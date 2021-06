Vom tiefen Westen in den Osten vom Osten: Blogger Tobias Rieger reist durch das Unbzahlbarland

Tobias Rieger erkundet auf https://www.15grad-ostblog.de/ das Unbezahlbarland – den Landkreis Görlitz

„15Grad-OstBlog ist mein leeres Blatt. Mein blinder Fleck auf der Deutschlandkarte. Ich habe keinerlei Erwartungen und keinerlei Vorstellungen. Ich will das #UNBEZAHLBARLAND einfach so erleben, wie es ist.“

Der Stuttgarter Journalist und Blogger Tobias Rieger wird drei Wochen lang den Landkreis Görlitz besuchen. Vor ein paar Jahren war er bereits für kurze Zeit in Görlitz. Die Stadt hatte ihn damals fasziniert. Den gesamten Landkreis konnte er jedoch nicht kennenlernen. Das möchte er nun nachholen. Tobias ist offen für alle Arbeits- und Lebenskonzepte und neugierig darauf, möglichst viele davon kennenzulernen. „Vorbehaltlos und unvoreingenommen kann ich den Strukturwandel beobachten, dem Granit beim Wachsen zusehen, lokale Arbeitgeber treffen und mit Einheimischen ins Gespräch kommen. Ich möchte ihre Geschichten hören, ihre Hoffnungen, ihre Wünsche und ihre Ängste.“, freut sich der Blogger auf seine Tour.

Beginnend am 7. Juni wird Tobias Rieger den Landkreis von Nord nach Süd (oder andersherum) durchqueren und dabei auf Unternehmer, Fachleute, engagierte Macher und Bewohner des Unbezahlbarlandes treffen. Auf seiner Reise kehrt er in den unterschiedlichsten Unternehmen ein, um deren Konzepte, Produkte, berufliche Perspektiven und Fachkräftebedarfe kennenzurlernen. Wenn es möglich ist, packt er auch hier und da mit an und versucht sich in typischen Arbeiten des Betriebs. Gespannt ist er darauf, welche Visionen und Pläne es bereits gibt, um das Aus der Lausitzer Braunkohleförderung und deren Verstromung zu kompensieren. Auf seiner Tour durch den Landkreis Görlitz kommt er mit den Menschen ins Gespräch. Er will herausfinden, was sie an ihrer Heimat lieben und warum es schön ist, hier zu leben, zu arbeiten, zu lernen oder zu studieren. Auch diverse Freizeiteinrichtungen stehen in seinem Tourenplan. Er möchte unbedingt mal ein Baumhaus von Innen sehen, sich von der Neißeströmung durch malerische Landschaften treiben lassen und die Aussicht vom höchsten Punkt des Landkreises genießen. Der neugierige Besucher geht bei seiner Reise der Frage nach, was die unbezahlbaren Vorteile des Unbezahlbarlandes gegenüber dem Leben in der Großstadt sind. Die Antwort darauf liefert der Blog www.15Grad-OstBlog.de Täglich wird er auf dieser Seite von seinen Erlebnissen und Entdeckungen berichten.

„Ich bin aus 9 Grad Ost, zwischen uns liegen gerade einmal 6 Grad. Was ist das schon? Nicht viel, aber eben doch eine andere Welt. Ich bin sehr gespannt auf dieses #UNBEZAHLBARLAND.“

Hintergrund:

15Grad-OstBlog ist Teil der Imagekampagne „Unbezahlbarland“ des Landkreises Görlitz. Die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH setzt diese Imagekampagne im Rahmen eines Projektes der regionalen Fachkräfteallianz im Auftrag des Landkreises Görlitz um. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.

Entwickeln, fördern, begleiten – diesem Leitspruch folgend, setzen wir uns für Entwicklungsprozesse im Landkreis Görlitz ein. Seit 2005 hat sich die ENO als wichtiger zentraler Ansprechpartner in den Bereichen Projektmanagement, Bildung, Standortmarketing, Tourismus, Wirtschaftsförderung, und Liegenschaften etabliert. Wir beraten, betreuen und fördern Akteure, die im Landkreis Görlitz und dessen Kommunen wirken. Den Bürgern sind wir partnerschaftlich und verantwortungsvoll verpflichtet. Getreu dem Grundsatz „Aus dem Landkreis – für den Landkreis“ unterstützen wir vor allem die regionalen Wertschöpfungsketten.

