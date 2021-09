Typveränderung – So gelingt das Umstyling

Farb-, Typ- und Stilberatung eine tolle Geschenkidee

Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert.

Eine Vielzahl an Dingen in unserem Alltag und im Berufsleben haben sich gewandelt.

Warum nutzen wir diese Zeit des Wandels nicht für eine persönliche Veränderung?!

Eine Veränderung, die wir – wenn wir ehrlich sind – schon viel zu lange vor uns her schieben.

Eine Veränderung, die uns aus dem Alltagstrott, den immer gleichen Kleidungsstücken im Schrank, der immer gleichen Frisur und einem Gefühl der Trägheit befreit.

Oftmals fühlen wir uns deshalb unwohl im eigenen Körper und die Unsicherheit, wie wir auf unsere Mitmenschen wirken, kennen wir gut.

Doch damit ist jetzt Schluss!

Wir nutzen die Zeit des Wandels und fangen endlich damit an, uns selbst, unsere Wünsche und Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen.

Veränderungen wagen:

Der entscheidende Schritt zum Glück ist das Umstyling.

Das Wort „Umstyling“ mag beängstigend klingen und die Sorge, sich danach selbst nicht wieder zu erkennen und gegen den eigenen Willen à la „Germany´s next Topmodel“ verändert zu werden, beunruhigt viele.

Doch so ist es nicht!

Ein Umstyling wie es beispielsweise bei beautystyle in München im Rahmen einer professionellen Farb-, Typ- und Stilberatung zahlreiche Kundinnen und Kunden mit Begeisterung erleben, stellt Ihre Vorzüge, Ihre Stärken und damit folglich das Beste aus Ihrem individuellen Typ in den Vordergrund.

Dabei wird der Farbtyp bestimmt, der für die Wahl der Kleidung und das tägliche Styling entscheidend ist.

Kleider machen Leute:

Ein optimierter Kleidungsstil, der typgerecht auf Sie abgestimmt ist und Ihre Persönlichkeit und Ihren Charakter unterstreicht, ist nicht nur äußerlich sichtbar, sondern kann auch tief im Inneren großes bewirken.

Vorteile eines Umstylings?

Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit, Wohlbefinden, ein harmonisches Körpergefühl und eine positive Einstellung zu sich und dem eigenen Körper.

– All das und noch viele weitere positive Effekte, die jeder Mensch unterschiedlich für sich entdeckt und erlebt, gehen mit einer Typveränderung einher.

Raus aus der Komfortzone und rein in das persönliche Glück:

Modisch verlassen wir viel zu selten unsere Komfortzone.

Beim Shoppen im Laden ziehen wir vorbei am gemusterten Kleid oder der farbigen Hose und greifen wie gewohnt zur Basic-Jeans im gewohnten Schnitt. Zu groß ist die Sorge, dass uns Ersteres nicht stehen könnte.

Viele Kleidungsstücke in unserem Kleiderschrank wie z.B. eine bunte Bluse, die seit dem letzten Impulskauf im Kleiderschrank hängt, haben das Licht der Welt noch nicht erblickt.

Der Grund? -Wir sind uns unsicher sind, wie wir bestimmte Kleidungsstücke kombinieren können.

Eine Farb-, Typ- und Stilberatung bei der Expertin Andrea Reindl-Krüger gibt Ihnen Sicherheit für das tägliche Styling.

Wir bei beautystyle in München, zeigen Ihnen dabei verschiedene Kombinations- und Stylingoptionen in Sachen Mode, Haarstyling und einem typgerechten Make-up für unterschiedliche Anlässe.

Wir unterstützen Sie dabei, einen für Ihren Typ individuellen Look zu kreieren, der Ihre Vorzüge betont und in dem Sie sich garantiert wohlfühlen werden.

An erster Stelle steht dabei, dass Sie sich in keinem Fall verkleidet fühlen – sondern typgerecht, stilvoll und attraktiv gekleidet.

Die Inspirationen der Fashionexpertin unterstützen Sie dabei, neue Prints, Muster und Farben auszuprobieren, an die Sie sich alleine wahrscheinlich nicht getraut hätten.

Doch gerade diese farbigen Akzente machen Ihr Aussehen so viel spannender und sorgen nun einmal für gute Laune.

Komplette Stylingberatung:

Farbanalyse, Hautberatung, Frisur- und Brillenberatung, Make-up Beratung, Mode- und Stilberatung, Styling, Unterlagen zur Umsetzung, Farbkarte.

Dauer: 4-5 Std.

Preis: 550,-€ (Jugendliche bis 18 Jahre: 450,-€)

Vereinbaren Sie jetzt gleich Ihren Wunschtermin: http://bit.ly/2ZrOFOr

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen und Kunden ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen und Kunden ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl-Krüger aus.

