Wolfgang Wrzesniok-Roßbach geht mit Fragold GmbH an den Start – Erste auf Edelmetallthemen spezialisierte Unternehmensberatung in Deutschland

Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, einer der profiliertesten Edelmetallexperten in Deutschland, hat mit der neugegründeten Fragold GmbH die erste auf die verschiedenen Segmente des Edelmetallmarktes spezialisierte Unternehmensberatung in Deutschland ins Leben gerufen.

Zielgruppe der neuen Gesellschaft, die sich als Plattform für ein Netzwerk aus erfahrenen Edelmetallmarktexperten versteht, sind die zahlreichen Industrie-, Handels- und Finanzunternehmen, die Schnittstellen zu Edelmetallen haben. Dazu gehören u.a. industrielle und gewerbliche Verarbeiter und Nutzer, staatliche und private Prägestätten, Ankäufer und Recyclingunternehmen, Handelshäuser, Industrieverbände sowie nicht zuletzt auch institutionelle Anleger, Family Offices und Banken.

Die Fragold GmbH setzt vor allem auf vier Geschäftsfelder, auf denen die Expertise des Unternehmens für die Kunden relevant ist: Beratung in Fragen der Unternehmensstrategie und des Personalmanagements, Marketing und Public Relations, Beratung von industriellen Nutzern und institutionellen Anleger zu praktischen Edelmetallthemen sowie Wissenstransfer und Research.

“Edelmetalle wie z.B. Gold, Silber und Platinmetalle mit ihren zahlreichen Facetten sind heute ein extrem vielschichtiges Feld: hohe Preisvolatilität, mangelnde Metallverfügbarkeit oder auch Finanzierungsrisiken sind für im Edelmetallsektor aktive Unternehmen genauso ein Problem, wie immer wieder vorkommende Technologiewechsel oder Veränderungen im Kundenverhalten. Durch die sich immer weiter erhöhende Komplexität sehe ich deshalb bei vielen Unternehmen den Bedarf für eine umfassende strategische und operative Beratung”, so Wrzesniok-Roßbach.

Änderungen in der Gesetzgebung, Geldwäschethemen, zunehmende Anlagebetrügereien, politische und wirtschaftliche Risiken z.B. in Produktionsländern, Umweltthemen, auszubauendes Mitarbeiter-Know-How, aber auch Herausforderungen in der Logistik und bei der Sicherheit, seien überdies Themen, mit denen sowohl die unternehmerisch aktiven Beteiligten auf den Edelmetallmärkten als auch Anleger zunehmend konfrontiert würden, ergänzt Wrzesniok-Roßbach.

Vor der Gründung der Fragold GmbH war Wrzesniok-Roßbach Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH. Unter seiner Führung wurde die Degussa innerhalb kurzer Zeit nach der Gründung im Jahr 2011 das erfolgreichste Handelsunternehmen für physische Anlagemetalle in Europa. Bevor Wrzesniok-Roßbach die Leitung des Frankfurter Edelmetallhändlers übernahm, war er verantwortlich für den Bereich Marketing und Sales beim Hanauer Edelmetallspezialisten Heraeus Metallhandelsgesellschaft. Davor war er über 20 Jahre als Edelmetallspezialist für die Dresdner Bank AG in Frankfurt, Singapur und Sydney tätig, seit 1995 als Leiter des Edelmetall- und Rohstoffhandels in der Mainmetropole.

Hinter dem Firmennamen und dem Logo der Fragold steckt die Idee, den Namen der Stadt Frankfurt als spätestens seit der Gründung des Rothschild Banken- und Edelmetallhandelsimperiums im späten 18. Jahrhundert bedeutenden, historischen Goldhandelsplatz sowie die Welt der Edelmetalle, mit Gold als ihrem herausragenden Repräsentanten, miteinander zu verbinden.

“Ich bin sicher, dass die Fragold GmbH dabei mithelfen kann, im Bereich Edelmetalle den Standort Deutschland im Allgemeinen und den Bereich Frankfurt/Rhein-Main im Besonderen zu stärken. Neben der Region um Pforzheim hat gerade auch das Rhein-Main-Gebiet mit seinen Firmen mit Edelmetallbezug in Frankfurt, Hanau und Aschaffenburg, mit der Frankfurter Börse und ihren Edelmetallprodukten sowie mit der Bundesbank und der EZB im Edelmetallhandel, aber auch in der edelmetallverarbeitenden Industrie einen weltweit anerkannten Ruf”, so Wrzesniok-Roßbach zur Wahl des Namens für sein neues Unternehmen.

Die Fragold GmbH wurde 2019 von Wolfgang Wrzesniok-Roßbach, einem der erfahrendsten und bestvernetzten Edelmetallexperten im deutschsprachigen Raum gegründet.

Deutschland als einer der wichtigsten Märkte weltweit für viele Teilbereiche des internationalen Edelmetallgeschäfts verfügte bis zur Gründung der Fragold über kein Unternehmen, das die verschiedenen Akteure und Stakeholder im Bereich der Edelmetalle in professioneller und unabhängiger Weise verbindet und diese bei den verschiedensten Herausforderungen, denen sie sich gegenübersehen, unterstützt.

Diese Verbindung zu schaffen ist das Ziel der Fragold GmbH und dafür wollen wir uns mit all unseren Verbindungen und unserem Fachwissen einsetzen.

