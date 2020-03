Überblick unterstützt bundesweite Krisenstäbe kostenlos

Überblick ist eine zeit- und ortsunabhängige Lösung für bessere Kommunikation und Aufgaben-Koordination

Berlin, 24. März 2020 – Krisenstäben im ganzen Land stellt das StartUp Überblick aus Berlin seine Kommunikationssoftware kostenlos zur Verfügung. In Überblick können die Krisenstäbe einfach Informationen mit verschiedenen Interessensgruppen teilen und Aufgaben nachvollziehbar und transparent koordinieren. Durch die effiziente Kommunikation können sich die Stäbe, die seit Wochen am Limit arbeiten, wertvolle Arbeitsstunden einsparen.

Am Wochenende haben über 40.000 Teilnehmer beim offiziellen Hackathon der Bundesregierung #WirVsVirus an Lösungen für die Herausforderungen im Land in der Corona-Krise gearbeitet. Das Berliner StartUp Überblick war mit dabei und konnte seine Kommunikationssoftware als Lösung für drei Herausforderungen einreichen. “Wir haben eine fertige Lösung, die einfach, erprobt, skalierbar und in wenigen Minuten einsetzbar ist. Wir können helfen. Wir wollen helfen. Wir werden helfen” betont Überblick-Gründer Helmut Harz. Überblick ist in der aktuellen Zeit eine Erleichterung für die Arbeit von Krisenstäben und in der medizinischen Versorgung. Darüber hinaus unterstützt die Software Unternehmen im Home Office Modus.

Überblick wurde ursprünglich entwickelt, um die Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen zu verbessern, in denen ein Teil der Mitarbeiter keinen PC-Arbeitsplatz haben, sie in Schichten und an verschiedenen Orten arbeiten. Diese Form der Zusammenarbeit fordert eine hohe Benutzerfreundlichkeit und eine klare Struktur. “In den letzten Wochen und Tagen haben sich viele Unternehmen an uns gewandt, um mit Hilfe von Überblick die Kommunikationsprobleme zu bewältigen, die sich mit der Arbeit im Home-Office-Modus ergeben”, erklärt der Überblick-Gründer, Helmut Harz.

Die Kommunikationslösung kann “remote” einfach über einen Browser – ohne einen Überblick Mitarbeiter vor Ort – aufgesetzt werden. Benutzer und Gruppen können einfach selbst verwaltet und hinzugefügt werden. Überblick kann im Browser oder mobil über die Überblick App genutzt werden und ist DSGVO-konform. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Software unabhängig von privaten E-Mail-Adressen oder Telefonnummern ist.

Aktuell ist Überblick in Gesprächen mit den ersten interessierten Landkreisen. Für Unternehmen bietet das Unternehmen wöchentlich kostenlose Webinare und Kurzzeitverträge von 3, 6 oder 9 Monaten für Überblick Home Office an.

Überblick vereinfacht die Zusammenarbeit und Kommunikation in Unternehmen, in welchen Mitarbeiter dezentral, zeitversetzt oder an verschiedenen Orten arbeiten und in denen wenige Personen eine E-Mail-Adresse haben. Überblick ist eine einfach zu bedienende und besonders gut strukturierte Kommunikationslösung. Das Unternehmen wurde 2017 von Helmut Harz (CEO) und Viktor Shcherban (CTO) gegründet. 2018 war Überblick als Startup des Jahres vom Deutschen Hotelverband (IHA) nominiert und seit 2020 wird das Unternehmen vom Techboost Programm der Telekom unterstützt. Das Unternehmen beschäftigt 12 Mitarbeiter am Standort Berlin und in der Ukraine.

