– Lustiges und verspieltes Design in pink oder braun mit einem Biss.

– Großer Durchmesser von 120 cm, geeignet für Kinder und Erwachsene.

– Inklusive aufblasbarem Getränkehalter, damit Sie während des Schwimmens immer etwas zu trinken haben.

– Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die haltbar und langlebig sind.

– Einfaches Aufblasen und Entleeren für einen schnellen und einfachen Aufbau und Lagerung.

– Geeignet für den Einsatz im Pool oder am Strand.

– Perfekt für Partys oder einfach zum Faulenzen in der Sonne.

– Geeignet für Kinder ab 3 Jahren.

Aufblasbar Donut BRAUN Ø 120 cm mit Biss Schwimmring Schwimmreifen Pool & Wasser, mit Getränkehalter —>> JETZT KAUFEN

Aufblasbar angebissener Donut PINK Ø 120 cm Schwimmring Schwimmreifen – Pool & Wasser mit Getränkehalter —>> JETZT KAUFEN

Suchst du nach einem lustigen und spielerischen Weg, um deine Zeit im Pool oder am Strand zu genießen? Dann ist der aufblasbare Bitten Donut Swim Ring genau das Richtige für Sie! Dieser Schwimmring ist in den Farben Rosa und Braun erhältlich und hat einen Durchmesser von 120 cm, wodurch er sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet ist. Der Schwimmring ist für Kinder ab 3 Jahren geeignet und wird mit einem aufblasbaren Getränkehalter geliefert, damit du beim Schwimmen immer etwas zu trinken hast.

Der aufblasbare Bitten Donut Swim Ring ein lustiges und praktisches Accessoire für alle ist, die gerne Zeit im Wasser verbringen. Sein einzigartiges Design, die robuste Konstruktion und der separate Getränkehalter machen ihn zu einer hervorragenden Wahl für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Egal, ob Sie sich im Pool treiben lassen, am Strand faulenzen oder auf Ihrem Lieblingsschlauchboot die Sonne genießen, dieser Schwimmring sorgt für stundenlangen Spaß und Unterhaltung. Also, worauf warten Sie noch? Holen Sie sich noch heute Ihren Schwimmring und sorgen Sie bei Ihrem nächsten Sommerfest für Furore!

