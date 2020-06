tso GmbH verlängert kostenloses Webinar-Angebot rund um das Thema LWL

Großer Erfolg der sechsteiligen Webinar-Reihe “Fiber Menü Spezial” – Wiederaufnahme der Präsenzveranstaltungen der tso Akademie ab August

Halver, 10. Juni 2020. Die tso GmbH fördert den Breitbandausbau und damit die Digitalisierung mit einer besonderen Aktion: Noch bis Anfang Juli können Fachkräfte kostenlos an der sechsteiligen LWL-Webinar-Reihe “Fiber Menü Spezial” teilnehmen. Von den LWL-Grundlagen über die Funktionsweise von Spleißgeräten bis zu normkonformen Dämpfungsmessungen vermittelt der Distributor in dem umfassenden Schulungsangebot fundiertes Wissen mithilfe hochmoderner Präsentationstechnik. Fachkräfte können sich unter https://www.tso-netze.de/show_content_348.1.Webinar.html für einzelne Vorträge oder die ganze Webinar-Reihe anmelden. Die Präsenzveranstaltungen der tso Akademie mit Schulungen, Praxistagen und Gerätetrainings finden voraussichtlich wieder ab August in Frechen statt.

Videokonferenzen, Arbeiten in der Cloud vom Homeoffice oder dem digitalen Klassenzimmer aus, Streaming von Filmen oder kulturellen Veranstaltungen – die Verlagerung des Arbeitens, Lernens und Lebens ins Netz zeigt die zentrale Bedeutung des Breitbandausbaus für die Digitalisierung auf. Auch in Zukunft wird die hohe Nachfrage nach digitalen Services, Diensten und Anwendungen den Netzausbau weiter stark wachsen lassen. “Umso wichtiger sind Fiber Experts!”, sagt Arthur Graevendiek, Geschäftsführer des tso GmbH und fährt fort: “Deshalb haben wir unsere hauseigene tso Akademie um ein attraktives Online-Angebot erweitert und bieten seit Mai die neue und kostenlose Webinar-Reihe “Fiber Menü Spezial” an. Getreu unseres tso-Mottos “Ihr Glasfaserausbau – mit uns kinderleicht!” vermitteln wir darin alles Wissenswerte zum Thema LWL. Aufgrund der großen Nachfrage haben wir die Aktion verlängert und bieten die LWL-Webinar-Reihe auch nochmals im Juni an.” Interessierte können sich unter https://www.tso-netze.de/show_content_348.1.Webinar.html für die gesamte Webinar-Reihe oder einzelne Sitzungen anmelden.

Das sechsteilige Webinar ist in drei Abschnitte unterteilt: Die ersten beiden Sitzungen behandeln LWL-Grundlagen zu Fasern, Kabel und Stecker sowie deren Zertifizierung und Reinigung. Im dritten Termin erörtern die tso-Experten Technik und Funktionsweise von LWL-Spleißgeräten. Die letzten Webinar-Termine stellen die LWL-Messtechnik in den Mittelpunkt und gehen auf OTDR-Parameter und ihre Bedeutung, die richtige Interpretation von OTDR-Messkurven und normkonforme Dämpfungsmessungen ein.

tso Akademie: Wiedereröffnung ab August 2020

Voraussichtlich ab August startet auch die tso Akademie wieder: Am Standort in Frechen können Installateure und Monteure an ausführlichen Trainings teilnehmen und lernen, wie sich die Spleiß- und Messgeräte der Vertriebspartner Sumitomo, Viavi und Fluke Networks bedienen und nutzen lassen. Im Rahmen eines Praxistags bietet die tso ein ausführliches Training zum Aufbau und zur Messung einer LWL-Übertragungsstrecke an. Teilnehmer profitieren von einem hohen theoretischen Anteil und intensiver Grundlagenschulung für die erklärungsbedürftigen Geräte und sichern sich Wettbewerbsvorteile. Zum Abschluss erhalten sie ein Zertifikat. Die Schulungen zur Spleißtechnik, Messtechnik und der Praxistag finden monatlich an drei aufeinanderfolgenden Tagen statt, die Seminare sind auch einzeln buchbar. Weitere Informationen zu den neuen Terminen gibt es unter https://www.tso-netze.de/show_content_146.1.Schulungen_TSO_Akademie.html. Eine Anmeldung ist jederzeit per E-Mail an tsoakademie@tso-gmbh.de möglich.

Über die tso GmbH

Die tso GmbH ist Experte für Spleiß- und Messgerätetechnik, Werkzeuge und Geräte für Glasfaserkommunikationsnetze. Als autorisierter Vertriebspartner der marktführenden Hersteller Sumitomo, VIAVI Solutions, Fluke Networks, ITW Chemtronics und Miller Tools führt das Handelsunternehmen alle maßgeblichen Komponenten, die zum Breitbandausbau erforderlich sind. Das Serviceangebot umfasst auch die Wartung und Instandsetzung der Geräte. Individuelle Schulungen und Gerätetrainings in der hauseigenen tso Akademie runden das Angebot ab und machen Installateure in kurzer Zeit zu “fiber experts’.

