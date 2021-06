Urlaub auf der Sonnenseite der Baar

Das Haus Mohnblume ist ein idealer Ausgangspunkt für Cabriofahrer und Biker

Corona und die Klimakrise führen es uns vor die Augen. Urlaub in Deutschland ist sicher und schont durch den Verzicht auf das Flugzeug das Klima. Einige der schönsten Urlaubsgebiete liegen dabei direkt vor unserer Haustür: Der Bodensee, das obere Donautal, der Schwarzwald und die Hochebene der Baar sind nur einige davon.

Wer Ruhe und Entspannung sucht, findet diese im Haus Mohnblume ( https://www.haus-mohnblume.de). Das Haus liegt in schöner Hanglage in der Nähe von Bad Dürrheim. Für Deutschland-Urlauber ist das Ferienhaus im Feriendorf Öfingen ein echter Geheimtipp.

Hektik ade

Das Haus Mohnblume liegt dort, wo Schwarzwald und Schwäbische Alb aufeinandertreffen. Damit ist es ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in den Schwarzwald, zur Schwäbischen Alb oder an den Bodensee. Das nahe gelegene Obere Donautal ist zudem ein Eldorado für Wanderer, Kletterer und Kanuten. Die Ruhe und das Klima bewirken, dass in Windeseile Entspannung einsetzt und die Hektik des Alltags abfällt.

Basis-Lager für Cabriofans und Biker

Durch seine ideale zentrale Lage inmitten verschiedener Urlaubsregionen bietet sich das Haus Mohnblume als „Basis-Lager“ für Cabrio- oder Motorradfahrer an.

Der Bodensee im Süden, die schwäbische Alb im Osten, das Donautal im Südosten, die Hochebene der Baar direkt zu Füßen und der Schwarzwald mit wunderschönen Sonnenuntergängen im Westen – in jeder Himmelsrichtung finden sich wunderbare Fleckchen Erde, spektakuläre Ausblicke und atemberaubende Landsträßchen, die es zu erforschen gilt.

Motorisierte Ausflüge in beeindruckende Städte

Für die motorisierten Freunde sind auch Städtereisen möglich. Hier gibt es einiges zu entdecken. Die Bodenseemetropole Konstanz oder Schaffhausen, das Tor zur Schweiz mit dem berühmten Rheinfall, das historische Ulm mit seinem bezaubernden Fischerviertel, Rottweil, die älteste Stadt Baden-Württembergs oder auch die pittoreske Hauptstadt Südbadens: Freiburg!

Places to be – auch in der direkten Umgebung

Auch die nähere Umgebung lädt ein, entdeckt zu werden: Die Donauquelle am Fürstenschloss in Donaueschingen, der spektakuläre ThyssenKrupp-Turm mit einer phänomenalen Aussichtsplattform, die binnen Sekunden erreicht ist, der Vulkankratersee Höwenegg – oder die Obere Donau, deren Wasser an der Donauversinkung zwischen Immendingen und Möhringen an manchen Tagen im Sommer komplett versickert. Nur wenige Kilometer entfernt, auf der Südseite des Donauberglands und Hegau-Alb steigt das Wasser dann an der größten Quelle Deutschlands, dem Aachtopf, wieder aus den Tiefen auf. Nicht nur für Geologen ein Muss.

Einen großartigen Ausblick auf die Felsenlandschaft des Oberen Donautals bietet den Besuchern der Knopfmacherfelsen. Ein Aussichtspunkt auf das einzigartige Landschaftspanorama, das von dort bestimmt schon viele tausende Male fotografiert wurde.

Auszeit nehmen – Ruhe genießen

Doch auch wer einfach nur ausspannen will und seine Ruhe sucht, wird sie hier auf der Sonnenseite der Baar auf rund 850 Metern Meereshöhe bei einem ruhigen und ausgeglichenen Klima finden. Es bieten sich auch vom Feriendorf Öfingen wunderschöne Ausblicke. An guten Tagen lassen sich von hier sogar die Schweizer Alpen erblicken. Ein Panorama zum Genießen, dem Himmel so nah.

Ein sicheres Umfeld für Familien mit Kindern

Familien mit Kindern finden im Feriendorf ein gesichertes Umfeld und einen großen Spielplatz, auf dem sich Kinder stundenlang beschäftigen können.

Hunde sind im Haus Mohnblume ebenfalls zugelassen.

Und im Restaurant „Öfinger Landhaus“, direkt am Feriendorf, lässt es sich üppig schlemmen.

