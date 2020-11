Unschlagbare Black Friday Angebote bei Bedsure

Der Black Friday steht vor der Tür und auch bei Bedsure gibt es nun offiziell unschlagbare Rabatte. Die Firma bietet ihren Kunden das gesamte Jahr über einen starken Komfort und qualitativ hochwertige Produkte. Bedsure steht für den komfortablen Schlaf, die gute Verarbeitung der Bettwäsche und den Produkten und einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis. Nun, am Black Friday hat jeder Kunde die Möglichkeit, bei Bedsure ein absolutes Schnäppchen zu ergattern. Aber welche Produkte sind reduziert und was sind die absoluten Favoriten der Firma? In dieser offiziellen Pressemitteilung erhalten Sie alle wichtigen Infos zu dem großen Sale und können sich so ideal auf den Black Friday vorbereiten. Denn das darf man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Die Bedsure Kissenhülle in Dunkelgrün im Doppelpack – jetzt 50% Rabatt

Die Kissen von Bedsure sind bekannt für das samte Gefühl und ein Maximum an Liegekomfort. Ein absoluter Knaller-Preis ist daher der Doppelpack der Kissenbezüge in schönem samtfarbenen Dunkelgrün. Mit 40 x 40 cm aus Mikrofaser sind die dekorativen und dennoch sehr bequemen Kissenbezüge weit oben auf der Liste des Black Fridays. Bis zum 27.11. gibt es ganze 50% Rabatt. Die Kissen sind ideal für das Schlafzimmer oder sorgen auch auf der Couch für einen dekorativen Eye-Catcher.

Bedsure Plüsch Hundebett – jetzt 50% Rabatt

Auch für die kleinen Familienmitglieder hat Bedsure tolle Preise im Rahmen der Black Friday Aktion. Denn die Hundebetten bieten auch den Haustieren einen besseren Komfort beim Schlafen und sorgen für ein absolutes Maß an Wohlfühlen. Das Bedsure Hundebett ist besonders gut geeignet für große, mittlere und auch die kleinen Hunde. Der niedrige Rand macht den Einstieg in das Bett einfach und durch die weiche Füllung fühlen sich die Tiere direkt wohl in dem neuen Bett. Egal, ob in Grau, Braun oder Schwarz – dieses Hundebett ist ein Muss. In der Black Friday Woche können Sie nun das Bett zum halben Preis ergattern.

Graue Bedsure Bettwäsche – jetzt 50% Rabatt

Auch bei dem großen Sortiment an Bettwäschen hat Bedsure für den Black Friday tolle Rabatte für die Kunden verfügbar. Ein klarer Klassiker ist die graue Bettwäsche mit schicken Zweige Muster. Das weiche und sanfte Material ist für jeden Hauttyp verträglich und lässt Sie direkt in einen erholsamen Schlaf gleiten. Die Bedsure Bettwäsche hat eine Größte von 135X200 und besteht aus Mikrofaser. Diese Bettwäsche gilt als absoluter Favorit der Kunden und nun haben Sie die Chance ganze 50% darauf zu sparen. In der Black Friday Woche bietet Bedsure Ihnen die Chance, den halben Preis zu sparen. Sichern Sie sich dieses Angebot!

Bedsure Katzenbett groß – jetzt 45% Rabatt

Auch für die Katzen bietet der Black Friday seine Vorteile. Wie Bedsure nun in der Pressemitteilung bekannt gibt, ist auch das Katzenbett der Marke um ganze 45% reduziert. Das Katzenbett mit weichen und gemütlichen Innenkissen ist für die vierbeinigen Hausbewohner ein absoluter Favorit. Es ist zudem ganz einfach waschbar und bietet den Katzen genug Platz. In der Farbe grau wirkt es schlicht und passt sich so jeder Einrichtung an. Ihr Code für ganze 45% auf das Bedsure Katzenbett.

Bedsure hat somit die gesamte Black Friday Woche über tolle Rabatte. Dies bietet den neuen Kunden, aber auch den Stammkunden tolle Möglichkeiten, einen Rabatt zu ergattern. Gerade vor der kalten Jahreszeit ist eine neue Bettwäsche oder gemütliche Kissen genau das Richtige. Und wann eignet sich das Shopping mit Bedsure besser, als zum Black Friday? Diese Rabatte dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Notieren Sie sich die Rabattcodes und Bedsure wünscht Ihnen viel Spaß beim Shopping!

Über Bedsure:

Seit 1979 ist Bedsure stolz auf die schlichte Einfachheit mit inspirierten Details. Wir bieten hochwertige Bettwäsche-Lösungen, um die Raffinesse und Wärme für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu bringen. Wir setzen uns dafür ein, Produkte von höchster Qualität zu entwickeln. Wir nehmen verschiedene Werte und Ideen an, um fachmännisches Handwerk mit eleganteren Designs zu liefern. Und noch wichtiger: Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Ihr Traumhaus “More Than Comfort” zu bauen!

Wir wenden die besten Technologien und die größten Talente an, um unseren Kunden weltweit zu helfen, und stellen die Menschen weiterhin in den Mittelpunkt unseres Handelns. Indem wir näher bei unseren Kunden sind, gewinnen wir die Einsicht, die Produkte besser zu gestalten. Wir hören jeden Tag auf die verschiedenen Bedürfnisse unserer Kunden, sammeln Feedback und bearbeiten Beschwerden und Vorschläge, um unsere Arbeit zu verbessern. Bedsure bemüht sich, unseren Kunden die ultimative Erfahrung mit hochwertigen Produkten und intimem 1-zu-1-Kundendienst zu bieten.

