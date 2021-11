Wuppertaler Stadt-App „Bliggit“ gewinnt polis Award – Nortal ist Beratungs- und Technologiepartner

Plattform aus Enduser-App und Partnerportal bietet Information, Interaktion sowie Transaktion und unterstützt im Alltag

Berlin, 26. November 2021 – Die City-App Bliggit der Stadt Wuppertal ist ein „digitaler Held“. Das findet die Jury des „polis Award für Stadt- und Projektentwicklung“ und vergab kürzlich den ersten Platz an das Projekt. Die neuartige Plattform – bestehend aus Enduser-App und Partnerportal – soll Bürger und lokale Dienstleister näher zusammenringen. Über den digitalen Kanal sind die vielfältigen Angebote der Stadt wie zum Beispiel Nachrichten, Bankdienstleistungen, Shopping-Angebote, Tickets und weitere Services zentral zugänglich. Damit vernetzt die Stadt nachhaltig die Bedürfnisse der Wuppertaler Bürger mit den Angeboten von Unternehmen, Institutionen und Vereinen. Die Nortal AG ( www.nortal.com), Spezialist für Lösungen für die digitale Transformation, ist Beratungs- und Technologiepartner im „Bliggit-Projekt“.

Das polis Magazin für Urban Development berichtet über die wesentlichen Entwicklungen und Trends im Städtebau sowie in der Immobilienwirtschaft. Der von ihr ausgelobte polis Award zeichnet innovative Lösungen für die allgegenwärtigen Herausforderungen in Städten aus. Der Preis wird in sieben Kategorien an Projekte vergeben, die einen Mehrwert für das öffentliche Wohl in einer Stadt bieten.

Die City-App Bliggit erzielte jüngst in der Kategorie „Digitale Helden“ den ersten Platz. Die Kategorie würdigt technologische Prozesse und Instrumente, die Lösungen im Bereich smarte Dienstleistungen, Wohnen oder Unterstützung von Kommunen bereitstellen und komplexe Vorgänge merklich vereinfachen. Zielsetzung von Bliggit ist, durch das digitale Angebot die Lebensqualität der Menschen zu fördern und die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Wuppertal zeitgemäß zu unterstützen.

Hendrik Lume, Partner und Senior Business Consultant der Nortal AG, erklärt: „Der polis Award ehrt den Mut und die Kreativität, sich neuen Lösungswegen zu öffnen. Die Bliggit App ist eine innovative digitale Lösung, bei der Bürger der Stadt Wuppertal Unterstützung im täglichen Leben finden – und das kostenfrei. Mit Bliggit bilden wir die Vielfalt einer Stadt digital und einfach zugänglich ab.“

Die Nortal AG begleitete das Projekt von der ersten Idee einer Stadt-App über die Konzeption von Zielen, Anwendungsfällen, UI/UX und technischer Architektur bis hin zur Umsetzung für iOS und Android. Seit dem Go-Live unterstützt Nortal auch die Weiterentwicklung und Wartung der App.

Viel Inspiration für die Stadt-App kam aus Estland. Dort erledigen Bürger bereits seit Jahren die meisten Alltagsthemen digital. Nortal ist seither ein führender Antreiber der digitalen Transformation in Estland und hat nun seine Digitalisierungserfahrung und das technische Fachwissen auch für die Konzeption und technische Umsetzung von Bliggit zur Verfügung gestellt.

Wichtiger Schritt hin zu einer nahtlosen digitalen Gesellschaft

Bliggit setzt sich aus einer Stadt-App für Enduser sowie einem Web-Portal für lokale Partner und Bliggit-Administratoren zusammen. Die App besteht aus einer Vielzahl von Funktionen und bündelt zum Beispiel aktuelle Nachrichten, Terminübersichten zu Kultur- und Freizeitangeboten, Verkehrsangebote, Bankdienste und vieles mehr. So lassen sich die von der Stadt Wuppertal angebotenen Dienste und Möglichkeiten praktisch, schnell, sicher und personalisiert nutzen. Die App verfügt darüber hinaus über eine intelligente Such- und Empfehlungsmaschine, die Nutzern hauptsächlich die für sie relevanten Inhalte anzeigt. Eine integrierte Chat-Funktion mit vordefinierten Kommunikationsflüssen ermöglicht außerdem die Interaktion zwischen Nutzern und Wuppertaler Unternehmen.

Hendrik Lume sagt: „Die offene Plattform bedeutet einen wichtigen Schritt in Richtung einer nahtlosen digitalen Gesellschaft. Von dieser digital fassbaren Stadtgemeinschaft profitieren die Bürger, aber auch die städtischen Unternehmen und Dienstleistungsanbieter. Eine solche digitale Infrastruktur ist gerade in der aktuellen Corona-Pandemie unverzichtbar. So bietet Bliggit z.B. auch in Lockdown-Zeiten die Möglichkeit, den Bürgern einfach Informationen über das Tool zur Verfügung zu stellen. Das Web-Portal stellt Unternehmen und Dienstleistungsanbietern ein Analyse-Dashboard bereit, das aufzeigt, wie hoch das Nutzerinteresse für ihre eingestellten App-Inhalte ausfällt.“

Die Bliggit-App verzeichnet in Wuppertal bereits über 30.000 Nutzer und über 400 regionale Partner. Die Bliggit GmbH betreibt das Angebot in Kooperation mit der Stadtsparkasse Wuppertal und der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH. Nortal hat bereits ein erstes Konzept entwickelt, um die Bereitstellung einer derartigen Plattform für weitere interessierte Städte zu ermöglichen.

Weitere Informationen unter: https://nortal.com/de/insights-news/case-study/bliggit-the-innovative-city-app-for-wuppertal-ger/

Die Nortal AG (ehemals Schütze AG) mit Hauptsitz in Berlin und mehr als 20 Jahren Erfahrung ist auf Lösungen für die digitale Transformation spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Verwaltungen, Verbände, den Gesundheitssektor, mittelständische Unternehmen und weitere Segmente. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Digitalisierungs-, Prozess- und Strategieberatung über Qualitätssicherung bis hin zur Softwareentwicklung und Betriebsunterstützung. Die Nortal AG gehört zur Nortal Gruppe, die über mehr als 1000 Beschäftigte in 18 Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im Nahen Osten verfügt.

Weitere Informationen unter: www.nortal.com

