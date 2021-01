ZALARIS rüstet HR-Manager für datengestützte Auswertungen

Webinar zum Thema SAP SuccessFactors People Analytics Report Story

“Der Weg zu datengestützten Auswertungen mit SAP SuccessFactors People Analytics Report Story” lautet der Titel des nächsten kostenlosen Webinars der ZALARIS Deutschland AG. Ausgewiesene Experten geben am Freitag, 22. Januar, von 9 bis 9.45 Uhr umfassende Einblicke in das neue Berichtscenter Story (Embedded SAP Analytics Cloud). Das Webinar für Personalmanager und andere HR-Mitarbeiter knüpft an die Webinarreihe ZALARIS-SuccessFactors an.

Dirk Vahlkamp, Geschäftsbereichsleitung Accounting & Analytics bei ZALARIS Deutschland, wird bei dem Webinar für die globale Einordnung des neuen Reporttyps “Story” in SAP SuccessFactors sorgen. Für HR-fachliche Aspekte stellt Holger Kusmierz, Fachbereichsleitung Analytics bei ZALARIS Deutschland, seine Expertise zur Verfügung. Can Abdik, Senior Analytics Consultant bei ZALARIS Deutschland, wird der Frage nachgehen, wie Anwender ihre erste Story erstellen können, und rundet das Webinar mit der Demo Story Erstellung in SAP SuccessFactors ab.

Das kurzweilige Webinar bietet einen Überblick über die Möglichkeiten der SAP Analytics Cloud (SAC): Die hochkarätigen Referenten erläutern nicht nur die Möglichkeiten für eine Personalabteilung bei datengetriebenen Analysen und den generellen Mehrwert der Lösung, sondern gehen auch den Fragen nach, was Self-Service BI für den Fachbereich mit SAC bedeutet und wie die SAC in die bestehende Systemlandschaft integriert werden kann. Auch auf den Unterschied zwischen Embedded SAP Analytics Cloud und Enterprise SAP Analytics Cloud wird eingegangen.

Zum Hintergrund: Damit es Unternehmen gelingt, die neue Fülle an Daten und Informationen effizient und zielgerichtet als Basis für tragfähige Entscheidungen nutzbar zu machen, ermöglicht die SAC als cloudbasierte Analyselösung auch technisch wenig versierten Anwendern, Daten schnell und detailliert aufzubereiten, zu analysieren und zu visualisieren. Dabei verbindet sie BI-, Planungs-, Prognose- und erweiterte Analysefunktionen in einer einfachen Umgebung. Mit SAP SuccessFactors People Analytics Report Story sind Anwender in der Lage, aus einfachen Prozessdaten durch gezielte Strukturierung Informationen zu generieren, um Wissen aus Personalmaßnahmen aufzubauen.

Das Webinar richtet sich an alle Anwender aus der Personalabteilung, die selbstständig und in kürzester Zeit ihre benötigten Berichte (Storys) mit der SAP SuccessFactors People Analytics Report Story erstellen möchten. Das 45-minütige Webinar beginnt am 22. Januar 2021 um 9:00 Uhr. Anmeldungen sind online ( https://zalaris.de/events/event/breakfast-session-sap-analytics-cloud-sac-datengetriebene-analyse/) möglich.

Die ZALARIS ASA mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist ein börsennotiertes Unternehmen mit rund 900 Mitarbeitern in 13 Ländern. Allein in Deutschland beschäftigt die Tochterfirma ZALARIS Deutschland AG fast 250 Mitarbeiter an 5 Standorten.

Als langjähriger strategischer Service-, Implementierungs- und Lösungspartner der SAP SE und SAP-Gold-Partner vereinfachen wir die HR- und Abrechnungsprozesse unserer Kunden mithilfe von innovativen Cloud- und Outsourcing-Lösungen. Wir verstehen uns als Komplettdienstleister mit einem breiten Angebot an maßgeschneiderten Outsourcing-Konzepten (Hosting, SAP-Lizenzen, Wartung etc.) und IT-Lösungen, plattformunabhängiger HR-Strategieberatung und Prozessberatung für alle backoffice-relevanten Bereiche mit den Schwerpunkten Personalwesen (HCM) und Accounting.

Kontakt

ZALARIS Deutschland AG

Charlotte Weihmann

Altrottstraße 31

69190 Walldorf

+49 (0) 152 22 555 181

charlotte.weihmann@zalaris.com

http://www.zalaris.de