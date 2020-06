Zweite Single von Christian Deussen: “Nie mehr ohne Dich”

Nach der Corona-bedingten Zwangspause bei den Dreharbeiten wurde nun das Video zur aktuellen Hit-Single von Christian Deussen veröffentlicht.

“MUSIK DRÜCKT AUS, WAS NICHT GESAGT WERDEN KANN,

UND WO SCHWEIGEN UNMÖGLICH IST”

Genau dieses Gefühl begleitet den gebürtigen Rheinländer Christian Deussen seit seinen frühen Kindheitstagen. Nach seinen Erfahrungen in Kinder- und Jugendchören, tourte er später mit verschiedenen Gospelchören auf Konzertreisen in Deutschland, Europa und in den USA. Heute ist Christian Deussen Hauptsolist und stellvertretender Chorleiter bei “Munich Goes Gospel”.

Von 2013 bis 2017 war er Teil der Münchner A-Capella Fomation “voxenstopp” mit Auftritten in Deutschland, Österreich und Liechtenstein.

Auch solistisch ist Christian Deussen aktiv und nahm an verschiedenen internationalen Contests und Wettbewerben in Deutschland und im Ausland teil. Hierzu gehören u.a. im Jahr 2008 der dritte Platz beim internen Vorausscheid zum Eurovision Song Contest in San Marino, die zweimalige Teilnahme am Golden Melody Festival 2010/2011 auf Zypern und im Dezember 2018 die Nominierung für den “Deutschen Rock & Pop Preis” in der Kategorie “Bester Sänger”.

Nach seiner überaus erfolgreichen Debütsingle “Auf das Leben” (T+M Christian Henseler) im Mai 2019 legte er im April diesen Jahres seine mit Spannung erwartete zweite Hit-Single nach.

In dem Song “Nie mehr ohne Dich” (T+M Caroline von Brünken) geht es um die große Liebe und das Glück, den einen Menschen gefunden zu haben, mit dem man den Rest seines Lebens verbringen möchte. Ein “ja” zum gemeinsamen Leben und zur Liebe.

Der Song ist eine tanzbare uptempo Produktion, aufgenommen in den Dluxe-Studios in Göttingen (Mix & Mastering Daniel Barbosa) und soll den Hörer positiv berühren, im Glauben an die Liebe. Denn nur gemeinsam sind wir stark! Das zeigt sich gerade jetzt in der weltweiten COVID19-Pandemie. Jeder von uns braucht jemanden, auf den man sich in Krisenzeiten zu 100 Prozent verlassen kann. Das ist die Message dieses Songs!

Die bisher erreichten Erfolge des Songs sind herausragend. In den öffentlich-rechtlichen Radiosendern SWR4, HR4 und Bayern Plus wurde “Nie mehr ohne Dich” in den täglichen Sendeplan mit aufgenommen. Auch der mehr als erfolgreiche private Sender “Schlagerparadies”, sowie etliche kleinere Web- und Regionalradios stellen den Song seinem Publikum regelmäßig vor.

Nicht zu vergessen sind die großen Erfolge der Hörer-Hitparaden:

So konnte der Titel bei Radio FFR von Null auf Platz 1 einsteigen, im Drachenherzradio hält sich der Song seit einigen Wochen auf Platz 1. Bei Bayern Plus war er mehrere Wochen in den Top 10 vertreten und von dem Sender SW1 Bayern bekam Christian Deussen einen Award verliehen in der Kategorie “Neueinsteiger des Monats” und ließ bekannte Namen wie Freudenberg & Lais, Marianne Rosenberg oder Claudia Jung weit hinter sich.

Dieser Erfolg spiegelt sich in der neuesten Ausgabe der offiziellen Deutschen Airplay Charts wider. In der Kategorie “Konservativ Pop” gelang Christian Deussen als Aufsteiger der Woche der Sprung von Platz 71 auf Platz 49 und in den Airplay Charts von Radio SWR4 hat sich “Nie mehr ohne Dich” sogar auf Platz 30 platzieren können.

Durch COVID19 mussten die zahlreichen, im Voraus gebuchten Veranstaltungen und Auftritte, bei denen Christian Deussen seine Single präsentieren wollte, abgesagt werden. Auch der Videodreh musste in allerletzter Minute abgesagt werden. Aber durch Kreativität und der Hilfe eines kleinen Teams konnte dennoch ein wunderbares Video produziert werden.

Dieses möchten wir den Fans und Ihnen nicht vorenthalten.

Ein Song und ein Video, das jedem Zuhörer und Zuschauer ein Lächeln ins Gesicht zaubert und Glücksgefühle weckt – ein Song, zu dem man einfach “JA” sagen muss!

