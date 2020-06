TOP ARBEITGEBER aus Rostock mit “sehr gut” ausgezeichnet

Ökologische Logistik in der Region Rastatt mit Paletten aus Holz RASTATT. Für viele Unternehmen in der Region Rastatt ist eine ausgeglichene Ökobilanz ein großes Thema. Paletten aus Holz können zu klimafreundlichem Wirtschaften beitragen. Gregor Gaa, Geschäftsführer von G. Küst Holzverarbeitung, erläutert die Zusammenhänge: "Wir setzen in der Holzverarbeitung ausschließlich auf nachhaltige Forstwirtschaft. Holznutzung verringert den Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. So trägt Holz...