Weltbeste Rednerin gewann in 4 Minuten den Rednerpreis

Kölnerin überzeugte mit Performance und Dramaturgie

In vier Minuten eine Botschaft auf den Punkt zu bringen, ist schon eine große Herausforderung. Die Stoppuhr kennt kein Pardon, denn nach wird der Ton heruntergefahren. Danach zeigt der Beifall des Publikums, ob sich die Mühe gelohnt hat, sagt Nicola Schmidt aus Köln.

Die Expertin für Wirkung und Persönlichkeit gewann den Weltrekord, der zum ersten Mal auf zwei Bühnen stattfand. Das gabs noch nie!

88 Teilnehmer aus elf Ländern sind dazu angereist. Der Slam wurde in drei Sprachen und verschiedenen Kategorien ausgetragen, darunter auch Weltmeister aus Sport und Kultur. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und Nicola Schmidt beim internationalen Speaker Slam in Mastershausen. Foto: Dominik PfauMünchen fand der internationale Speaker Slam nun in Mastershausen statt.

Nicola Schmidt beim internationalen Speaker Slam in Mastershausen. Foto: Dominik PfauDer Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit. So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich beim Speaker Slam Redner mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Der Veranstalter Hermann Scherer hat dieses Event ins Leben gerufen mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind.

Die Gewinnerin Nicola Schmidt aus Köln hat sich auf Wirkung und Persönlichkeit spezialisiert und ist seit 2009 als Trainerin, Coach und Vortragsrednerin bundesweit vertreten. Sie bekam tosenden Applaus für ihre Rede, die sie lebendig verformt hat. Nicola Schmidt beantwortet auf unterhaltsame und humorvolle Art wie man souverän schlagfertig reagiert und dabei sein Gesicht bewahrt. Sie benennt Situationen aus ihren eigenen Erfahrungen, wie man auf unfaire Angriffe ruhig und gelassen reagieren kann, gerade wenn diese von Vorgesetzten kommen. „Statt sich zu rechtfertigen, lieber erst mal durchatmen und ruhig bleiben. Dann einfach nur eine bestimmte Frage stellen“, sagt Nicola Schmidt. Damit wird der Ball zum Angreifer zurück geworfen.

Die Warteliste war durch Corona noch länger als sonst und deshalb gab es eine Vorqualifizierung.

Die Themenauswahl oblag den Rednern selbst. Sie konnten selbst entscheiden, ob sie allgemein gesellschaftliche Themen oder konkrete Fälle präsentieren. Die Herausforderung des Abends bestand darin, das Publikum und die Jury zu überzeugen.

Nicola Schmidt – Imageexpertin, bietet Image- & Managementtrainings, Vorträge und Imagecoachings für einen klaren, selbstbewussten Auftritt.

Wirkung. Macht. Vertrauen.

Nicola Schmidt ist Expertin für die Erfolgsfaktoren Kleidung, Umgangsformen, Rhetorik und Körpersprache. In ihren lebendigen Veranstaltungen erfahren die Teilnehmer direkt, welche Chance und Kraft sich hinter dem persönlichen Auftreten in Outfit, Ausdruck und Umgangsformen steckt.

Sie ist im deutschsprachigen Raum tätig; begleitet Selbstständige und Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik auf ihrem Karriereweg nach oben. Gerade wenn die Wirkung auf dem Prüfstand steht und das Image/ Wirkung verbessert werden soll.

Kontakt:

Nicola Schmidt Image Impulse

Wirkungsverstärkerin

Image- und Managementtraining/ Vorträge

Willi-Lauf-Allee 2

50858 Köln

Telefon: +49 221.58 98 06 21

Mobil: 0163.33 20 955

contact@image-impulse.com

www.image-impulse.com

