Wer hat Erfolg? Empirisch belegt – Unternehmenserfolg

Ergebnisse der weltbesten Institute & Unternehmen

Manche Unternehmen schaffen es: Sie steigen rasant auf, werden Gewinner einer Krise und überholen Ihre Wettbewerber. Wie viele? Weniger als 10%. Wie viele verlieren oder gehen unter? Fast 20%. Das ist nur ein Ergebnis einer Untersuchung über 4 Krisenzyklen unter fast 5000 Unternehmen. Es gibt die ganz großen Gewinner – was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Was machen die Top 20% und die Top 2% anders?

Aus einem Vergleich von fast 3000 großen Milliardenunternehmen schafften es die Top 20% – 90% aller Gewinne für sich zu verbuchen. Die Summe der Top 2% verdienten so viel wie die nachfolgenden 8% zusammen. Wie wäre es für Sie, jetzt nicht mehr die einzelnen Sonderfälle zu betrachten, sondern einen wirklich empirisch allgemeingültigen Erfolgsleitfaden aus den Daten und Ergebnissen Zehntausender Unternehmen zu erhalten. Das wird Ihnen nicht reichen?

Ergebnisse und Daten der weltbesten Institute

Deshalb wurden jetzt die Ergebnisse Hunderter Untersuchungen von Instituten wie Harvard, Stanford, MIT, LBS, McKinsey, BCG u.v.m. mit den Daten Zehntausender Unternehmen in einem 10-jährigen, bei Springer Gabler veröffentlichten Projekt zusammengeführt. Dabei geht es auch nicht mehr um das “Was Erfolg macht”, sondern weit darüber hinaus, um das “Wie Erfolg gemacht wird”. Viele große – aber auch viele kleine, aber wirkungsvolle Maßnahmen im Management – bewiesen im Erfolg. Sie werden alles erfahren – aus den Daten und Ergebnissen der besten Managementinstitute der Welt.

Wie werden die besten Unternehmen besser als die Guten?

Es wird empirisch belegt, wie Erfolg in Unternehmen tatsächlich gemacht wird und was Krisengewinner und Verlierer unterscheidet. Es gibt ganz wesentliche Unterschiede zu anderen schon aufsehenerregenden Einzelprojekten zuvor.

Wer hat Erfolg – und wie wird Erfolg von Unternehmen gemacht?

1. Eine sehr große Datenbasis von ausschließlich hochwertigen Quellen wird genutzt. Frühere Untersuchungen hatten fast immer aus einer großen Zahl von Firmen einige wenige 20-100 Unternehmen herausgefiltert zur genauen, aber auch eingeschränkten Analyse.

2. Bisherige Untersuchungen sagten meist ausdrücklich, dass sie das “Was zum Erfolg” im Management führt klärten, aber das “Wie der Umsetzung” nicht Teil ihrer Untersuchung sein konnte.

3. Es wurde in diesen neuen Ergebnissen auch geklärt, wie groß überhaupt der Einfluss der internen Unternehmensfaktoren und des Managements im Vergleich zu externen Faktoren wie Markt und Wirtschaft ist. Wie viel trägt Management in Spitzenunternehmen der Top-20%, in der großen Mittelklasse und bei den Unternehmen der untersten Klasse mit hohen Verlusten bei?

Umfang der Ergebnisse

Die umfangreich belegten Ergebnisse berücksichtigen die Vielzahl der Stellhebel der Unternehmensführung: 12 Kapitel von Strategie, Organisation, neuen Geschäftsmodellen, der wichtigen Unternehmenskultur, Erfolgen mit Nachhaltigkeit bis zu den empirisch ermittelten Erfolgsmerkmalen eines CEOs, erfolgreiche und weniger erfolgreiche Werkzeuge des Managements, erfolgreicher Teamarbeit und den besonderen Parametern erfolgreicher Großprojekte uvm. Es wird gezeigt, warum und auf welchen Wegen es nur wenigen Unternehmen gelingt sich aus einer Krise als Gewinner durchzusetzen und viel mehr darin untergehen.

Die vielen Bereiche der Unternehmensführung werden den komplexen Anforderungen eines erfolgreichen Unternehmens und den vielen Gründen des Scheiterns gerecht.

Ergebnisse der weltbesten Institute – in einem Projekt

Das “Wie” macht den Unterschied

Das “Wie” zum Erfolg folgt erst aus Vergleichen von Tausenden Unternehmen in Hunderten Untersuchungen, die neue, empirisch belegte Perspektiven öffnen. Hier werden die Ergebnisse einer riesigen Basis der führenden Top-Beratungen und weltbesten Institute zusammengefasst. Ergebnisse – nicht mehr aus einer zwangsläufig begrenzten Anzahl von Unternehmen. Sie werden dank der großen Basis allgemeingültig, jenseits aller persönlichen Einschätzungen und Zufälle.

Klares Ziel: Das Wesentliche schnell, konzentriert erfahren und umsetzen. Es ist kein “Storybook” mit langen Erzählungen, die dem Leser auf der Suche nach der Quintessenz seine Zeit nehmen. Es ist kaum vergleichbar mit anderen Managementbüchern. Es bietet einen außerordentlichen Wirkungsgrad: Wissensgewinn, Ideengenerierung, Umsetzung im Unternehmen.

Was macht CEOs erfolgreich – empirisch belegte Wege zum persönlichen Erfolg

Zusätzlich erfährt der Leser auch noch empirisch belegt, welche persönlichen Fähigkeiten ihn als CEO und Führungskraft erfolgreich machen. Womit steigert er die Chancen, den Top-Job zu erhalten und erfolgreich zu bestehen? Wie steigert er sein persönliches Charisma, um als gute, moderne Top-Führungskraft anerkannt zu werden? Ergebnisse zeigen in ihrer “wenn-dann” Beziehung auf, wie Erfolg entsteht.

Welchen Einfluss hat überhaupt gutes Management?

Häufige Kritik: “Der Halo Effekt”, der sagt, derartige Analysen überschätzen den Einfluss der Managementmethoden . Tatsächlich gibt es viele Einflüsse. Der tatsächliche Grad und die Grenzen konnten jetzt präzise ermittelt werden. Auch diese Ergebnisse werden aufgezeigt – und Einsatz und Erfolg der vorgeschlagenen Maßnahmen damit messbar.

