Zukunftsforscher Janszky über Cyborgs

Die Chancen von zukunftsweisenden Technologien

Wie wurde Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky zum Cyborg? Es ist nun knapp zwei Jahre her, dass sich Sven Gabor Janszky anlässlich seines 2b AHEAD Zukunftskongresses im Jahr 2018 live und vor Publikum einen Chip in die Hand einsetzen lies. Mit diesem Chip ist es ihm nicht nur möglich seine Emails zu öffnen; Der Chip kann auch seinen Geldbeutel oder Schlüssel ersetzen. In Zukunft bietet diese Technologie noch viele weitere, hilfreiche Möglichkeiten. Werden wir in Zukunft alle zu Cyborgs?

Der Zukunftsforscher hat in dieser Hinsicht eine klare Prognose für die Zukunft: „Unsere Kinder werden zu Cyborgs.“ Janszky, Deutschlands innovativster Zukunftsforscher und 5 Sterne Redner, sieht ein großes Potenzial in dieser Technologie. Deshalb räumt er in seinem zukunftsweisenden Vortrag “ Mein Sohn, der Cyborg – wie die Technologie Menschen menschlicher macht“ mit vielen Vorurteilen auf.

Dabei stellt der Zukunftsforscher klar: Künstliche Intelligenz und computergestützte Entwicklungen können den menschlichen Körper verbessern. „Angeblich sei Technologie kalt und unmenschlich. Künstliche Intelligenz degradiere den Menschen zur zweitintelligentesten Spezies und führe deshalb in die Apokalypse. Nichts davon stimmt“, sagt der 5 Sterne Redner. In Zukunft werden unsere Kinder die Möglichkeit haben, Krankheitserreger mit winzigen Robotern ausfindig und unschädlich zu machen, welche sie sich in die Adern spritzen lassen. Der Mensch wird in der Lage sein besser zu schmecken, fühlen, riechen, sehen und hören. Für Zukunftsforscher Janszky bieten die neuen Technologien weitaus mehr Chancen als Risiken. „Die Technologie wird uns menschlicher machen,“ sagt der renommierte Zukunftsforscher.

In seinem zukunftsweisenden Vortrag „Mein Sohn, der Cyborg – Wie Technologie Menschen menschlicher macht“, der exklusiv über die 5 Sterne Referentenagentur buchbar ist, bricht er mit den Horrorszenarien und Mythen rund um zukünftige Technologien und Künstlicher Intelligenz. Dabei zeichnet den Zukunftsforscher Janszky sein analytischer Blick, sein Insiderwissen von den weltweiten disruptiven Technologien und sein authentischer Charme als Mensch und Vater aus. Denn in seinem begeisternden Vortrag erzählt Sven Gabor Janszky nicht nur die Geschichte seines Sohnes, sondern zugleich die Geschichte unserer Kinder und wie sie von technologischen Entwicklungen profitieren werden. Der Technologie ebnet den Weg für ein selbstbestimmtes, menschliches Leben unserer Kinder – wenn wir ihnen diese Chance lassen.

5 Sterne Redner ist eine Redneragentur für Top Speaker aus den Bereichen Comedy, Motivation, Sport und Gesundheit, Teambuilding und Führung sowie Zukunftstrends und Innovation.Zum Portfolio gehören bekannte Sportler wie der U21 Fußball Nationaltrainer Stefan Kuntz, Olympiasiegerin Natalie Geisenberger und Schiedsrichter Knut Kircher ebenso wie Motivator Hermann Scherer und Extremsportler Norman Bücher. Die Referentenagentur 5 Sterne Redner vermittelt gefragte Redner wie Zukunftsforscher Sven Gabor Janszky und Gedächtnisweltmeister Dr. Boris Nikolai Konrad und prominente Redner wie Top-Manager Thomas M. Stein und Rechtsanwalt Franz Obst. Darüber hinaus betreut und fördert 5 Sterne Redner auch hoffnungsvolle Nachwuchstalente. www.5-sterne-redner.de

