Tierfriedhof: Ökologische Tierbestattungen “Am Ort der Trauer leben fördern”

Einzigartiger Tierfriedhof für Hunde, Katzen und Nager in Bayern

Der Tierfriedhof Goldau, ein idyllischer Ort für Verabschiedung und Erinnerung. Jeder, der schon mal ein Haustier beerdigen musste weiß, wie schwer der Abschied von seinem vierbeinigen Freund fällt. Man verliert nicht einfach nur ein Haustier, sondern oft seinen besten Freund, ein Familienmitglied, den besten Zuhörer, den man hatte, den besten Freund in schweren Zeiten, einen lieben Spielkameraden und Kuschelpartner für die Kinder.

Man sollte nicht verdrängen, was nach dem letzten Gang mit seinem geliebten Vierbeiner geschieht, es sollte eine Verabschiedung und Tierbestattung in Würde stattfinden.

Der Tierfriedhof Goldau bietet Ihnen eine Tierbestattung innerhalb der gesetzlichen Richtlinien und den Abschied von Ihrem verstorbenen Tier in Form der Erdbestattung. Eine Erdbestattung ist innerhalb von 24 Stunden möglich, es kann auch die Grabpflege mit für Sie übernommen werden. Särge und Grabzubehör, Urnenbestattungen und auch um den Transport kümmern wir uns. Es geht nicht nur alleine darum, ein Haustier zu beerdigen, sondern auch am Ort der Trauer Leben zu fördern. Dies ist kein Widerspruch – im Gegenteil. Das Friedhofsgelände wurde ökologisch aufgewertet, Laub- und Nadelbäume, Ziersträucher, Obstbäume, Bienenweiden, Grünflächen und Wiesen wurden angelegt. Es wurden Totholzstapel für Kleintiere, Insektenhotels und Nisthilfen für Vögel integriert. Durch das ökologische Konzept bietet der Tierfriedhof Goldau beispielsweise alternativ zu Tiersärgen, Leinen-,Baumwolltücher oder Strohbetten an. Grabumrandungen und Gedenktafeln sind aus Holz, auf dem Friedhofsgelände herrscht das Verbot für Plastik, Kunstdünger oder Pflanzenschutzmittel. Um Insekten und Bienen zu schützen, werden die Wiesen weniger geschnitten. Die Wege sind wasserdurchlässig, es gibt keine Bodenversiegelungen und der Strom für Akkugeräte und Büro besteht aus 100 % aus regenerativem Strom.

Der Tierfriedhof Goldau ist ein Ort, an dem Sie Ihr Haustier beerdigen und angemessen um es trauern können. Eine etwas andere Art der Tierbestattung. Das Friedhofsgelände ist ein Ort, welches Schöpfung bewahrt und Leben fördert. Der Tierfriedhof Goldau ist (Gründungs-)Mitglied im Bundesverband der Tierbestatter e.V. und erfüllt dessen Qualitätskriterien. Müssen Sie Ihr Haustier beerdigen und suchen Sie eine würdevolle Art der Tierbestattung, dann sprechen Sie uns an. Für weitere Fragen steht Ihnen das Team des Tierfriedhofs gerne jederzeit zur Verfügung. Kontakt zu Tierfriedhof Goldau

