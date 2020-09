WordPress SEO – Wie geht das?

Neues Standardwerk beantwortet alle Fragen!

Mehr als 36% aller Webseiten weltweit laufen auf WordPress, der Anteil von WordPress am Gesamtmarkt aller Content-Management-Systeme (CMS) liegt sogar bei 63%. Damit ist WordPress eines der wichtigsten CMS weltweit und die Verbreitung steigt weiter. Entsprechend wichtig ist es, dass SEO für WordPress optimiert wird, damit die eigene Webseite auch auf der ersten Seite bei Google erscheint. Alles, was man für erfolgreiches SEO benötigt, findet man jetzt im WordPress SEO Buch. Geschrieben hat das Buch Timothy Scherman, ein ehemaliger Google-Trainer und Insider mit langjähriger Praxiserfahrung in seiner SEO-Agentur in Köln.

Was ist SEO?

SEO bedeutet “Search Engine Optimization”, übersetzt “Suchmaschinenoptimierung”, und bezeichnet alle Aktivitäten, die darauf abzielen, die Auffindbarkeit der eigenen Website in den Suchmaschinen zu verbessern. In Deutschland ist Google die bei weitem wichtigste Suchmaschine, SEO wird dazu verwendet das Ranking (d.h. den Platz in der Rangfolge auf der Suchergebnisseite) bei Google zu verbessern. Optimalerweise muss eine Webseite auf der ersten Seite bei Google erscheinen, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Kaum jemand schaut auf weitere Seiten in der Ergebnisliste.

Was ist ein CMS?

Ein Content-Management-System ist eine Software (z.B. WordPress), die bei der Erstellung und Verwaltung von Inhalten (Content) verwendet wird. Inhalte sind dabei sowohl Texte als auch Bilder, Videos und Infografiken. Mit Hilfe von CMS ist es heutzutage für jeden – auch ohne Programmierkenntnisse – möglich, eine Webseite zu erstellen.

Welcher Zusammenhang besteht zwischen SEO und CMS?

Jedes CMS bietet verschiedenen SEO-Erweiterungen an, die Hilfestellungen in Bezug auf SEO bieten – allerdings können diese SEO nicht komplett übernehmen. Um eine Webseite auf die erste Seite von Google zu bringen, ist mehr als ein gutes CMS nötig. Dafür braucht es fundiertes und umfangreiches Wissen – wie es im Buch vermittelt wird – oder einen SEO Experten – wie die SEO Agentur Köln Schild Roth.

Welche Tipps und Insiderinformationen gibt das Buch?

Dieses neue Standardwerk über WordPress SEO bietet geballtes Insiderwissen zu allen Aspekten von SEO, angefangen bei Tipps zur optimalen technischen Gestaltung einer Website (Ladegeschwindigkeit, fehlerfreier Quellcode, sinnvoller Einsatz von SEO Plug-ins usw.) bis hin zu Anleitungen zur inhaltlichen Gestaltung einer Seite (Erstellen von Briefings für Texter, ALT-Texte für Bilder usw.). Ein Schwerpunkt liegt auf der Erstellung von einzigartigem Content, denn ohne diesen ist kein gutes Ranking möglich. Hier bietet das Buch eine detaillierte Punkt-für-Punkt-Anleitung. Darüber hinaus gibt es viele Insights, Tipps und Tricks zu noch wenig bekannten SEO-Hacks wie z.B Featured-Snipping-Baits.

Fazit

Wer eine eigene Webseite auf WordPress betreibt oder verwaltet, wird das Buch “WordPress SEO 2020” zu schätzen wissen. Bietet es doch erstmals eine komplette Übersicht über alle Möglichkeiten für SEO bei WordPress. Daneben gibt es eine Fülle an praktischen Tipps, die sowohl für Anfänger als auch für professionelle Webdesigner und Online-Marketing-Manager wertvoll sind.

Ansprechpartner:

Schild Roth SEO Agentur

Aachener Straße 78-80,

Köln, 50674

+49 221 29850419

Die Schild Roth SEO Agentur beschäftigt sich im Kern mit der Erstellung und SEO Optimierung von WordPress Websites. Zusätzlich bieten wir Full-Service inklusive Content-Marketing, SEA, Social Media Marketing und Webseiten-Erstellung an. Als SEO Agentur für den Mittelstand stehen wir unseren Kunden seit Jahren als kompetenter Partner zur Seite.

Firmenkontakt

Schild Roth SEO Agentur

Timothy Scherman

Aachener Straße 78-80

50674 Köln

0221298504-20

info@schild-roth.com

https://schild-roth.com/

Pressekontakt

Schild Roth SEO Agentur

Joana Krawczak

Aachener Straße 78-80

50674 Köln

0221298504-20

info@schild-roth.com

https://schild-roth.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.