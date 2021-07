Automatisierte Vertriebsanbahnung von Nabenhauer Consulting

Steinach im Juli 2021 – Die kostenlose E-Book-Serie zur PreSales Marketing von Nabenhauer Consulting läutet die Zukunft im Bereich Automatisierung der Vertriebsanbahnung ein. Nabenhauer Consulting bietet den Kunden eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung an, die den Lesern die Augen öffnet! Sie lernen die automatisierte Vertriebsanbahnung kennen und beobachten, wie Social-Media-Marketing und hochwirksame Online- Kommunikationsmaßnahmen ihr Denken verändern und ihren Unternehmenserfolg an die Spitze pushen! Hier sind die wichtigsten Fakten zu dem einzigartigen Produkt: https://goodie1.presalesmarketing.com

Mit neuen Ideen stärkt Nabenhauer Consulting das Kerngeschäft schon seit Jahren. Eine dieser Innovationen ist das Gratis Angebot „Die kostenlose E-Book-Serie zur Automatisierung der Vertriebsanbahnung“. Selbst Kenner der Materie sind von der Wertigkeit dieses Produktes überzeugt. Aus der nützlichen E-Book-Serie als Download erfahren die Leser, warum automatisierte Vertriebsanbahnung und Expertenstatus so wichtig sind. Das Angebot von Nabenhauer Consulting besticht dadurch, dass sich die Leser langwieriges Suchen nach geeigneten Verzeichnissen und EBooks ersparen: „Die kostenlose E-Book-Serie zur Automatisierung der Vertriebsanbahnung“ beinhaltet alles, was sie für den Beginn brauchen. Die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung von Nabenhauer Consulting, mit der die Kunden ihre Vertriebsanbahnung auf Autopilot stellen können, kann man jetzt gratis herunterladen: https://goodie1.presalesmarketing.com

Die Vorteile von der E-Book-Serie liegen auf der Hand: sie ist momentan die optimale Lösung sowohl für Anfänger, als auch für Fortgeschrittene im Bereich PreSales Marketing. Die E-Book-Serie ist zu 100% anwendungsbezogen. Das Angebot von Nabenhauer Consulting besticht durch die erfolgsentscheidenden Instrumente und Tools. In dieser E-Book-Serie als Download erhalten die Kunden gratis Verzeichnisse von Dokumentenportalen, E-Book Portalen, Kleinanzeigeportalen, Webkatalogen, Textvorlagen für die Kontaktpflege zur effizienten Social-Media-Marketing sowie viele interessante Lösungen, wie sie den Erfolg erreichen können.

Robert Nabenhauer, der Geschäftsführer der Nabenhauer Consulting sagte zu diesem Thema: „Ich habe nach möglichst kostensparenden Alternativen gesucht, mir als Verkäufer das Leben einfacher zu machen und mit allen Kundenanfragen möglichst zeitnah und effizient umzugehen. Für mich war das ein langer Lernprozess. Wir sind umso mehr stolz darauf, dass wir mit unserer kostenlosen E-Book-Serie zur Automatisierung der Vertriebsanbahnung eine so hohe Kundenzufriedenheit erreichen konnten.“

Robert Nabenhauer und sein Team versprechen ihren Kunden nachhaltige Unternehmenserfolge. Darüber hinaus teilt Robert Nabenhauer sein Wissen als mehrmals ausgezeichneter Unternehmer und Coach als Buchautor in Publikationen und E-Books.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von Gründer Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen für ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

