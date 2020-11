Ushuaïa Ibiza launcht smart-Elektroauto: smart fortwo EQ Ushuaïa Limited Edition 2020

In Kooperation mit Mercedes-Benz Spanien präsentiert Ushuaïa Ibiza den neuen smart fortwo EQ Ushuaïa Limited Edition 2020.

Ushuaïa Ibiza Beach Hotel präsentiert die 8. Edition des exklusiven smart Ushuaïa, nach einem weiteren Jahr der Kooperation mit Mercedes-Benz Spanien.

Der neue smart fortwo EQ Ushuaïa Limited Edition 2020 ist elektrisch angetrieben und verfügt über sportliche Elemente, die von BRABUS speziell für diese Edition entwickelt wurden. Die stark limitierte Auflage ist auf 57 Fahrzeuge begrenzt, die jeweils ab 27.913 Euro erhältlich sind.

Die kontrastierenden roten Details des Fahrzeugs erinnern an das Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. Auch das berühmte Hotellogo lässt sich im Design wiederfinden, welches zugleich avantgardistisch, digital und urban wirkt. Zu den visuellen Highlights dieser Edition gehören Leichtmetallfelgen in Schwarz mit rotem Kamm, Türleisten und Schalthebel mit dem Ushuaïa Ibiza-Logo, Ushuaïa Ibiza-Sondereditionsplaketten auf den Außenspiegeldreiecken sowie Sportpedale und -matten mit dem Ushaïa Ibiza Beach Hotel-Logo.

Natürlich wäre ein Auto der Marke Ushuaïa Ibiza nicht vollständig ohne ein herausragendes Stereo- und Soundsystem. Damit lassen sich The Ushuaïa Experience und der typische Sound ihrer Partyevents auch ganz privat beim Fahren erleben.

Das Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, ein Synonym für Spaß, erstklassige Unterhaltung und luxuriöse Unterbringung, befindet sich am berühmten Playa d’en Bossa auf der Weißen Insel. Es gilt als eines der bekanntesten Party-Hotels der Welt. Seit seiner Eröffnung im Jahr 2011 hat das Hotel einen Trend bei Luxusreisen nach Ibiza gesetzt, dank seiner hochmodernen Einrichtungen, hervorragenden Restaurants, seinem glamourösen Service und den beliebten Open-Air-Veranstaltungen am Pool.

Danny Gomez, Sponsoring & PR Manager im Ushuaïa Ibiza Beach Hotel: “Für das Ushuaïa Ibiza Beach Hotel ist die erneute Zusammenarbeit zur Entwicklung dieses neuen smart-Modells einer der wichtigsten Meilensteine, die in diesem Jahr erreicht wurden. Die neue Ushuaïa Limited Edition spiegelt den unabhängigen und unbeschwerten Charakter beider Marken perfekt wider”.

Iñaky Bau, Corporate Marketing Director bei Palladium Hotel Group: “Wir sind ständig auf der Suche nach Kooperationen und versuchen uns mit den besten Marken abzustimmen, um als Gruppe zu wachsen und neue Zielgruppen zu erreichen. Indem wir unsere Markenwerte auf andere Sektoren übertragen, wie in diesem Fall auf die Automobilindustrie, können wir sowohl von anderen großen Namen lernen als auch unsere eigenen Botschaften in verschiedenen Märkten verbreiten.”

