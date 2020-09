Zierath startet digital durch: Traumspiegel direkt online bestellen vom Hersteller

Spiegelmanufaktur stellt mit einzigartiger Kombination von B2B-Onlineshop und 3D-Spiegelkonfigurator die Weichen für die Zukunft

Installateure und Kundenberater im Handel für Bad und Sanitär können individuelle Premiumspiegel mit oder ohne Licht jetzt ganz einfach online für ihre Kunden konfigurieren und direkt beim Hersteller bestellen. Möglich macht das die einzigartige Kombination aus Onlineshop und 3D-Spiegelkonfigurator unter www.zierath.de. Die komplexe B2B-Onlineshop-Lösung wurde gezielt nach den Wünschen und Anforderungen des Marktes entwickelt. “Für uns ist das ein logischer Schritt. Wir wissen aus unseren langjährigen Kundenbeziehungen, was diese brauchen”, so Unternehmensnachfolgerin Alina Zierath. Das Ergebnis ist ein Profi-Shopsystem, das die Prozesse verkürzt und damit eine deutliche zeitliche Entlastung sein kann. Für die Günther Zierath GmbH ist der innovative Onlineshop der nächste Schritt zur Digitalisierung des Familienunternehmen nach dem Generationenwechsel. “Hersteller, Installateure und Verbraucher rücken digital zusammen und können ihren Traumspiegel erstmals ohne Umwege und papierlos bei uns bestellen”, freut sich die Nachfolgerin in zweiter Generation.

Mit dem speziell entwickelten Spiegelkonfigurator sind den Wünschen der Kunden dabei keine Grenzen gesetzt. Über die registrierten Fachpartner können sie ganz einfach einen Spiegel von mehr als 1500 Produktvarianten wählen oder diesen nach Herzenzlust um hochwertige LED-Beleuchtung, funktionale Schaltertechniken und Add-ons wie Bluetooth-Soundanlage, USB-Port oder Heizfolie ergänzen. So entstehen individuelle Traumspiegel ganze einfach online. “Spiegelkaufen war noch nie stressfreier, transparenter und schneller. Mit dem einfachen Bestellsystem und dem Spiegelkonfigurator ist das jetzt mit dem Tablett auf der Baustelle ebenso möglich wie im Kundengespräch”, weiß Betriebsleiter Benjamin Ganser.

Fachpartner werden kann übrigens jeder Fach- und Großhändler sowie Installateur, der sich unter www.zierath.de anmeldet oder sich mit seinen Daten für das neue Angebot im Onlineshop registriert. In den ersten zehn Tagen nach dem Start haben bereits 20 Prozent unsere Kunden von dem Angebot Gebrauch gemacht. “Das bestätigt, dass wir mit unserer Entscheidung richtig liegen”, so Zierath. Bei der ersten Online-Bestellung gibt es als kleines Dankeschön übrigens zusätzlich 6,5 Prozent Rabatt. Angelehnt an die Lebensjahre von Firmengründer Günther Zierath, der die Spiegelmanufaktur nach fast 40 Jahren in die Hände seiner Tochter gegeben hat. Der Generationenwechsel zahlt sich also für die Kunden aus.

Darüber hinaus bietet der Zierath B2B-Onlineshop inklusive Spiegel-Outlet weitere Vorteile: Registrierte Fachpartner können ihre Einkaufspreise einsehen, alle Premiumspiegel sind made in Germany, der Hersteller übernimmt den exklusiven Rundum-Service und die Lieferzeiten liegen bei drei bis 14 Tagen, einzig bei speziellen Sonderanfertigungen kann es bis zu 21 Tage dauern.

Fragen zum Online-Shop oder dem neuen Vetriebsweg beantwortet das Zierath-Serviceteam allen Installateuren und Kundenberatern im Handel für Bad und Sanitär per E-Mail an verkauf@zierath.de oder telefonisch unter +49 5401 86 82-0.

Die Günther Zierath GmbH steht seit ihren Anfängen 1981 für kreatives Unternehmertum, Innovation in Design und Funktion und höchste Qualitätsansprüche an ihre Produkte. Mit Design-Spiegeln in Handarbeit “made in Germany” aus hochwertigsten Materialien und als Pionier für innovative Lichtlösungen hat sich das mittelständische Familienunternehmen aus dem Süden Osnabrücks seit Jahren als Marktführer im Bad- und Sanitärbereich etabliert. Der tief im Unternehmen verankerte Service- und Qualitätsgedanke sowie der Mut zu “Klasse statt Masse” unterstreichen den gelebten Manufaktur-Charakter. Mit dem Generationswechsel von Unternehmensgründer Günther Zierath auf Alina Zierath (Geschäftsführerin) und Benjamin Ganser (Betriebsleiter) sowie der Erweiterung der Vertriebswege durch digitale Lösungen stellt die Zierath Spiegelmanufaktur aus Georgsmarienhütte nach 39 Jahren bewegter und bewegender Geschichte die Weichen für die Zukunft.

