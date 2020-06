Tierischer Spaß im Sommer: PLAYMOBIL und der Tierpark Germendorf laden zum großen Zoo-Quiz ein

(Mynewsdesk) Germendorf, im Juni 2020 – Endlich haben Zoos und Tierparks wieder ihre Pforten geöffnet! PLAYMOBIL startet gemeinsam mit dem Tierpark Germendorf eine tolle Gewinnspiel-Kooperation zur neuen PLAYMOBIL-Spielwelt Erlebnis-Zoo, die Tiere aus aller Welt in die Kinderzimmer bringt. Mit vielen exotischen Tierarten und zahlreichen Erweiterungssets lädt die Spielwelt alle Nachwuchs-Zoodirektor*innen dazu ein, ihren eigenen Tierpark zu gestalten. Mit dem Gewinn des Erlebnis-Zoo von PLAYMOBIL bei dem Besuch im Tierpark Germendorf kann dieser unvergessliche Tag auch zu Hause jederzeit nachgespielt werden.

Vom 29. Juni bis 31. August 2020 laden PLAYMOBIL und der Tierpark Germendorf zum großen Zoo-Quiz ein: ein tierischer Spaß für alle kleinen und großen Zoobesucher! Verlost wird 5x Mein großer Erlebnis-Zoo (70341) von PLAYMOBIL im Wert von je 69,99 Euro UVP. Die Teilnahme an diesem Gewinnspiel erfolgt über ein Quiz, bei dem spannende Fragen rund um den Tierpark und seine Tiere beantwortet werden müssen. So lernen kleine und große Tierfans spielerisch bei ihrem Ausflug zusätzlich noch einiges über den Zoo selbst und die Tiere. Die jungen Zoobesucher bis 16 Jahre erhalten bereits am Eingang ein bärenstarkes Geschenk von PLAYMOBIL: ein Blindbag, das eine Tierfigur sowie einen 10% Gutschein beim Kauf von PLAYMOBIL enthält.

Der Besuch im Tierpark Germendorf lohnt sich also in jedem Fall und im Rahmen der Gewinnspiel-Aktion besteht auch noch die Chance auf einen tierisch guten Gewinn: mit dem eigenen Erlebnis-Zoo von PLAYMOBIL Tiere aus fernen Ländern hautnah erleben. Die realitätsgetreue Gestaltung, die vielen beliebten Tierarten und das modulare Konzept garantieren lange anhaltenden, abwechslungsreichen Spielspaß für alle Tierfreund*innen.

PLAYMOBIL und der Tierpark Germendorf freuen sich auf den 29. Juni 2020 und wünschen allen kleinen und großen Zoo-Fans bei der Teilnahme am Gewinnspiel viel Glück.

Die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG mit Sitz im fränkischen Zirndorf bei Nürnberg ist der Hersteller von PLAYMOBIL und steht für Premium-Spielzeugqualität made in Europe. Die 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren stehen im Zentrum dieses kreativen, vielfach ausgezeichneten Systemspielzeugs. Das fantasievolle Rollenspiel mit den historischen und modernen Themenwelten fasziniert Kinder und wird von Eltern und Pädagogen gleichermaßen geschätzt. Seit 1974 wurden bereits über 3 Milliarden PLAYMOBIL-Figuren gefertigt. Die über 30 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben. Die Brandstätter Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Malta, Spanien und Tschechien erreichte 2019 einen Gesamtumsatz von 742 Mio. Euro und beschäftigt weltweit mehr als 4.600 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen LECHUZA zudem seit 2000 hochwertige Pflanzgefäße aus Kunststoff sowie seit 2015 Design-Gartenmöbel.

Firmenkontakt

PLAYMOBIL Deutschland

Antonia Felbermair

Brandstätterstr. 2 – 10

90513 Zirndorf

0911/9666-1436

pr@playmobil.de

