Autoankauf in Wittlich mit und ohne TÜV

Ohne Vertrauen geht beim PKW-Ankauf auch in Wittlich nichts. Ohne Vertrauen sieht ein Verkäufer ständig die Gefahr, übervorteilt zu werden und der Käufer, für ein Schrott-Fahrzeug, um sein Geld gebracht zu werden. In der Tat gibt es jede Menge Fallstricke, wenn ein Gebrauchtwagen verkauft werden soll – sowohl von Verkäufer- als auch von Käuferseite. Insbesondere beim Handel mit gebrauchten Fahrzeugen unter Privatpersonen besteht die Gefahr, ohne es zu wollen, plötzlich als Betrüger oder Geprellter dazustehen. Ein einziger Mangel, der dem Verkäufer möglicherweise überhaupt nicht bekannt war, kann für jede Menge Ärger sorgen und ist erst einmal ein Rechtsanwalt auf den Plan gerufen, wird es in aller Regel teuer. Doch das muss nicht sein. Der Autoankauf Wittlich zeichnet sich durch ein transparentes Arbeiten und im Falle des Vertragsabschlusses ebenso durch ausgesprochen faire Konditionen aus. Kein Wunder, dass dieser Händler in der Stadt einen ausgezeichneten Ruf genießt. Ebenso steht der Autoankauf in Wittlich für ein kundenorientiertes Arbeiten. Wer sich mit dem Gedanken trägt, seinen Gebrauchtwagen mit Motorschaden oder Auto ohne TÜV an den PKW-Ankauf in Wittlich zu verkaufen, ruft diesen einfach an und vereinbart einen Termin, an dem ein Mitarbeiter ihn zwecks Begutachtung des Fahrzeugs aufsucht.

Termine innerhalb von Wittlich sind kurzfristig möglich – oft innerhalb von wenigen Stunden

Der Verkäufer muss nach der Terminvereinbarung weder sein Auto auf Hochglanz polieren noch den Innenraum einer aufwändigen Reinigung unterziehen. Von Belang ist lediglich das Vorhandensein aller notwendigen Fahrzeugdokumente. Dies ist zum einen die Zulassungsbescheinigung Teil 2 – der Fahrzeugbrief – sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 1 – der Fahrzeugschein. Des Weiteren sind die Bescheinigung der Hauptuntersuchung, sofern vorhanden, vorzulegen sowie der Bericht der Abgasuntersuchung. Außerdem sollte der Verkäufer im Vorfeld des avisierten Verkaufs die Vollständigkeit der Schlüssel überprüfen. Das Fehlen eines Schlüssels steht einem Verkauf nicht im Weg, muss allerdings im Vertrag ausgewiesen werden. Sobald der Mitarbeiter des PKW-Ankauf Wittlich beim Kunden – dem Verkäufer – eingetroffen ist, wird das Fahrzeug auf Herz und Nieren untersucht. Diese Ankaufuntersuchung nimmt trotz aller Gründlichkeit nur wenige Minuten in Anspruch. Sobald sie abgeschlossen ist, ist der Spezialist d es Autoankauf Wittlich auch schon in der Lage, einen verbindlichen Preis für den Gebrauchtwagen abzugeben. Dieses Angebot ist stets ausgesprochen fair, selbst wenn es sich beim angebotenen Fahrzeug um ein Auto ohne TÜV handelt. Ist der Verkäufer vom Ankaufpreis überzeugt, wird der Vertrag aufgesetzt. Nachdem dieser von beiden Seiten unterzeichnet wurde, wechseln der Kaufpreis in bar und der Gebrauchtwagen den Besitzer und schon ist der PKW-Ankauf perfekt. Sofern das Auto noch angemeldet ist, übernimmt der Autoankauf die Ab- oder Ummeldung. Sollte das Fahrzeug nicht fahrbereit sein, so schafft es der PKW-Ankauf auf eigenes Risiko und eigene Kosten in die firmeneigene Werkstatt, wo es im Anschluss wieder auf Vordermann gebracht wird, um dann weiterverkauft werden zu können. Sollten bei der Reparatur weitere Schäden sichtbar werden, so hat der Verkäufer im Gegensatz zum Privatverkauf nichts zu befürchten, da der Händler den Wagen kauft wie gesehen.

Kurzzusammenfassung

Der Fahrzeugverkauf unter Privatpersonen ist stets mit gewissen Risiken behaftet. Im Gegensatz dazu ist der Verkauf an den Autoankauf Wittlich nicht nur völlig risikolos für den Verkäufer, sondern darüber hinaus zügig und zu ausgesprochen attraktiven Konditionen abgewickelt. Nach einem entsprechenden Anruf kann der PKW oft noch am selben Tag verkauft werden.

Mehr Informationen rund um den Autoankauf in Wittlich finden Sie unter https://autoankauf-live.de/wittlich/.

Pressekontaktdaten:

Abdul-Raouf El-Lahib

Autoankauf Live

Bergiusstr. 18

44625 Herne

Telefon: 0152 22 433 138

E-Mail: kontakt@autoankauf-live.de