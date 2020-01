Wintertrends 2019/2020: Diese Schuhe von schuhplus in Übergrössen muss man lieben

Comeback für die Cowboy-Stiefel

Manche Schuhtrends hatte man schon totgeglaubt, andere waren gefühlt nie richtig weg. Der Schuh-Winter 2019/2020 präsentiert sich so abwechslungsreich wie lange nicht: Cowboystiefel feiern ihr Comeback, „Animal Print“ macht den Gehweg zum Großstadt-Dschungel und derbe Hiking Boots wecken die Wanderlust.

Glücklicherweise können auch Frauen, die Schuhgröße 42 und aufwärts tragen, diese drei Modetrends mitmachen. Schuhplus, das Versandhaus für Schuhe in Übergrössen, hat alle angesagten Modelle der Saison auf Lager. Ob bequem nach Hause liefern lassen oder vor Ort shoppen: schuhplus hat die größte Auswahl für Schuhe in Übergrössen von 42 bis 46. Auf 1.000 Quadratmetern päsentiert schuhplus sein Sortiment am Stammsitz in Dörverden. In Kaltenkirchen bei Hamburg und im Saterland (Landkreis Cloppenburg) kann man ebenfalls in aller Ruhe stöbern und anprobieren.

Der wilde Westen fängt schon im Schuhschrank an. Die Cowboy-Stiefel sind zurück. Der Klassiker aus Amerika lässt sich sowohl zur engen Röhrenjeans – hier trägt die Frau die Hose in den Stiefeln – oder zum romantischen Kleid kombinieren. Die Boots sind in typischer Stiefelhöhe und als Stiefeletten zu haben. Auffällige Farben, Nähte und Drucke machen sie zum Hingucker. Ein unifarbenes, schlicht gehaltenes Outfit perfektioniert diesen Effekt.

Achtung, wild! Schuhe in Übergrössen mit Tierfell-Optik

Schuhe in Übergrössen mit wilden Animal Print Mustern, also Tierfell- beziehungsweise Tierleder-Optik, dürfen auch in diesem Winter in keinem Schuhschrank fehlen. Dieser Trend kommt alle paar Jahre wieder groß in Mode und erfindet sich dabei immer wieder neu. So präsentieren sich in dieser Saison Stiefel, Stiefeletten, Boots, aber auch Pumps in Leoparden-, Zebra-, Tiger-, Schlangen- oder Krokodil-Optik. Dabei sind diese Schuhe in Übergrössen keinesfalls nur etwas für Partys oder andere festliche Anlässe. Wer den Animal Print dezent einsetzt und ihn zu schlichten Hosenanzügen oder Kleidern kombiniert, macht damit auch im Büro eine gute Figur.

Hiking Boots: die neuen Lieblingswinterschuhe in Übergrössen

Probier’s mal mit Gemütlichkeit – und in der Wintersaison 2019/2020 mit derben Stiefeletten in Wander-Optik, neudeutsch: Hiking Boots. Die robusten Schuhe in Übergrössen sorgen dank ihrer profilierten, rutschfesten Sohle für einen festen Stand. Selbst auf vereisten Flächen kommt man damit nicht ins Rutschen. Hochwertiges Leder oder wasserabweisende und atmungsaktive Hightech-Materialien machen Hiking Boots auch bei Schmuddelwetter zu alltagstauglichen Begleitern. Wenngleich dieser Schuhtyp auf den ersten Blick eher funktional wirkt, so entdeckt man bei genauerem Hinschauen viele charmante Details, die ihm das Rustikale nehmen: andersfarbige Schnürsenkel, Nieten oder Applikationen verleihen den Wanderstiefeln eine feminine Note. Perfekt, um diese Schuhe in Übergrössen auch zum Kleid oder Rock zu tragen.

