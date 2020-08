Touareg V8 : Last Edition“ ist ab 17. August bestellbar

Wolfsburg Carpr.de) Exklusives Premium SUV: auf 400 Modelle limitiert, mit eleganter Ausstattung und nur in Deutschland erhältlich

Neuer Touareg R2 wird künftig Flaggschiff der Marke Volkswagen

In Kürze geht eine Ära zu Ende: Der Touareg V8 TDI, mit dem 310 kW / 421 PS1 stärksten Motor seiner Klasse, wird nicht mehr angeboten. Anlässlich des Auslaufs bietet Volkswagen seinen Kunden zum Abschluss einen echten Leckerbissen, der Touareg Fans begeistern wird und zugleich ein echtes Sammlerstück ist: die Touareg V8 „Last Edition“1.

Das Sondermodell ist auf 400 durchnummerierte Fahrzeuge limitiert und zeichnet sich im Design durch ein individuelles Exterieur-Paket mit Hochglanz lackierten Bauteilen aus, die sich deutlich von der Serie des Touareg abheben. Jedes Fahrzeug ist mit einer Plakette auf der B-Säule versehen, die sowohl den Schriftzug „Last Edition“ als auch die Nummerierung ziert (z.B. Nummer 1/400). Jedes Fahrzeug der „Last Edition“ ist somit ein Unikat.

Die individuellen Umfänge der „Last Edition“ im Detail

Die Basis für das Sondermodell bildet der Touareg R-Line mit Black-Style-Paket. Zusätzliche Umfänge sind in Schwarz Hochglanz lackierte Radläufe, ein ebenfalls in Schwarz Hochglanz lackierter Diffusor sowie Türgriffe in Schwarz Uni. Darüber hinaus erhält die „Last Edition“ ein attraktives Optionspaket – unter anderem bestehend aus IQ.Light mit LED-Matrix-Scheinwerfern und Innovision Cockpit, einem Adaptivfahrwerk mit aktiver Wankstabilisierung und den 21-Zoll großen Felgen „Suzuka Schwarz“. Als Außenfarben stehen sechs Lackierungen zur Wahl: Pure White, Antimonsilber Metallic, Siliziumgrau Metallic, Malbec Red Metallic, Deep Black Perleffekt und Oryxweiß Perlmutteffekt.

Wer zuerst kommt…

Das exklusive und limitierte Sondermodell des Touareg V8 ist ab Montag, 17. August bestellbar. Durch die limitierte Anzahl gilt bei der Bestellung das „First come, first serve“-Prinzip. Die Touareg “Last Edition” ist ausschließlich in der Ausstattungslinie “R-Line” erhältlich und beginnt ab einem Startpreis von 104.361,- Euro.

niedrige NOx-Werte

Der derzeitige Touareg V8 TDI mit 310 kW / 421 PS1 zeichnet sich durch für seine Fahrzeugklasse niedrige Stickoxid-Emissionen (NOx) aus und emittiert lediglich zwischen 10 und 20 mg/km. Damit unterschreitet das SUV um ein Vielfaches den Euro-6-NOx-Grenzwert von 80 mg/km. Ermittelt wurden die NOx-Werte per RDE-Messung (Real Driving Emissions) im realen Straßenverkehr; durchgeführt hat sie der unabhängige britische Test- und Datenspezialist „Emissions Analytics“.

V8 TDI

Darüber hinaus arbeitet der V8 TDI aufgrund zahlreicher innermotorischer Innovationen effizient und sparsam. Dazu gehört ein variables Biturbosystem: Im Teillastbetrieb – etwa in der Stadt oder auf Landstraßen – ist der bereits ab 1.250 U/min mit 900 Nm extrem drehmomentstarke und dadurch überwiegend mit niedrigen Drehzahlen betriebene V8 TDI mit nur einem Turbolader unterwegs. Dieser Monoturbobetrieb senkt den Verbrauch und die Emissionen. Der zweite Lader wird über eine elektrische Ventilhub-Umschaltung erst bei Drehzahlen von mehr als 2.200 U/min aktiviert. Somit ist der hochmotorisierte Touareg nicht nur für souveränes Reisen, sondern auch für den harten Einsatz mit Anhängelasten von bis zu 3,5 Tonnen perfekt geeignet.

Touareg V8 TDI folgt der Touareg R2

Auf den Touareg V8 TDI folgt der Touareg R2

Der neue Touareg R wird künftig das neue Flaggschiff der Marke. Der leistungsstarke Hybrid-Antrieb sorgt gleichermaßen für Fahrdynamik und Effizienz. Bis zu dessen Markteinführung wird Volkswagen die Touareg V8 „Last Edition“ anbieten.

1. Touareg V8 TDI Kraftstoffverbrauch in l/100 km (NEFZ): 8,5 (innerorts), 6,7 (außerorts), 7,4 (kombiniert); CO2-Emission in g/km: 195 (kombiniert); Effizienzklasse: B.

