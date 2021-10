TonerPartner wird grün! Mit unseren greenline-Produkten

Umweltschutz ist nicht erst seit gestern in aller Munde und noch viel länger bereits notwendig. Damit auch beim Druck Ihre Nachhaltigkeitsziele erreicht werden, haben wir von TonerPartner unsere greenline-Kampagne ins Leben gerufen, die in besonderem Maße ein umweltschonendes Produktmanagement umfasst. Das fängt natürlich bei einem nachhaltigen Produkt an und schließt auch einen klimaneutralen Versand mit ein.

Nachhaltig drucken dank greenline von TonerPartner

Der Nachhaltigkeitsgedanke hat mittlerweile bereits viele Bereiche des alltäglichen Lebens erreicht, doch steckt der nachhaltige Druck noch in den Kinderschuhen. TonerPartner hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, dies aktiv zu ändern und aus diesem Grund seine hauseigene greenline-Produktserie entwickelt. Und darauf sind wir stolz! Denn Nachhaltigkeit ist wichtig und darf auch beim täglichen Dokumentenmanagement nicht aufhören.

Was macht unsere nachhaltigen greenline-Produkte aus?

Besonders wichtig ist es, natürliche Ressourcen zu schonen, weshalb unsere greenline-Artikel mit 100 % Plastikersparnis hergestellt werden. Doch wir wollen noch mehr! Deshalb greifen wir auch bei der Verpackung auf recycelbare Stoffe zurück und verwenden über 50 % Grasanteil. Für einen geschlossenen, nachhaltigen Produktkreislauf gehört für uns auch ein klimaneutraler Versand dazu, weshalb wir die bei uns bestellten greenline-Produkte mit DHL GOGREEN versenden, wobei entstehende CO2-Emissionen durch Investitionen in Klimaschutzprojekte ausgeglichen werden. Doch damit nicht genug! Selbstverständlich ist auch das Versandmaterial unserer greenline-Artikel vollständig recycelbar, bestehend aus in Deutschland hergestellter Kartonage und auch für das Füllmaterial wird Altkartonage verwendet.

Gut für die Umwelt, gut für das Portemonnaie: greenline-Produkte von Tonerpartner

Ob Laserdrucker oder Tintenstrahldrucker, Verbrauchsmaterial geht ins Geld. Aus diesem Grund greifen immer mehr Verbraucher auf hochwertiges kompatibles Druckerzubehör zurück. Wir von TonerPartner können unseren Kunden aufgrund unserer langjährigen Erfahrung diesbezüglich ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten, denn wir nehmen nur geprüfte Ware in unser umfassendes Sortiment auf. Da machen wir bei unserer greenline-Serie keine Ausnahme. Dies zeigt auch die 10-jährige Garantie, die wir auf unsere nachhaltigen Artikel gewähren.

Ihr Ansprechpartner

Markus Schwenke

Marketing Manager

TonerPartner Deutschland GmbH

E-Mail: markus.schwenke@tonerpartner.de

TonerPartner ist Ihr Ansprechpartner, wenn es um qualitatives Druckerzubehör geht – und das seit nunmehr über 25 Jahren. Mehr als 1.5 Millionen Kunden konnten wir dank unserer langjährigen Erfahrung im Geschäft bereits zufriedenstellen. Wir gehen mit der Zeit und haben deshalb nicht nur originales Verbrauchsmaterial aller gängigen Druckerhersteller in petto, sondern auch geprüftes kompatibles Zubehör, nicht zu vergessen unsere neue greenline-Produktreihe. Alle Artikel werden mit einer Garantie von bis zu 10 Jahren geliefert – und das zusätzlich besonders schnell. Wenn Sie montags bis freitags bis 18 Uhr und samstags bis 14 Uhr lagernde Ware bestellen, wird diese noch am selben Tag mit einem unserer Logistikdienstleister verschickt und kann bereits am nächsten Werktag bei Ihnen sein. Vertrauen auch Sie unserem Know-how!

Kontakt

TonerPartner Deutschland GmbH

Markus Schwenke

Ruhrdeich 10

45525 Hattingen

0232443950

markus.schwenke@tonerpartner.de

https://www.tonerpartner.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.