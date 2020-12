Warum Marketing-Automatisierung in kleinen und mittleren Unternehmen?

Automatisiert mehr Kunden, mehr Umsatz, mehr Zeit und mehr Spaß am Unternehmertum

Weil die Software-Tools für die Automatisierung von Marketing- und Vertriebsprozessen endlich auch für Selbständige, kleine und mittlere Betriebe bezahlbar sind, setzten immer mehr Unternehmen diese digitale Revolution ein.

Was früher nur für die Industrie und für Konzerne bezahlbar möglich war, kann mittlerweile sogar von Einzelunternehmen eingesetzt werden. Zudem sind deutschsprachige Anbieter am Markt, die im Gegensatz zu amerikanischen Programmen, keine Probleme mit Umlauten usw. haben.

Automatisiert werden kann beispielsweise die Leadgenerierung, d.h. dass Interessenten über das Internet gefunden werden können. Je mehr Interessenten sich für die Produkte und Dienstleistungen interessieren, desto mehr Kunden ergeben sich daraus.

Ein weiteres großes Thema für Unternehmer*innen sind wiederkehrende Erklärungsprozesse. So können z.B. E-Mail-Marketing-Kampagnen erstellt werden, die die gewünschten Informationen in kleinen Häppchen automatisiert per Mail an Interessenten senden.

Natürlich sind in den E-Mails Links zu Checklisten, Prospekten, Webseiten oder zu Videos. Mit diesem Vorgehen wird in erster Linie Vertrauen aufgebaut. Nicht zu unterschätzen ist, dass eine natürliche Aussortierung geschieht, da nicht interessierte Menschen nicht mehrere Mails mit Unterlagen und Videos ansehen.

Übrig bleiben wirklich Interessierte, die als potenzielle Kunden angesehen werden können. Ein entsprechendes Angebot sorgt schlussendlich für Kunden oder zumindest für Gesprächstermine.

Weitere Strategien zur Kundengewinnung, zu mehr Umsatz oder enormer Zeitersparnis durch Automatisierung sind hier zusammengefasst:

https://dimaut.com/automatisierung-strategien-moeglichkeiten/

In einem kostenlosen Report beschreibt Ing. Alfons Burtscher 5 typische Prozesse in Unternehmen, die automatisiert werden können.

https://dimaut.com/die-5-automatisierungsprozesse/

