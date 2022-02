Unternehmen aufgepasst! – So erreichen Sie leichter Ihre Nachhaltigkeitsziele

So kommen Unternehmen mit einer nachhaltigen Bürophilosophie und Events ihren CSR Zielen näher.

Neben Aspekten wie der Beschaffung und dem Marketing, hat sich die Nachhaltigkeit als ein essenzieller Teil jedes modernen Unternehmens etabliert. Unternehmen mit 500+ Mitarbeitenden sind sogar verpflichtet einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. Daher ist es für Unternehmen wichtig sich zukunftssicher aufzustellen und gleichzeitig das positive Marketing eines grünen Unternehmens für sich zu nutzen. Da sich die Nachhaltigkeit in jedem Bereich des Unternehmens wiederfinden lässt, ist es schwer einen Startpunkt zu finden. Damit Unternehmen dennoch ihre CSR Ziele erreichen und sich zukunftssicher machen können, gibt es eine Reihe an möglichen Ansätzen.

Ihre Maßnahmen beginnen bereits im Büro mit einem effektiven Abfallmanagement und dem effektiven Sparen von Ressourcen wie Wasser und Energie. Neben direkten Methoden, ist auch die Kommunikation mit ihren Mitarbeitenden und ihren Kunden*Innen ein Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Trainieren Sie ihre Mitarbeitende auf nachhaltiges Verhalten und Kontrollieren Sie dieses. Ein weiterer Punkt ist der Übergang von herkömmlichen zu nachhaltigen Events.

Firmenevents, Versammlungen und Kongresse können ohne Nachhaltigkeitskonzepte riesige Mengen an CO2 ausstoßen. Um auch in diesem Bereich effektiver zu werden hat die nachhaltige Eventagentur Berlin Event die wichtigsten Nachhaltigkeitsmaßnahmen in acht Handlungsfelder zusammengefasst und erarbeitet mit ihren Kunden individuelle Eventkonzepte. Dadurch lassen sich mit einfachen Maßnahmen wie z.B. der Änderung des Mobilitätskonzepts oder der Einführung eines intelligenten Abfallsystems viele Tonnen CO2 einsparen. Hierbei erstellt Berlin Event ihren Kunden einen ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht, sodass dieser auch für die Außenkommunikation des Unternehmens verwendet werden kann.

Für mehr Informationen: sustainableevents.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berlin Event O. Schulz & M. Worm OHG

Herr Olaf Marsson

Am Karlsbad 11

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 585 820 60

fax ..: +49 (0) 30 288 317 92

web ..: https://www.karriere-kick.de/in/berlin/

email : info@berlinevent.de

Berlin Event als ISO 14001 zertifiziertes und EMAS registriertes Unternehmen Experte für nachhaltige Events in Deutschland. Ob im Büro oder auf den Veranstaltungen – ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind selbstverständliche und fest verankerte Werte der Unternehmenskultur von Berlin Event. Nachhaltigkeit bedeutet für Berlin Event, jede ihrer Handlungen zu hinterfragen und clevere Ideen und umweltgerechte Lösungen zu entwickeln. Berlin Event ist überzeugt: Events mit nachhaltiger Wirkung bedürfen nachhaltiger Konzepte.

Pressekontakt:

Berlin Event O.Schulz & M.Worm OHG

Herr Olaf Marsson

Am Karlsbad 11

10785 Berlin

fon ..: 030 585 820 60

web ..: https://berlinevent.de/

email : info@berlinevent.de