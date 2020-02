Vitalo Catering Hannover

Entdecken Sie bei Vitalo in Hannover frische und leckere Gerichte und erfahren Sie auch, wie diese zubereitet werden und wie man das ideale Catering organisiert und durchführt. Wünschen Sie sich einen Catering Service, bei dem eine echte Liebe zum Detail gegeben ist, dann kommen Sie zu uns. Jeder möchte gerne genau kennen lernen, was aufgetischt wird und so halten wir für Sie alle Daten zu Ursprung und Zutaten unserer Gerichte bereit und informieren Sie gerne weiter, falls Sie noch etwas wissen möchten. Wir sehen im Catering keinen bloßen Beruf, sondern eine Berufung. Bei Vitalo Catering in Hannover erhalten Sie einen umfassenden Service, angefangen mit der Planung bis hin zum Abbau hinterher. Die Speisen, die wir servieren, bestehen prinzipiell aus frischen Lebensmitteln und wir nehmen Rücksicht auf die besonderen Bedürfnisse unserer Auftraggeber.