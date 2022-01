VoltAir Berlin wird Headquarter von Digitalbank N26

– ABG Real Estate Group und Joint-Venture-Partner Felix Gädeke vermieten rund 17.300 m2 an Europas Marktführer im digitalen Banking

– VoltAir, einer der attraktivsten und modernsten Bürokomplexe in der Bundeshauptstadt, erreicht bereits vor Fertigstellung nahezu Vollvermietung

Berlin/Frankfurt, 21. Januar 2022 – Die ABG Real Estate Group begrüßt gemeinsam mit ihrem Joint-Venture-Partner Felix Gädeke die Digitalbank N26 als neuen Mieter im Büro- und Geschäftshauskomplex VoltAir in Berlin Mitte. Die Landmark-Immobilie im Herzen der Bundeshauptstadt wird das neue Headquarter von Europas Marktführer im digitalen Banking. N26 mietet dazu langfristig Büroflächen von insgesamt rund 17.300 m2. Der Bezug ist für Ende 2022 geplant. Damit ist das VoltAir Berlin bereits vor seiner Fertigstellung nahezu vollvermietet.

Zuvor sicherten sich mit Seven Senders, BIT Capital sowie TomTom bereits drei namhafte Unternehmen einen Platz in einem der attraktivsten und modernsten Bürokomplexe in Berlin und mieteten insgesamt rund 10.000 m2 Flächen. Das VoltAir befindet sich im exzellent erschlossenen Businessstandort Berlin Mitte (Alexanderstraße, Voltairestraße, Dircksenstraße) und damit in einem Umfeld, das für die Berliner Wirtschaft zügig an Bedeutung gewinnt. Der außergewöhnliche und expressive Neubau etabliert somit einen wichtigen zusätzlichen Bürostandort neben Alexanderplatz und Mediaspree. Das Gesamtinvestitionsvolumen der Landmark-Immobilie beträgt über 460 Mio. Euro, die Fertigstellung wird Mitte 2022 erfolgen.

Ulrich Höller, Geschäftsführender Gesellschafter der ABG Real Estate Group: „Das VoltAir Berlin wird der Digitalbank N26 ein dynamisches Arbeitsumfeld mit einer hochmodernen Ausstattung und einer einzigartigen Architektur im Herzen der Bundeshauptstadt bieten. Die zügige erfolgreiche Vermietung ist ein klarer Beleg für die große Attraktivität dieser Landmark-Immobilie.“

Felix Gädeke: „Als geborener Berliner freue ich mich sehr über die Attraktivität der Stadt für Zukunftsunternehmen und deren Mitarbeiter. Die historisch unterrepräsentierte Wirtschaftskraft wird belebt und gleichzeitig die soziale und kulturelle Vielfalt und Leistungsfähigkeit bereichert. Der Charakter der Stadt bleibt dabei authentisch. Das Konzept VoltAir ist genau für die Bedürfnisse dieser Mieter geplant. Es ist großartig mit N26 einem der für Berlin so wertvollen Unternehmen eine Adresse bilden zu dürfen.“

Die Vermietung begleitete als Makler Aengevelt Immobilien.

Das VoltAir in Berlin – zum Hintergrund:

Das VoltAir ist eine Landmark-Immobilie auf 6.500 m2 Grundfläche mit fünf separaten Eingängen und zwei repräsentativen Lobbys mit Zugängen in den großzügigen und begrünten Innenhof. Das Erdgeschoss umfasst rund 3.000 m2 Mietflächen für Einzelhandel und Gastronomie. Auf den sieben Obergeschossen stehen rund 27.000 m2 für Büro- und Geschäftsräume zur Verfügung. Eine offen gestaltete Innenarchitektur im Loft-Style mit sichtbaren Betonflächen und Technikinstallationen bietet ein breites Spektrum und hohe Flexibilität für die Raumgestaltung. Das Gebäude verfügt über zahlreiche Balkone und Terrassen im Bereich der Außen- und Innenhoffassaden mit mehr als 2.000 m2 Fläche. Drei Dachterrassen mit jeweils 100 m2 Fläche und interessanten Blickperspektiven über die Umgebung runden die Architektur elegant ab. Die Tiefgarage umfasst über 90 Stellplätze. Mehrere S- und U-Bahnhöfe sowie Bushaltestellen sind im Umkreis von rund 200 m fußläufig leicht zu erreichen. Zur Realisierung des Komplexes wurden 21.000 m3 Beton und 4.000 Tonnen Stahl verbaut.

Der Baubeginn erfolgte Ende 2018. Das VoltAir ist vorzertifiziert nach LEED Gold, eine WiredScore-Zertifizierung Gold ist vorhanden.

Über die ABG Real Estate Group:

Die ABG Real Estate Group, 1967 in München gegründet, blickt auf eine über 50-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Mit den Bereichen ABG Development, ABG Immobilienmanagement und ABG Capital deckt sie aus einer Hand den kompletten Immobilienzyklus ab, von der Projektentwicklung über die Baubetreuung bis hin zu Vermietung, Finanzierung und Investmentbetreuung. Der Fokus der ABG liegt dabei auf Deutschland, wo sie mit eigenen Büros an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Berlin, Köln und München präsent ist. Sie projektiert und realisiert mit über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überwiegend Gewerbeimmobilien, aber auch Wohnobjekte und Stadtquartiere. Das aktuelle Projektentwicklungsvolumen beträgt über 2,8 Mrd. EUR, die Assets under Management des neuen Geschäftsbereiches ABG Capital betragen über 550 Mio. EUR. Zu den Referenzen zählen namhafte Immobilien wie die Hochhäuser Skyper und Garden Tower in Frankfurt, das Ericus-Contor mit dem SPIEGEL-Verlagsgebäude in Hamburg oder das Wohn- und Geschäftshaus am Pariser Platz in Berlin. Aktuelle ABG-Projekte sind beispielsweise das neue Deutschlandhaus in Hamburg, das VoltAir in Berlin, das Wohnprojekt Living Isar in München sowie mehrere Projektentwicklungen in Köln und Düsseldorf.

www.abg-group.de

Über N26:

N26 ist die erste Bank, die du lieben wirst. Sie bietet ein mobiles Bankkonto ohne versteckte Gebühren an. Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gründeten N26 im Jahr 2013 und starteten ihr Produkt 2015 in Deutschland und Österreich. N26 hat über 7 Millionen KundInnen in 24 Ländern. Bei N26 arbeiten derzeit mehr als 1.500 Mitarbeiter an 10 Standorten: Amsterdam, Berlin, Barcelona, Belgrade, Madrid, Mailand, Paris, Wien, New York und São Paulo. Mit der europäischen Banklizenz, einer Technologie die Maßstäbe setzt und ohne teures Filialnetz, verändert N26 das Banking des 21. Jahrhunderts maßgeblich und ist für Android, iOS und über die Webanwendung verfügbar. Bis heute hat N26 fast 1,8 Milliarden US-Dollar von renommierten Investoren eingesammelt, darunter Third Point Ventures, Coatue Management LLC, Dragoneer Investment Group, Insight Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Peter Thiels Valar Ventures, Li Ka-Shings Horizons Ventures, Earlybird Venture Capital, Greyhound Capital, Battery Ventures, sowie Mitglieder des Zalando Vorstands und Redalpine Ventures. Derzeit ist N26 in folgenden Ländern aktiv: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowenien, der Slowakei und Spanien.

