Top-Entertainer fürs Auto: XZENTs Multimediasystem X-227

Mit dem X-227 präsentiert XZENT ein vielseitiges 2-DIN Touchscreen Autoradio mit DAB+ und Apple CarPlay Unterstützung

Als Geheimtipp gestartet, gehören 2-DIN Autoradios und Navigationssysteme von XZENT mittlerweile europaweit zu den Topsellern und werden von der Fachpresse wegen ihres sensationellen Preis/Leistungsverhältnisses immer wieder ausgezeichnet. Mit dem X-227 (VK-Preis 329.- Euro) bringt XZENT jetzt einen neuen 2-DIN Infotainer auf den Markt, der mit modernen Multimediafunktionen, cleverer Smartphone-Anbindung inklusive Apple CarPlay sowie einfacher Bedienbarkeit überzeugt.

KOMFORTABEL UND VIELSEITIG

Dass der XZENT ein echtes Komfortgerät ist, zeigt bereits die übersichtlich strukturierte Gerätefront, die einen großen 16,5 cm/6,5″ Echtglas-Touchscreen mit vier Sensortasten und einem praktischen Lautstärkedrehregler kombiniert. Das kapazitive Display reagiert schon auf leichte Berührungen – ein Fingertipp genügt.

Die Leuchtkraft des hochauflösenden Glas-Displays, die brillanten Farben und der hohe Kontrastumfang sorgen selbst bei schwierigeren Lichtverhältnissen für eine gute Ablesbarkeit – die perfekte Bühne für sämtliche Inhalte.

HANDYS – IM FAHRZEUG OPTIMAL EINGESETZT

Wer sein Smartphone im Auto umfassend nutzen will, fährt mit diesem Moniceiver garantiert richtig. Via USB kann man sein iPhone an das Mediencenter andocken, der X-227 unterstützt dann Apple CarPlay: Telefonieren, Navigieren, Nachrichten senden und empfangen oder Musik hören – alle Funktionen steuert man bequem über die Siri Sprachsteuerung oder über das Display des XZENT Media Centers.

Mit der AndroidLink Funktion lassen sich die Apps von Android Smartphones, inklusive Navigation, auf das Infotainerdisplay spiegeln und direkt über den Touchscreen des X-227 bedienen.

Selbstverständlich kann man mit dem XZENT auch via Bluetooth einfach und sicher Telefonieren, komfortabel nach Kontakten suchen oder Musik bequem per A2DP streamen.

FLEXIBLER MULTIMEDIA-SPEZIALIST

Außer einem Empfänger für den analogen UKW-Rundfunk besitzt der X-227 einen DAB+ Twin-Tuner für rauschfreies Digitalradio. Ausgestattet mit DAB-DAB Service Following, DLS-Text, dynamischer Stationsliste und der Anzeige von Slideshows, überzeugt der DAB+ Tuner mit hervorragendem Empfang und großem Bedienkomfort.

Zur Multimediawiedergabe bietet der Infotainer gleich zwei USB-Ports, die alle aktuellen Dateiformate unterstützen, inklusive FLAC und WAV. Dazu kommen ein microSD-Kartenleser und eine HDMI-Schnittstelle zum Anschluss von kompatiblen Mobilgeräten.

XZENT ist eine innovative Marke, die sich exklusiv auf den Bereich “Navigation und Multimedia im Auto” fokussiert. XZENT ist der Spezialist für Multimedia- und Navigationssysteme, die im Hinblick auf die Verarbeitung und den Funktionsumfang keinen Vergleich scheuen und mit ihrem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis auf ganzer Linie überzeugen.

XZENT-Produkte haben sich auf dem Markt mittlerweile fest etabliert – das zeigen auch die vielen Auszeichnungen und beeindruckenden Testberichte, die es von der Fachpresse in den letzten Jahren für XZENT-Geräte gab.

XZENT-Produkte werden weltweit exklusiv über das große Fachhändlernetz der Schweizer ACR AG, Europas größten Car-Media Spezialisten, vertrieben. Bei den ACR-Fachhändlern finden gibt es auch zahlreiche Zubehörkomponenten zu den XZENT-Systemen: Rückfahrkameras, DAB+ und DVB-T Tuner, Monitore sowie Lautsprecher oder Verstärker.

