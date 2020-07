Wasserstoff: ES KAPITAL steigt bei Münchner Startup KEYOU ein

Erfolgreicher Startschuss in die nächste Finanzierungrunde für das Clean Mobility Startup KEYOU.

Erst kürzlich konnte das Münchner Unternehmen mit seinem erfahrenen Team, das auf die Entwicklung von emissionsfreien Wasserstoffmotoren spezialisiert ist, mit der ES KAPITAL aus Esslingen am Neckar einen weite-ren finanzstarken Investor gewinnen – und dies noch vor dem Zeitpunkt, an dem die Bundesregierung ihre neue Wasserstoff-Strategie vorstellte. Ein richtungsweisender Schritt für KEYOU, zumal Deutschland weltweit eine Vor-reiterrolle in Sachen Wasserstoff einnehmen soll.

Die Kapitalbeteiligungsgesellschaft der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen mbH, kurz die ES KAPITAL, wird neuer Shareholder und Partner bei KEYOU und eröff-net die aktuelle Kapitalisierungsrunde. “Ziel der ES KAPITAL ist es, mittelständi-sche Unternehmen und vielversprechende Startups zu unterstützen und neben dem benötigten Kapital auch ein branchenübergreifendes Netzwerk zur Verfügung zu stellen”, erklärt Ralf Sonnenwald, Geschäftsleiter und Prokurist der ES KAPI-TAL. “Wir sehen ein enormes Potential in der Technologie und sind davon über-zeugt, dass KEYOU bereits in naher Zukunft eine wichtige Rolle in der weltweiten Mobilität spielen wird”, so Sonnenwald weiter. Über die Höhe des Investitionsvolu-mens vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Das frische Kapital – die Münchner wollen die gesamte Runde mit einem “ordentli-chen” zweistelligen Millionenbetrag abschließen – wird vor allem in die weitere Entwicklung von wasserstoffspezifischen Komponenten, den Aufbau erster Proto-typfahrzeuge sowie in den Ausbau des Unternehmens fließen.

“Wir freuen uns sehr darüber, mit der ES KAPITAL einen weiteren Partner aus dem “Automobilland” Baden-Württemberg gewonnen zu haben – neben unserem Ankerinvestor, der Nagel Holding GmbH aus Nürtingen. Gespräche mit weiteren Investoren laufen, das Thema Wasserstoff steht bei vielen Investoren auf deren Agenda ganz oben. Die aktuelle Finanzierungsrunde wird planmäßig in Q4 2020 abgeschlossen und unterstützt uns beim Erreichen unserer ambitionierten Entwick-lungs- und Unternehmensziele”, so Thomas Korn, CEO und Mitgründer von KEY-OU. Und fügt hinzu: “Die Nachfrage von Herstellerseite an dem Thema Wasser-stoffmotor ist enorm groß, das wollen wir nutzen. Selbst aus dem Schienensektor oder dem maritimen Bereich erreichen uns zahlreiche Anfragen.”

KEYOU gilt bereits heute als anerkannter Technologieführer für innovative Was-serstofftechnologien, Brennverfahren und wasserstoffspezifische Komponenten (u.a. Injektor, Turbolader, Steuergerät u.a.). Kunden sind Motor- und Fahrzeugher-steller, für die das Münchner Startup auf Basis von konventionellen Diesel- oder Gasmotoren emissionsfreie Wasserstoffmotoren mit “KEYOU-inside”-Komponenten entwickelt. In unterschiedlichen Kundenprojekten wird derzeit an Motoren der oberen Klasse – insbesondere für den Nutzfahrzeugsektor – gearbei-tet. Mit jedem Projekt werden bereits siebenstellige Umsätze generiert. Nun soll in einem nächsten Schritt die erfolgreiche Prototyptechnik auf die Straße kommen. Der große Vorteil für die Hersteller: Fahrzeuge mit “KEYOU-inside”-Technologie gelten nach EU-Norm als “Zero Emission” Fahrzeuge, d.h. Hersteller können mit Hilfe dieser Technologie ihre CO2-Flottenbilanz positiv beeinflussen und somit Strafzahlungen vermeiden.

Bei dem KEYOU-Ansatz handelt es sich um eine Technologie, die bereits mehr-fach ausgezeichnet wurde, so zuletzt mit dem SET100-Award. Mit dieser Aus-zeichnung werden jährlich die 100 zukunftsweisendsten und innovativsten Start-Ups weltweit prämiert, die mit ihren Technologien, Lösungen und Ideen “die Welt revolutionieren können” – nachzulesen in der offiziellen Jury-Begründung der SET100-Initiative (eine Initiative u.a. vom World Energy Council, Deutsche Ener-gie-Agentur, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie).

Wer ist KEYOU?

KEYOU ist ein erfolgreiches High-Tech Unternehmen aus dem Bereich Clean Mobility, das für Motor- und Fahrzeughersteller innovative Wasserstofftechnologien, spezifische H2-Komponenten und Brennverfahren entwickelt, mit deren Hilfe konventionelle Motoren kosteneffizient zu emissionsfreien Wasserstoffmotoren transformiert werden können – ohne großen Änderungsaufwand des Basismotors.

Der neue “grüne” Verbrennungsmotor mit KEYOU-inside Technik bedeutet Emissions-freiheit, Effizienz und Wirtschaftlichkeit zugleich – ohne Kompromisse bei Leistung, Ka-pazität oder Reichweite. Fahrzeuge mit entsprechenden Motoren gelten nach EU Norm als Zero Emission Fahrzeuge. Die Technologie ist motoren- und herstellerunabhängig, skalierbar und sowohl on the Road, als auch off the Road einsetzbar. Derzeit liegt der Fokus auf Nutzfahrzeugmotoren.

“Sustainable Zero Emission” wird mit KEYOU damit zur Realität.

Wer ist die ES KAPITAL?

Die ES KAPITAL ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, die mit einer Bilanzsumme von knapp 10 Mrd. EUR zu den 20 größten Sparkas-sen in Deutschland gehört.

Als langfristiger, verlässlicher Partner unterstützt die ES KAPITAL mittelständische Unternehmen in nahezu allen Entwicklungsphasen – von der Existenzgründung über Wachstumsfinanzierungen bis zur Nachfolgeregelung – nicht nur mit individuellen Ei-genkapitallösungen in Form von offenen oder stillen Beteiligungen, sondern auch mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz und breiten Netzwerk.

