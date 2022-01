Wasserspender von BEM für das Büro oder Zuhause

Ein Wasserspender ist nichts anderes als ein Wasserspender. Doch genau das ist es was die meisten von uns denken. Es ist mehr als das! Der BEM Wasserspender ist ein Accessoire, der schon seit Jahren in der Gastronomie, in Hotelanlagen, im Einzelhandel und auch im öffentlichen Raum zu finden ist und die Menschen mit einem einzigartigen Verkaufserlebnis begeistert. Auch in Deutschland werden immer mehr BEM Wasserspender installiert und bringen mehr Kunden ins Geschäft. Sie sind ein echter Hingucker für jeden Büro- und Einzelhandelsbereich oder auch Privat ein echter Geheimtipp. Nicht umsonst sind sie in den USA und Japan auf dem Vormarsch.

Bringt ein Wasserspender mehr Umsatz?

Ein Wasserspender ist gut, weil er dabei hilft, mehr zu verkaufen. Er ist eine großartige Möglichkeit, um Kunden anzulocken und sie dazu zu bringen, sich länger in Ihrem Geschäft aufzuhalten. Sie sind ein echtes Wunder der Technik. Mit ihnen kann man in wenigen Sekunden Wasser erhitzen, kaltes Wasser aus dem Hahn erwärmen oder Sprudel Wasser erzeugen. Unsere Wasserspender sind daher ein echter Blickfang, ein echter Hingucker.

Warum ein BEM Wasserspender kaufen?

Auf den ersten Blick mag ein BEM Wasserspender im Büro wuchtig aussehen. Schnell kommt der Gedanke, dass er für die eigenen vier Wände nicht geeignet ist. Doch weit gefehlt. Auch Zuhause sorgt ein Wasserspender von BEM für viele Annehmlichkeiten. Der wohl größte Vorteil ist, dass Sie keine Wasserflaschen mehr im Supermarkt kaufen müssen und Woche für Woche nach Hause bringen müssen. Das macht sich nicht nur im Geldbeutel bemerkbar, sondern auch an der gesamten Einkaufsmenge. In Ihre Taschen und Körbe passen nun wieder mehr Lebensmittel und lassen sich leichter tragen. Auch für öffentliche Einrichtungen sind diese Modelle deshalb sehr gut geeignet. Hiermit können Sie Ihren Mitarbeitern, Gästen und Kunden jederzeit etwas zu trinken anbieten. Kennen Sie diese Situation? Sie haben besuch und bieten diesem etwas zu trinken an. Er hätte gerne ein Glas Wasser mit Kohlensäure. Sie jedoch bevorzugen stilles Wasser und können ihm deshalb nicht das gewünschte Getränk anbieten. Mit einem Wasserspender haben Sie jederzeit die Möglichkeit auf verschiedene Wasservariationen zurückzugreifen. Das geht von Zimmertemperatur bis gekühlt und auch mit und ohne Zusatz von Kohlensäure. So ist für jeden das dabei, was er sich wünscht. Manche Geräte machen sogar das Hinzufügen von Aromen möglich, sodass Sie damit eine kalorienarme Abwechslung im Geschmack kreieren können. Viele Haushalte und Geschäfte greifen bereits auf handliche Filter zurück, die das Leitungswasser filtern. Hier besteht häufig das Problem, dass mehr Wasser benötigt wird, als der Filter beherbergen kann. Das führt zu längeren Wartezeiten und auch häufig dazu, dass doch wieder auf ungefiltertes Wasser zurückgegriffen wird. Wenn Sie einen Wasserautomaten mit Festwasseranschluss haben, genießen Sie gefiltertes Wasser ohne jegliche Wartezeiten. Wie bei allen Anschaffungen können auch bei einem privaten Wasserspender Argumente gegen den Kauf oder die Miete sprechen. Wasserspender sind relativ groß und nehmen vor allem in kleineren Haushalten viel Platz weg. Zudem sind die Anschaffungskosten bei vielen Anbietern im höheren dreistelligen Bereich. Die Anschaffungskosten wiegen sich allerdings mit den finanziellen Vorteilen der Modelle wieder auf. Die Betriebskosten sind niedrig. Im Gegensatz zum regelmäßigen Flaschenwasserkauf sparen können Sie bereits im ersten Jahr der Nutzung viel Geld einsparen. Auch hier sparen Sie langfristig.

Hier Kaufen: https://www.kaufbei.tv/Kaufbei-Kueche-Haushalt/Wasserfilter/BEM-Lora-RO-Umkehrosmoseanlage-Wasserspender-Trinkwasserspender-Standgeraet-Wasserfilter-Wasser-Filter-Filteranlage-Osmoseanlage-Wasserfilteranlage-Festwasseranschluss-Lora-RO-Wasserfiltersystem-Heisswasser-Kaltwasser-Sprudelwa.html

Hier den BEM Wasserspender kaufen

BEM steht für einzigartiges Design und wohltuende Produkte für Office und Privat.

Kontakt

Bem GmbH & Co. KG.

Xeniya Chaikina

Oeynhausener Str. 54

32584 Löhne

+ 49 (0) 5731-24515-20

post@bemshop.de

https://www.bemshop.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.