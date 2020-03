Über uns die Sonne – der neue Hit von Vincent Groß

Der Schweizer Musiker Vincent Gross präsentiert die neue Single ” Über uns die Sonne” ab 31. Januar 2020. Sie ist der Vorbote vom neuen Album “Hautnah” , was dann am 24.Juli 2020 beim neuen Plattenlabel TELAMO erscheinen wird. Die neue Single “Über uns die Sonne” lässt den Hörer verliebt ins Universum abheben. Der Song prägt ein universale und bildreiche Lovestory voller Emotionen. Bei Vincent Gross wird zugehört, gesungen, getanzt und gefeiert.Auch in seiner neuen , energiegeladenen Single kommt dieser positive Optimismus bestens zur Geltung und lässt eine riesige Vorfreude auf das neue Album ” Hautnah” aufkommen, das am 24. Juli 2020 bei TELAMO erscheinen wird.

Vincent Groß – Über uns die Sonne

Veröffentlichungsdatum: 31. Januar 2020

Label : TELAMO; Lbelcode: LC 29281

Songwritter(Musik und Text): Oliver Lukas, Vincent Gross, Hens Hensen

Booking : Astrid van der Haegen; Telefon : +41 795497968 Email : astrid@stargeber.com

Radio – Promotion : Michael Frank

Telefon : 01773866260 Email : frank.michael@t-online.de Text

: Musik – Promotion Michael Frank Foto: Vincent Gross

Mehr Infos zu dem Künstler gibt es im Internet unter www.vincent-gross.com und bei ihm in den sozialen Medien

Info- und Bildquelle: Michael Frank

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook und anderen sozialen Medien und Business-Plattformen. Wir machen eine Mailbemusterung bei ca. 700 Webradios und lokale UKW-Radios, sowie 145 DJs. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland. Genauso ist es möglich CD-Bemusterungen in Österreich, Schweiz, Südtirol und Belgien vorzunehmen. Angebote senden wir Ihnen gerne zu. Wir sind auch bei Xing, Linkedin, Facebook, Google Drive, Pinterest, Instapaper, Dtoday, Diiego, Marketingbörse, Marktplatz Mittelstand, Kompetenznetzwerk Mittelstand, Stadtleben und Twitter.

Firmenkontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

kontakt@sperbys-musikplantage.de

http://www.sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

hps-win@gmx.net

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.