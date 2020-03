The St. Regis Mauritius Resort: Neue “Healthy Packages” im luxuriösen Iridium Spa

Das Iridium Spa im The St. Regis Mauritius Resort schenkt Gästen mit seinen vielfältigen Entspannungs- und Verwöhnpaketen eines der wertvollsten Luxusgüter überhaupt: ZEIT. Zeit für maßgeschneiderte und unvergessliche Erlebnisse aber vor allem auch Zeit, um sich einmal ganz auf sich selbst und seinen Körper zu konzentrieren.

Ab jetzt bietet das Luxus-Spa eine neue Auswahl an gesunder Wellnessprogramme und -pakete an, die durch ein belebendes, kulinarisches Menü aus frischen und regionalen Zutaten ergänzt werden.

Neue Wellnessbehandlungen für den ganzen Körper

Das 90-minütige Detox & Revive Paket beginnt mit einem halbstündigen Chocolate Body Wrap. Die Körperpakung regt den Stoffwechsel an und hilft Wassereinlagerungen zu beseitigen. Bei der anschließenden Detox-Massage wird die Durchblutung angeregt, sodass Giftstoffe aus dem Körper gelöst und entfernt werden können.

Ebenfalls 90-Minuten Entspannung bietet das Slimming Treatment. Diese Behandlung kombiniert eine Lymphmassage mit der Anwendung von Saugnäpfen, was zu einer Verringerung von Cellulite und Flüssigkeitsansammlungen im Körper führt. Das Ergebnis ist ein gesünderes und schlankeres Körpergefühl. Im Paket enthalten sind ein 30-minütiges Kaffee- und Kardamom-Körperpeeling sowie die einstündige Massage mit schlankmachender Wirkung.

Zu den weiteren gesunden Paketen im Iridium Spa gehören eine Ayurvedic & Indian Head Massage sowie eine Balinese Massage & Reflexology. Alle oben genannten Angebote gibt es ab ca. EUR 109/Person.

Entspannung für die Seele

Mit den neuen Programmen des Iridium Spas kann das Stresslevel innerhalb von nur drei Tagen deutlich reduziert werden. Zur Auswahl steht unter anderem ein Stress Relieve Program (ab ca. EUR 189/Person) mit Dehnübungen für die Energie-Balance, Entspannungs-Meditation sowie einem Kurs, bei dem Techniken zur Stressreduzierung gezeigt werden; das Equilibrate & Replenish Program (ab ca. EUR 189/Person) bringt den Körper durch gezielte Körperhaltungs- und Atemübungen mental und physisch in einen ausgeglicheneren Zustand, während beim Fitness Program (ab ca. EUR 181/Person) mithilfe eines Personal Trainers und einer unterstützenden einstündigen Massage die Muskulatur gestärkt wird.

Ergänzend bietet das Iridium Spa wöchentlich verschiedene Gruppenkurse an, wie Yoga und Pilates-Einheiten direkt am Strand oder Intervall- und Zirkeltraining im Fitnesscenter. Auf Anfrage werden auch Einzelstunden in Yoga, Tai-Chi, Pilates, Meditation und mentalen Übungen zur Stressreduktion gegeben.

Iridium Spa Healthy Menus

Für die passende Stärkung vor und nach dem Training sorgen die Menüs von der “Honestly Healthy”-Speisekarte direkt in der Spa-Lounge. Angeboten werden viele gesunden Speisen wie leichte Suppen, knusprige Frühlingsrollen oder Salat aus Quinoa, frischen Kräutern und Granatapfel. Auch lokale Gerichte mit regionalem Fisch oder gebratener Hühnerbrust mit Ingwer stehen zur Auswahl. Als süße Belohnung nach dem Sport wird unter anderem Granny Smith Tagliatelle mit einer Granatapfel-Granita serviert. Zur Erfrischung gibt es verschiedene gesunde Smoothies und Fruchtsäfte.

Übernachtungen im The St. Regis Mauritius Resort für zwei Personen in einer Junior Suite inklusive Frühstück und Steuern gibt es ab ca. EUR 470/Nacht.

