TriFinance Frankfurt: auf Wachstumskurs ins zweite Jahr

Anfang 2021 hat das Beratungsunternehmen TriFinance mit dem neuen Büro in Frankfurt am Main seinen vierten Standort neben Düsseldorf, München und Hamburg eröffnet. Die Finanzmetropole war der nächste logische Schritt für die Accounting- und Controllingspezialisten. TriFinance sucht für den Standort Frankfurt weitere Verstärkung und zieht nach einem erfolgreichen Jahr bereits in größere Büroräume.

Aufgrund der Wachstumsstrategie und der steigenden Nachfrage am Markt sucht TriFinance für sein Projektgeschäft in der Rhein-Main-Metropolregion nach neuen Mitarbeitern. Das Unternehmen ist auf die Bereiche Accounting und Controlling spezialisiert und möchte seine Präsenz am Finanzstandort Frankfurt stärker ausbauen. „Wir haben mit dem Wachstum in Frankfurt erst begonnen und möchten schnell weiter wachsen und suchen für unser Consulting-Team ganzjährig neue Teammitglieder.“ erläutert Arnd Degener, Director und Niederlassungsleiter der Region West, zu der neben Frankfurt auch der Hauptsitz in Düsseldorf gehört. „Wir betreuen hier Großunternehmen, Familienbetriebe und Start-Ups – unterschiedlichste Firmen, die alle Unterstützung in ihren Finanzbereichen und bei der Optimierung von Prozessen benötigen. Dazu wollen wir jeden Tag vor Ort greifbar sein und suchen auch für den Vertrieb personelle Verstärkung.“ ergänzt Lars Wulkow, Business Manager, der den Vertrieb am Frankfurter Standort verantwortet.

Eine Folge des Wachstums: Schon ein Jahr nach der Eröffnung in Frankfurt sind die bisherigen Büroräume zu klein geworden. Deshalb bezog TriFinance Anfang 2022 neue moderne Büroräume nahe der Alten Oper im Börsenviertel und hat damit Platz geschaffen für weiteres Wachstum. Die Mitarbeiter profitieren im Projektgeschäft von steilen Lernkurven und schnellen Erfahrungen in verschiedensten Branchen und können dadurch in wenigen Jahren ihr Karriereprofil erweitern. Interessierte Bewerber finden alle aktuellen Stellenangebote auf trifinance.com/de-de/karriere/jobangebote und brauchen nur wenige Klicks für die Bewerbung per Online-Formular. Bedarf besteht dank voller Auftragsbücher nicht nur im Rhein-Main-Gebiet: Insgesamt sind für alle Standorte 24 Stellen ausgeschrieben.

TriFinance ist ein auf die Finanzfunktion von Unternehmen spezialisiertes, internationales Beratungsunternehmen in den Bereichen Consulting, Interim Management und Personalberatung. Mit rund 800 Mitarbeitern in der Unternehmensgruppe und 100 Mitarbeitern deutschlandweit unterstützt TriFinance branchenübergreifend namhafte Kunden u.a. aus Industrie, Handel und Dienstleistung und berät seine Kunden in allen Fragen und bei allen Herausforderungen der Finanzfunktion. TriFinance unterstützt seine Kunden sowohl konzeptionell bei der Entwicklung passender Lösungen als auch operativ bei der Umsetzung und Implementierung.

