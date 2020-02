TIPP OIL Am Schmierstoffmarkt tut sich was

Am Schmierstoffmarkt tut sich was: Tipp Oil ist ein neuer Hersteller auf dem deutschen Markt, der bereits die Fühler nach Pakistan ausstreckt. Hinter der Marke Tipp Oil steht das Unternehmen TIPP OIL Manufacturer LTD Laut Sebastian Maier, Geschäftsführer von Tipp Oil Manufacturer LTD , werden die Öle zu 100 Prozent in Deutschland produziert.

ÖKO-ANSATZ

Um sich deutlich von den zahlreichen Mitbewerbern abzugrenzen, setzt Tipp Oil auf zwei Kernbotschaften: “made in Germany” und “für die Umwelt”. Letzteres möchte man mit einem eigens entwickelten Pfandsystem schaffen, genannt “Rebottle”. Damit ist gemeint, dass Tipp Oil leere Kunststoffgebinde (1 Liter, 4 Liter, 5 Liter und 20 Liter) zurücknimmt und dafür jeweils 25 Cent rückerstattet. Die Kunststoffgebinde werden anschließend gereinigt, neu befüllt und wiederverkauft. Sebastian Maier sagt: “Wir machen aus Einweg Mehrweg.” Das Pfandsystem gilt aktuell nicht für 60- und 208-Liter-Fässer. Langfristig möchte das Unternehmen überhaupt keine Kunststoffgebinde mehr produzieren, sondern mit einem nachhaltigeren Alternativ-Verpackungsmaterial auftrumpfen. Derzeit wird mit den hauseigenen Chemikern an neuen Stoffen getüftelt.

“Wir machen aus Einweg Mehrweg.”

VERTRIEBSPARTNER GESUCHT Die Marke Tipp Oil wurde erst im September 2018 registriert, ist demnach noch ganz frisch auf dem Markt. In Österreich gibt es aktuell noch keine Vertriebspartner, daher ist Geschäftsführer Maier mit seiner Mannschaft bereits auf der Suche nach neuen Partnern auf dem heimischen Markt. Derzeit können die Tipp Oil-Produkte nur direkt über www. tippoil.com geordert werden. Das Produktportfolio umfasst derzeit: Pkw- und Lkw-Motorenöle, Getriebeöle, Landmaschinen-2-Takt und -4-Takt-Öle, Hydraulik-, Marine-, Turbinen-, Racing- und Spezialöle sowie Industrie- und Kompressoröle. Außerdem wird derzeit an einem umwangreichen Sortiment verschiedener Pflegeprodukte gearbeitet.

Hersteller der Marke TIPP Oil – Made in Germany –

PKW. LKW-Motorenöle, Allzwecköle für Land- und Baumaschinen, Zweirad-Motorenöle, Zweitakt-Motorenöle, Getriebeöle usw.

Kontakt

TIPP OIL – Schmierstoffe

Anja Klukas

Kamenerstr 16D

59425 Unna

(+49)023036728527

marketing@tippoil.com

http://www.tippoil.com

