Workforce Management in der Cloud

Logistik-Dienstleister SENATOR INTERNATIONAL entscheidet sich für eine Cloudlösung aus dem Hause ATOSS

München, 14.09.2020. Der global agierende Logistik-Dienstleister SENATOR INTERNATIONAL hat sich für die cloudbasierte ATOSS Logistics Solution entschieden. Aufgrund der aktuellen Situation wird die Workforce Management Software weitestgehend remote mit agilem Projektmanagement eingeführt. Kick-off, Anforderungsworkshop, Installation, Parametrierung und Anbindung an die vorhandene Hard- und Software erfolgen digital.

SENATOR INTERNATIONAL ist ein inhabergeführtes Logistikunternehmen mit weltweit 65 Niederlassungen und seinem Hauptsitz in Hamburg. 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen maßgeschneiderte Transportdienstleistungen in den Kernkompetenzen Luft- und Seefracht, Verpackung und Logistics. Ziel des Workforce Management Projektes ist es, ein zukunftsfähiges Arbeitszeitmanagement zu etablieren. Alle 700 Mitarbeiter in Deutschland werden künftig stärker in die zeitwirtschaftlichen Prozesse eingebunden. Gleichzeitig soll die Schichtplanung in den Logistik-Zentren noch kundenorientierter werden, ohne dabei die Bedürfnisse der Mitarbeiter aus den Augen zu verlieren.

Die ATOSS Logistics Solution erfüllt alle Anforderungen von SENATOR INTERNATIONAL im Standard ohne Zusatzprogrammierung. Zum Einsatz kommen neben Zeitwirtschaft, Self Services und mobiler App die Personaleinsatzplanung sowie die Module Flexibler Besetzungsplan und Qualifikations-management. Denn SENATOR INTERNATIONAL möchte die Schichtplanung von rund 100 Logistik-Fachkräften bedarfs- und gleichzeitig mitarbeiterorientiert optimieren. Gesetzliche und tarifliche Regularien fließen ebenso wie Qualifikationen, Zeit- und Urlaubssalden, Verfügbarkeiten und Mitarbeiterwünsche in die Disposition ein. Rund 600 Disponenten und das Management nutzen das ATOSS Staff Center für intuitive Self Services für alle Informationen und Transaktionen rund um ihr Arbeitszeitkonto.

Projektleiterin Inke Müller erklärt: “Unsere anspruchsvollen Kunden erwarten einen First Class Service. Dazu braucht es engagierte und motivierte Mitarbeiter sowie flexible Personalprozesse. Mit unserer digitalen Workforce Management Lösung schaffen wir die Basis für eine transparente und effiziente Arbeitszeitgestaltung, von der Unternehmen, Mitarbeiter und Kunden gleichermaßen profitieren.”

Die ATOSS Software AG ist Anbieter von Technologie- und Beratungslösungen für professionelles Workforce Management und bedarfsoptimierten Personaleinsatz. Ob klassische Zeitwirtschaft, mobile Apps, präzise Personalbedarfsermittlung, anspruchsvolle Einsatzplanung oder strategische Kapazitäts- und Bedarfsplanung, ATOSS hat die passende Lösung – in der Cloud, On Premises und für SAP. Die modularen Produktfamilien zeichnen sich durch höchste Funktionalität, browserbasierte High End Technologie und Plattformunabhängigkeit aus. ATOSS Workforce Management Lösungen leisten bei mehr als 8.000 Kunden in 42 Ländern einen messbaren Beitrag zu mehr Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Planungsgerechtigkeit und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie ALDI SÜD, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, HUK-COBURG, Klinikum Leverkusen, Lufthansa, MEYER WERFT, Schmitz Cargobull, SIXT SE, Stadt Regensburg, thyssenkrupp Packaging Steel und W.L. Gore & Associates. Weitere Informationen: www.atoss.com

Bildquelle: SENATOR INTERNATIONAL