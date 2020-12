Weihnachtsessen trotz Corona: Gans aus dem Sack!

Roh kann jeder! Zu Weihnachten verschickt Lunch4You fertig zubereitete Gänse. Geht nicht? Doch!

Weihnachtsessen trotz Corona: Jetzt kommt die Gans fertig aus dem Paket!

Als Reaktion auf Covid-19 gründete die auf Premium-Catering für Hochzeiten, Bankette und Kongresse spezialisierte Firma “Seven Days” mit “Lunch4You” im Frühjahr 2020 einen deutschlandweiten Online-Versandhandel für frisches Essen.

Aufgrund der Öffnungsverbote für Restaurants und des Verbots von größeren Veranstaltungen über die Weihnachtsfeiertage 2020 findet jetzt auch das aufwendige, traditionelle, weihnachtliche Wild- und Gänseessen von Seven Days seinen Weg ins Internet und in die heimischen Küchen: Ab sofort werden zusätzlich zum Standardsortiment fertige Gänsebraten inklusive Beilagen, sowie weihnachtliche Single-Menüs deutschlandweit angeboten.

Lunch4You – so heißt das junge Startup, welches als Reaktion auf die Covid-19 Pandemie vom Cateringunternehmen “Seven Days” aus Eichenzell bei Fulda ins Leben gerufen wurde.

Not macht bekanntlich Erfinderisch. So hat die pandemiebedingte Perspektivlosigkeit das Team Anfang 2020 kreativ werden lassen. Innerhalb kürzester Zeit wurde mit Lunch4You ein Konzept ins Leben gerufen, dessen Angebot an viele auch vor Corona übliche Arbeitsabläufe anknüpft: Ein deutschlandweiter Bestellservice für küchenfertig zubereitete Gerichte, auch “Prep Meals” genannt.

“Um unseren Kunden auch während der Pandemie weiter qualitativ hochwertige Speisen anzubieten, kristallisierte sich schnell heraus, dass der Online-Versand eine sinnvolle Alterative für uns darstellt ” so Florjan Kamberi, Geschäftsführer der Seven Days GmbH. “Wir freuen uns besonders darüber, dass wir seit kurzem auch unser traditionelles Gänseessen über den Lunch4You Onlineshop anbieten können.”

Bei Lunch4You werden frische und regionale Gerichte angeboten, welche von ausgebildeten Köchen mit viel Handwerk und Herz in der eigenen (ursprünglich auf gehobene Großcaterings ausgelegten) Küche konzipiert und zubereitet werden.

Das umfangreiche Sortiment wird bis zum 20.12. um drei verschiedene Gänseessen bereichert, jeweils bestehend aus einer unzerteilten Gans sowie diverser Variationen an Beilagen. Zusätzlich werden drei weihnachtliche Single-Menüs mit Gans & Wild (Reh) angeboten.

Die versandfertigen Gerichte von Lunch4You werden mit der speziellen Cook”n Chill Garmethode zubereitet. So geht keine Qualität verloren und Gänse, sowie Beilagen, müssen in der heimischen Küche nur noch erwärmt werden, um verzehrbereit und mit “frisch gekocht”-Geschmack serviert werden zu können. Die Küche von Lunch4You ist zudem HACCP zertifiziert, so dass auch die lückenlose Einhaltung höchster Hygienestandards gewährleistet werden kann.

All das passiert dabei ganz ohne die Nutzung von industriellen Produktionsmethoden, ohne Tiefkühlung, ohne die Verwendung verschiedenster Zusätze, versteckten Zucker, unnötig viel Salz, Öl, Fetten oder Geschmacksverstärkern.

Mit einem selbst entwickelten IT-System wurden zudem sämtliche Verwaltungsprozesse so stark automatisiert, dass man weiterhin qualitativ hochwertige Produkte von regionalen Erzeugern und Versorgern “just in time” bestellt, von Hand zubereitet und trotzdem zu konkurrenzfähigen Preisen anbieten kann – ohne den Aspekt der Nachhaltigkeit und Regionalität aus den Augen zu vernachlässigen.

Wer noch keine Idee für sein Weihnachtsessen hat – oder sich einfach den Stress rund um die langwierige Vorbereitung entziehen möchte – ist bei Lunch4You genau richtig.

Die Gänseessen werden mit einem ausgeklügelten Kühlsystem versendet und innerhalb von maximal 48h zugestellt – somit kommen alle Gerichte frisch und gekühlt beim Empfänger an. Die Weihnachtsmenüs und Gänseessen sind ab sofort online auf www.lunch4you.de erhältlich. Empfohlen wird eine Vorbestellung, da die Gänsemenüs nur limitiert und bis spätestens zum 20.12.2020 erhältlich sind.

Unsere Mission: Jeder Mensch soll die Möglichkeit haben sich gesund und ausgewogen zu ernähren – und das zu fairen Preisen. Aus persönlicher Erfahrung wissen wir, im Alltagsstress ist es nur mit noch mehr Stress verbunden, wenn man zusätzlich noch extra einkaufen und vorkochen muss.

Aber schöner wäre es doch, wenn man die Zeit auch für sich selbst nutzen könnte. Genau deshalb haben wir Lunch4You entwickelt. Ein super einfaches Prep Meal Konzept mit ausgewogenen, gesunden und absolut super leckeren Gerichten. Die Zubereitung ist nicht nur total einfach, wir berücksichtigen auch nachhaltige Gesichtspunkte.

Lunch4You – Ready for You in 4min

Auf Basis ernährungsphysiologischer Grundsätze kreieren unsere Chefköche absolut vielfältige Schlemmer-Menüs! Eine Reise um die kulinarische Welt – angefangen mit italienischen Klassikern, über thailändische Gerichte und asiatische Menüs, bis hin zu absoluten Geheimrezepten vom Balkan.

Für alle die Wert auf gutes Essen legen

Für die Zubereitung unserer Gerichte verwenden wir ausschließlich frische und gesunde Zutaten von ausgewählten überwiegend regionalen Lieferanten aus dem Raum Fulda. Das bedeutet: kurze Wege und geringe Lieferkosten. Außerdem verlieren die Produkte dadurch weniger Nährstoffe und werden frisch verarbeitet.

Du bist was du isst

Deine Gesundheit ist uns wichtig, deshalb möchten wir, dass du ein gutes Gefühl beim Kauf unserer Prep Meals hast. Bei der Zubereitung unserer Gerichte verzichten wir vollständig und bewusst auf: künstliche Farb- und Aromastoffe, Konservierungsstoffe sowie den Einsatz von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Das bedeutet, dass unsere Prep Meals bei Kühlschranktemperatur 5 Tage haltbar sind. Sicherheit beim gesamten Entstehungsprozess.

Bei uns muss man sich keine Sorgen machen – wir sind absolute Profis und führen eine regelmäßige Überprüfung sämtlicher Waren hinsichtlich des Qualitäts- und Hygienezustands durch. Dabei kontrollieren wir die Waren über den gesamten Entstehungsprozess hinweg. Wir sind HACCP zertifiziert – das bedeutet die Herstellung unserer Menüs erfolgt grundsätzlich unter sehr streng kontrollierten hygienischen Prozessen – und das alles für den optimalen Schutz!

Kontakt

FreshFood24 GmbH

Florjan Kamberi

Bürgermeister-Ebert-Straße 1

36124 Eichenzell

06659/6134050

info@lunch4you.de

https://lunch4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.