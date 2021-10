Was passiert, wenn ein Oligopol dem normalen Wettbewerb ausgesetzt ist? – Kay Rieck

Kay Rieck: Das Problem ist, dass der Preisanstieg bei Öl und Gas in den letzten Monaten einerseits völlig verständlich ist.

Es gibt Lehrbücher, Vorlesungen und sogar ganze Karrieren, die der Wirtschaftstheorie gewidmet sind. Einige der Theorien sind gut, andere gelten nur unter bestimmten Umständen, und wieder andere sind von der wirtschaftlichen Realität völlig abgekoppelt. Eine Theorie, die in den nächsten Jahren im Öl- und Gassektor zunehmend an Bedeutung gewinnen dürfte, ist die Macht von Oligopolen. Dabei geht es nicht darum, was sie sind, sondern darum, was passiert, wenn ihr Einfluss auf einen Markt zu schwinden beginnt, meint Kay Rieck, ein erfahrener Marktbeobachter und Investor.

Es gibt ein Sprichwort, das besagt, dass, wenn man fünf Wirtschaftswissenschaftler in einen Raum setzt und sie bittet, ein bestimmtes Thema zu erörtern, sie wahrscheinlich neun Meinungen äußern werden. In einem Punkt sind sie sich jedoch alle einig: die Auswirkungen von Monopolen und Oligopolen auf die wirtschaftlichen Bedingungen.

In der Regel sorgen Monopole und Oligopole für Preisstabilität, weil es im Interesse der Beteiligten liegt, den Status quo zu erhalten und die Preise auf einem überschaubaren Niveau zu halten. Sie sind hoch genug, damit sich das Geschäft lohnt, aber nicht so hoch, dass die Verbraucher ihre Bedürfnisse auf andere Weise befriedigen und abwandern.

Trotz aller Nuancen war der Öl- und Gassektor im letzten Jahrhundert ein klassisches Oligopol, bei dem die Preise so weit wie möglich von einer kleinen Gruppe von Organisationen und Öl produzierenden Staaten gehalten wurden. Dieses Arrangement hat der Weltwirtschaft die nötige Stabilität verliehen, um zu gedeihen und Unternehmen, Innovationen und Entwicklung in einem Ausmaß zu fördern, das in der Geschichte der Menschheit beispiellos ist.

Heu machen, solange die Sonne scheint…

In den nächsten Jahren wird sich der Wandel wahrscheinlich beschleunigen. Alternativen werden realisierbar und erhalten von den Regierungen Unterstützung in Form von Infrastrukturprojekten. Wenn man den Anzeichen der letzten Wochen auf den Öl- und Gasmärkten Glauben schenken darf, werden sich die Verbraucher in den nächsten Jahren immer schneller von Öl und Gas abwenden, und sei es nur, um sich vor Preisschwankungen zu schützen.

Das Problem ist, dass der Preisanstieg bei Öl und Gas in den letzten Monaten einerseits völlig verständlich ist. Es gibt eine Vielzahl von Gründen für die Preissteigerungen auf dem Gas- und Ölmarkt, die sowohl mit als auch ohne Kovidität zusammenhängen, aber in vielerlei Hinsicht ist die derzeitige Periode kurzfristiger Preisschwankungen langfristig nicht unbedingt von Bedeutung.

Warum? Weil die Preise zum ersten Mal seit einem Jahrhundert an einem Punkt steigen, an dem die Macht der Handvoll Staaten und Organisationen an der Spitze des Sektors schwächer wird. Dies bringt den Sektor in die prekäre Lage, dass er nach einigen außergewöhnlich schwierigen Jahren seine finanziellen Reserven wieder aufbauen und gleichzeitig die Preise niedrig halten muss, um seine Marktposition zu halten.

…aber seien Sie bereit für den kalten Wind der Realität

Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass die Marktposition für Erdöl und Erdgas eine wichtige Rolle spielt, und die Art und Weise, wie der Sektor mit der neuen Realität umgeht, wird wahrscheinlich für lange Zeit die Richtung der globalen Energiepolitik vorgeben.

Seit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten der siebziger Jahre wird der Energiesektor von Entscheidungen beherrscht, die in einer Handvoll von Vorstands- und Regierungsbüros getroffen werden. Wenn sie die falschen Entscheidungen treffen, könnten sie die Abkehr von Öl und Gas beschleunigen. Während die meisten Menschen gerne glauben, dass sie ihre Entscheidungen nach ihrem Gewissen und den Bedürfnissen der Gesellschaft als Ganzes treffen, haben in Wirklichkeit die wirtschaftlichen Aspekte den größten Einfluss.

In normalen Zeiten ist die Tatsache, dass ein Elektroauto oder ein Wärmepumpenkessel ein Drittel mehr kostet als ein vergleichbares mit Öl oder Gas betriebenes Gerät, für die meisten von uns wahrscheinlich ausreichend, um beim Status quo zu bleiben. Da aber die hohen Kraftstoffpreise die Betriebskosten in die Höhe treiben, werden immer mehr Menschen den Wendepunkt erreichen, wenn es um ihr Engagement für Öl und Gas geht. Sie werden bereit sein, das Risiko einzugehen, auf eine Alternative umzusteigen. Und in dem Maße, in dem immer mehr Menschen dies tun, wird sich auch die Art der sekundären Diskussionen, z. B. über die infrastrukturellen Auswirkungen einer Änderung des Energiemixes auf nationaler Ebene, ändern.

Festlegung des Tempos der Veränderung

Wie ich in meinen Artikeln in den letzten Monaten mehrfach gesagt habe, steht der Öl- und Gassektor vor der Wahl: Entweder er unternimmt Schritte zur Verbesserung der Effizienz und zeigt sich bereit, Regierungen und Verbraucher in ihrem Bestreben zu unterstützen, die wahrgenommenen Auswirkungen von Öl und Gas auf den Planeten zu verringern, oder er macht einfach weiter und tut so, als ob nichts passiert. Letzteres ist der weitaus schnellere Weg in die Überalterung.

Es gibt viele Gründe, der Zukunft des Öl- und Gassektors positiv gegenüberzustehen, aber unter dem Strich wird die Branche, wenn sie sich weiterhin wie ein Oligopol verhält, angesichts des Wettbewerbs schnell den Kürzeren ziehen. Am Ende siegt in der Regel das wirtschaftliche Argument.

Über den Autor

Kay Rieck ist seit mehr als zwei Jahrzehnten als Investor im US Öl- und Gassektor tätig. Er war über viele Jahre als Finanzberater und Börsenmakler an der New Yorker Börse (NYSE) tätig. Sein Interesse an der Öl- und Gasbranche und den damit verbundenen Assets entwickelte er schnell und baute seine Expertise im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung beim New York Board of Trade und dem Chicago Board of Trade aus. Unter Nutzung seines außergewöhnlichen Netzwerks an globalen Kontakten gründete er 2008 sein erstes Öl- und Gasförderunternehmen in den USA und wählte Investitionen unter anderem im Haynesville Shale, Permian-Becken, Eagle Ford Shale, Dimmit County und überall dort aus, wo sich außergewöhnliche Renditeaussichten boten und bieten.

