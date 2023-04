Apartments und Villen in Dubai – neuste Projekte

DAMAC Bay 2 by Cavalli, Dubai Harbour und Sobha Reserve Villas, Wadi Al Safa

DAMAC Bay 2

Ist die neueste Ergänzung des Portfolios eines der bekanntesten emiratischen Bauträger – DAMAC Properties. Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe zu DAMAC Bay by Cavalli, in der begehrten Gegend von Dubai Harbour.

Künftige Eigentümer von DAMAC Bay 2 by Cavalli können zwischen Luxusapartments mit 1 bis 3 Schlafzimmern und Super-Luxus-Duplexwohnungen mit 3 bis 5 Schlafzimmern wählen. Die Super-Luxus-Duplex-Residenzen verfügen über einen privaten Pool.

Die drei Türme, aus denen DAMAC Bay 2 by Cavalli besteht, werden durch ein Podium und eine von Cavalli inspirierte Brücke an der Spitze verbunden sein. Auf dem Podium des Gebäudes wird es Annehmlichkeiten wie eine Zigarren-Lounge, ein Spa, eine Dschungel-Oase, eine Hängematte zum Entspannen und vieles mehr geben. Was DAMAC Bay noch begehrenswerter macht, ist die Tatsache, dass sich direkt auf dem Gelände ein Wellenbad befindet, in dem man sich im Surfen üben kann, ein modisches Schnorchelbecken, eine Insel mit versunkenen Sitzgelegenheiten im Wasser und viele andere Wassereinrichtungen für Bewohner jeden Alters.

Da das Projekt von Cavalli gebrandet wird, werden den Eigentümern auch Premium-Annehmlichkeiten wie ein Cavalli Private Club und eine gläserne Wasserbrücke mit einem Cavalli-Display geboten. Ein direkter Zugang zum Strand und zur Promenade wird ebenfalls für alle zur Verfügung stehen.

DAMAC Bay 2 by Cavalli wird sich einer strategischen Lage im Bereich des Hafens von Dubai rühmen. Das Projekt wird auch einen einfachen Zugang zur Sheikh Zayed Road haben, der Hauptverkehrsstraße des Emirats. Die Fahrzeit zum Stadtzentrum von Dubai wird weniger als eine halbe Stunde betragen, während der Flughafen Dubai DXB innerhalb von 30 Minuten mit dem Auto erreichbar sein wird. Das Dubai Harbour Cruise Terminal liegt nur wenige Gehminuten von der Anlage entfernt.

Extremsportler werden Skydive Dubai zu schätzen wissen, wo sie Tandem-Fallschirmspringen, Indoor-Skydiving und Gyrocopter-Flüge genießen können, und auch der Emirates Golf Club ist innerhalb von 15 Autominuten zu erreichen.

Familien mit Kindern aus dem DAMAC Bay 2 by Cavalli Tower könnten sich für das größte und höchste Aussichtsrad der Welt namens Ain Dubai, den Jumeirah Beach, den Aquaventure Waterpark und das The Lost Chambers Aquarium interessieren, die sich auf der Spitze des Palm Jumeirah’s Crescent befinden.

Der Kauf einer Wohneinheit in der Anlage ist die perfekte Wahl für alle, die Zugang zu den erstklassigen Einrichtungen direkt auf dem Gelände sowie zu den erstklassigen Dienstleistungen von Cavalli haben möchten. Wenn Sie Eigentümer einer Immobilie in DAMAC Bay 2 by Cavalli werden, können Sie und Ihre Familie ein Goldenes Visum für 10 Jahre beantragen und ohne zeitliche Begrenzung in den VAE bleiben.

Apartment Dubai kaufen

Sobha Reserve

Ist ein exklusives und einzigartiges Bauprojekt in Wadi Al Safa, in dem Villen mit 4 und 5 Schlafzimmern der Luxusklasse zum Verkauf angeboten werden. Ein Projekt mit einem künstlerischen Stil, der ein Leuchtturm der Exzellenz werden wird. Ein wahrhaft bemerkenswertes Projekt, das mit Leichtigkeit zu einem Markenzeichen von Weltklasse-Qualität und zu einem Modell für eine einzigartige Konstruktion in der Welt werden wird.

Sobha Reserve ist ein neues Bauprojekt in Wadi Al Safa, Dubai, das direkt gegenüber von The Villa liegt. Der Entwickler des Projekts ist Sobha Realty, ein bekanntes Unternehmen, das bereits D1 und Waves Grande gebaut hat. Es ist ein perfekter Ort für diejenigen, die ein harmonisches Leben in unmittelbarer Nähe zu üppigem Grün und endlosen Annehmlichkeiten erleben möchten, ideal für Bewohner jeden Alters.

Unter den Einheiten, die in Sobha Reserve Wadi Al Safa zur Auswahl stehen, werden Villen mit 4-5 Schlafzimmern und einer Größe von ca. 4.800 bis 5.800 qm sein. Die Gesamtzahl der Villen wird 60 betragen, und jede von ihnen wird ein atemberaubendes Design und durchdachte Grundrisse bieten, so dass Sie maximalen Komfort im Haus Ihrer Träume genießen können.

Wenn Sie Eigentümer einer Villa in Sobha Reserve werden, können Sie sich von der Hektik Dubais erholen und haben gleichzeitig leichten Zugang zu den wichtigsten Orten im Emirat. Eine begrenzte Anzahl von Villen hat bereits einheimische und internationale Investoren angezogen, ebenso wie diejenigen, die ein ruhiges Leben genießen möchten.

Wadi Al Safa 2 ist einer der beliebtesten Wohnkomplexe in Dubai und besteht hauptsächlich aus Wohnungen und Villen. Unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Vorlieben der Bewohner sind die angebotenen Einrichtungen und Dienstleistungen wirklich außergewöhnlich. Es handelt sich um ein familienfreundliches Viertel in der Nähe von Supermärkten, Kliniken und Einkaufszentren. Da es sich um erschwingliche Angebote handelt, bietet die Vorstadtgemeinde einen wirklich ausgewogenen Lebensstil. Dank der Nähe zu den großen Straßennetzen sind die wichtigsten Sehenswürdigkeiten leicht zu erreichen. Die makellosen Lebensbedingungen unterstreichen die allgemeine Attraktivität.

Die Bewohner von Sobha Reserve Villas in Wadi Al Safa 2 können andere Gebiete des Emirats Dubai leicht erreichen. So sind Downtown Dubai und Business Bay innerhalb von 20 Minuten erreichbar, während die Fahrzeit zum Dubai International Airport 20 Minuten beträgt.

Die nächstgelegene und beliebteste Schule ist die GEMS Firstpoint School, etwa 12 Minuten entfernt. Sie folgt dem English National Curriculum. Eine weitere beliebte Schule ist die German International School in Dubai, die nach dem deutschen Lehrplan unterrichtet. Auch diese Schule ist beim deutschen Bildungsministerium registriert. Die Indian Secondary School ist eine weitere beliebte Schule in der Nähe.

Zu den beliebten Krankenhäusern in der Nähe von Wadi Al Safa 2 gehört das Mediclinic Parkview Hospital in der Umm Sukayum Street, eines der Krankenhäuser im Gebiet Al Barsha. Es bietet eine Vielzahl medizinischer Pakete und unterhält mehrere Versicherungsnetze, die es den Patienten ermöglichen, sich zu einem erschwinglichen Preis behandeln zu lassen.

Wohnung Dubai kaufen

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

T Klingler

Marina Gate 0

00000 Dubai

971522776604



http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.