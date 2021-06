Versand empfindlicher Lebensmittel

Die OHLRO Hartschaum GmbH entwickelt individuelle Konzepte für den Lebensmittel-Online-Handel für Kosteneinsparungen in der Lebensmittellogistik

Berlin 30.06.2021- Die Zuwächse im Online-Handel halten an. Experten rechnen weiterhin mit Steigerungen und räumen vor allem dem Lebensmittelmarkt großes Potenzial ein. Denn die Verbraucher, an Bestellungen per Mausklick und schnelle Belieferung inzwischen gewöhnt, ordern zunehmend auch Lebensmittel per Internet. Gleichzeitig bauen die großen Logistikdienstleister ihre Infrastruktur für den Lebensmittelversand, weiter aus. So lassen sich inzwischen auch empfindliche Lebensmittel wie Feinkost, Fleisch oder Fisch gut verpackt sicher auf die Reise schicken. Dies eröffnet auch kleineren Unternehmen ein großes Potenzial an zusätzlichen Kunden.

OHLRO Hartschaum GmbH mit passenden Versand-Lösungen – Die Berliner OHLRO Hartschaum GmbH, spezialisiert auf Transportbehälter und Verpackungen aus Styropor, verzeichnet zu Zeiten des boomenden Online- Handels eine große Nachfrage. Gerade im Bereich frischer, gekühlter Lebensmittel sind die innovativen und individuellen Verpackungskonzepte sowie die fundierte Beratungsleistung der Berliner rund um die optimale Verpackungslösung immer stärker gefragt. „Am häufigsten wollen Kunden zu diesem Thema wissen: Wie lange halten Styropor-Verpackungen (Airpop) kalt? Und welche Kühlelemente eignen sich am besten für den Versand? Doch darauf gibt es keine einheitliche Antwort“, erklärt Jens Ohlbrecht, Geschäftsführer der OHLRO Hartschaum GmbH.

Beratung durch Experten unerlässlich – Grundsätzlich gilt: Die Verpackung darf nicht entschieden wärmer sein als das zu verpackende Produkt. Sie sollte so wenig Luft wie möglich enthalten und die Auswahl der Kühlelemente, z.B. Trockeneis oder Kühlakkus, muss dem Inhalt angepasst werden. Da der Versand temperaturempfindlicher Produkte von vielen unterschiedlichen Aspekten abhängig ist, sollte er genau auf das jeweilige Produkt, z.B. Fisch, Fleisch oder Backwaren, abgestimmt werden. Aus diesem Grund ist eine qualifizierte Fachberatung vor dem Online-Versand von Lebensmitteln, besonders bei empfindlichen Lebensmitteln, unerlässlich. Die Berliner Experten entwickeln für ihre Kunden individuelle Verpackungs- und Versandkonzepte, die eine Beratung zu Temperaturtests und Probesendungen beinhalten.

Breites Produktspektrum – Für den Versand hält OHLRO ein breites Produktspektrum an Verpackungen bereit: Von Thermobehältern aus Styropor® mit einer Wandstärke von 30, 40 und 60 mm in Größen zwischen 3,6 bis 170 Litern über passende Umkartons bis hin zu unterschiedlichen Kühlakku-Varianten. Auch Sonderanfertigungen stellt das Unternehmen her. Damit gehen auch Lebensmittel wie Feinkost, Fleisch oder Räucherfisch sicher verpackt auf die Reise.

Die Produkte der OHLRO Hartschaum GmbH finden Sie auch vom 28.09. bis zum 30.09.2021 auf der Fachpack in Nürnberg in Halle 7, Stand 7/233.

Die OHLRO Hartschaum GmbH in Strausberg bei Berlin produziert bereits in der zweiten Generation Styroporboxen für unterschiedlichste Branchen wie z.B. Lebensmittelproduzenten, Industrie und Pharma. Wir stehen für hochwertige und smarte Verpackungslösungen.

Die neue Website für Qualitätsverpackungen, Monitoring und Produktqualifizierungen ist ein weiteres Angebot an Kunden aus der Pharmazie, Apotheken, Klinische Studienbetreiber und Labore. OHLRO bietet nun auch Komplettlösungen für besonders temperaturempfindliche Waren und und somit Sicherheit für den Kunden.

Kontakt

OHLRO Hartschaum GmbH

Ingo von der Ruhr

Am Biotop 4

15344 Strausberg

030-5779969-0

i.vdruhr@ohlro.de

http://www.ohlro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.