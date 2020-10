Weltweit einzigartig: hardwareverschlüsselter, managebarer Fingerabruck USB-Stick für das HomeOffice

Defender Bio-Elite30 USB-Stick mit Fingerabdruck-Verschlüsselung, Zugriff über biometrische Fingerabdrücke, Hardware-verschlüsselter USB-Stick verfügbar, unabhängig vom Betriebssystem

Dieses hochsichere, hardwareverschlüsselte USB-Flash-Laufwerk trotzt jeder Tradition sicherer Flash-Laufwerke. Mit dem Zugriff auf Fingerabdrücke können Sie oder ein Team von anderen, das Sie autorisieren, mit nur einem Fingertipp sicher auf Ihre Dateien zugreifen.

Einfach antippen und loslegen!

Das biometrische Kanguru Defender Bio-Elite30-Flash-Laufwerk bietet Kangurus beste AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung, optionale Remoteverwaltungsfunktion und integrierten AntiVirus von preisgekröntem BitDefender® mit zusätzlichen Funktionen, die die USB-Verschlüsselung auf dasnächste Niveau heben. Das Flash-Laufwerk verwendet Ihren Fingerabdruck, um auf die verschlüsselten Dateien zuzugreifen.

Es ist unabhängig von der Betriebssystemplattform und es gibt keine Akkus oder kleine Pads, über die Sie sich Sorgen machen müssen. Das macht dieses Fingerabdruck-Flash-Laufwerk zu einer außergewöhnlichen Datensicherheitslösung für alle Arten von Umgebungen. Die robuste AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung bietet außerdem überragende Sicherheit gegenüber führenden Software-Verschlüsselungs-Fingerprint-Laufwerken.

– Betriebssystem unabhängig (Verwendung auf praktisch jeder Maschine)

– Stromversorgung über USB, keine Batterie erforderlich

– Besser und einfacher zu bedienen als Pinpads oder Combo Keypad Devices!

Weitere Funktionalitäten:

– 256-bit AES Hardware Encryption (XTS Mode)

– Neue Kanguru Defender Kommando Konsole

– SuperSpeed USB 3.0 Interface

– Zuweisung von speziellen Rechten und Einstellungen für unterschiedliche Fingerabdrücke oder Anwender

– Aus der Ferne Verwaltbar (KRMC Cloud oder Remote)

– Einfach in der Anwendung

– Virenschutz in Echtzeit von BitDefender

– Robustes Aluminiumgehäuse

– RSA-2048 Digitally-Signed Secure Firmware

– TAA Compliant

– Entspricht den industriellen Sicherheitsstandards wie HIPAA, Sarbanes Oxley, GLBA, GDPR, etc.

– Verfügbare Grössen: 16GB, 32GB, 64GB, 128GB

– Customization Available

Produktbeschreibung

Das Kanguru Defender Bio-Elite30 USB-Flash-Laufwerk mit biometrischer Fingerabdruckverschlüsselung setzt neue Maßstäbe bei der Verschlüsselung von USB-Hardware. Mit nur einem Fingertipp können Sie das Laufwerk schnell entsperren und mit Ihren verschlüsselten Dateien arbeiten. Als OS Platform Agnostic kann das Laufwerk auf jedem Computer (Computer, Kiosk, medizinische Geräte, Smart-TVs, Android-Telefone usw.) ohne Erstkonfiguration oder Einrichtung verwendet werden (3).

Das mit Fingerabdrücken verschlüsselte Defender Bio-Elite30-USB-Laufwerk hat einen enormen Vorteil gegenüber führenden USB-Verschlüsselungsgeräten, die sperrige Pinpads oder einen inneren Akku benötigen, der im schlimmsten Moment ausfallen kann. Da die Stromversorgung ausschließlich über USB erfolgt und der Zugriff auf Fingerabdrücke möglich ist, müssen Sie sich keine Gedanken über Akkus oder kleine Tastaturkombinationen machen. Einfach einfügen, tippen und loslegen.

Der Defender Bio-Elite30 verfügt auch über die neueste benutzerfreundliche Oberfläche von Kanguru: die Defender Command Console. Über diese integrierte Konsole können Sie auf einen Blick auf alle wichtigen Funktionen und Informationen Ihres Defender Bio-Elite30-Fingerabdrucklaufwerks zugreifen, einschließlich des verbleibenden Speicherplatzes auf Ihrem Laufwerk, Anwendungen wie dem tragbaren Browser und Ihrer personalisierten Einstellungen für das verschlüsseltes USB-Laufwerk. Mehr erfahren.

Dieses fingerabdrucksichere Flash-Laufwerk bietet noch mehr Flexibilität, da Sie das Laufwerk so einrichten können, dass bis zu 6 (sechs) verschiedene Fingerabdrücke darauf zugreifen können. Auf diese Weise können Sie das Flash-Laufwerk intern für Ihre Familie, Teams oder vertrauenswürdigen Kollegen freigeben. Sie können Fingerabdrücke für den Zugriff auf 4 verschiedene Modi einstellen:

– Vollzugriff

– Schreibgeschützter Zugriff

– Nicht gemanagter Zugriff

– Nur Lese Zugriff

Betriebssystem unabhängig

Der Defender Bio-Elite30 ist der erste seiner Art, der ein Betriebssystem-Plattform-unabhängiges-verschlüsseltes und managebares Fingerabdrucklaufwerk ist. Es ist ideal für den Einsatz auf nahezu jeder Maschine.

– Medizinische Einrichtungen

– Ultrasounds

– Maschienensteuerungen

– Automationsmaschinen

– Smart TVs

– Android Telefone

– ATM updates

– und mehr…

Weiterführende Links:

ONLINE-Shop: https://shop.optimal.de/usb-sticks/hardwareverschluesselte/defender-elite30bio

OPTIMAL System-Beratung ist ein IT-Systemhaus mit den Schwerpunkten Sicherheit und Client Management. OPTIMAL findet einfache Lösungen für komplizierte Anforderungen in IT-Management und Systemadministration, dabei entwickelt das Systemhaus eigene Produkte oder erweitert und verbessert vorhandene Lösungen. www.optimal.de

In Deutschland und Österreich sowie den deutschsprachigen Bereichen der Schweiz und Italiens beliefert OPTIMAL System-Beratung die Anwender entweder direkt oder mit Hilfe seiner vielen Partner. Als Teil eines weltweiten Distributionsnetzes ist OPTIMAL ständig auf der Suche nach innovativen Produkten. Die Aachener Systemberatung ist Mitglied im Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW).

Kontakt

OPTIMAL System-Beratung GmbH & Co KG

Bert Rheinbach

Dennewartstrasse 27

52068 Aachen

+49 241 531088 250

info@optimal.de

http://www.optimal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.