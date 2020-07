Teppichreinigung und Teppichreparatur leicht gemacht

Teppichwäscherei und Teppichwerkstatt in München

Teppichreinigung und Teppichreparatur München

Die Teppichwäscherei Aria aus München steht Ihnen bei allen Leistungen rund um die Teppichreinigung, Teppichbodenreinigung und Teppichreparatur vertrauenswürdig zur Seite. Dank des breit gefächerten Leistungsspektrums kümmern sie sich um Teppiche jeglicher Art. Nutzen auch Sie den Full Service von der Teppichwäscherei München und lassen Sie sich kostenlos und kompetent von den Fachleuten beraten! Die Abholung und Lieferung Ihres Teppichs ist bei uns in ganz München und Umland kostenlos. Online-Abholauftrag Teppichreinigung München.

Teppichwäscherei und Teppichwerkstatt mit hoher Qualität

Für die Teppichreparatur und Teppichreinigung wird Ihnen hier nur höchste Qualität geboten. Das Fachpersonal kümmert sich um eine fachgerechte Reinigung und Reparatur Ihres Teppichs. Die Eigenschaften des Teppichs, wie zum Beispiel Zustand, Alter und Herkunft, werden hier stets berücksichtigt. So wird die optimale Vorgehensweise für die Reinigung und Trocknung festgelegt, um die beste Behandlung für jeden einzelnen Teppich zu gewährleisten.

Aria Teppichreinigung bieten seinen Kunden folgende Leistungen: Teppichreinigung, Teppichreparatur, Teppichgutachten, Teppichfransen, Teppich scheren, Teppich Rand ketteln, Teppich spannen, Teppichrestauration, Teppichlöcher flicken und Teppichbodenreinigung.

Wir sorgen für ein Rundum-Wohlgefühl

Ganz gleich ob Wohnung oder Haus, in seinen eignen vier Wänden will man sich stets wohlfühlen. Hierbei kommt es neben der passenden Einrichtung und angenehmer Farben auch auf den passenden Teppich an, um für ein Wohlgefühl zu sorgen. Natürlich bedarf der Teppich dafür auch eine sorgfältige Pflege und regelmäßige Reinigung.

Eine professionelle Teppichreinigung und Teppichwäsche ist nicht nur wichtig, um den Teppich sauber zu halten und diesen durch seinen einwandfreien Look perfekt in die Umgebung zu integrieren, sondern auch um die lange Lebensdauer des Teppichs zu gewährleisten. Ebenso werden Beschädigungen und Verschmutzungen damit vorgebeugt. Dabei kommt es nicht auf die Art des Teppichs an.

Ob Orientteppich, antikes Familienerbstück, Designer-Teppich, Sammlerstück, Maschinenteppich, Kinderteppich, Wandteppich oder große Perserteppiche. Jeder Teppich wird individuell behandelt und gereinigt, sodass diese auch ihrer gerechten Pflege zuteil wird.

Sie sind interessiert an den Leistungen von Aria Teppichreinigung? – Dann machen Sie jetzt gleich kostenlos und unverbindlich eine Teppichreinigung und Teppichreparatur Kostenberechnung.

Bereits seit zwei Generationen beschäftigen wir uns mit Teppichen. Sowohl die Herstellung als auch die Reinigung und Reparatur von Teppichen ist ein Handwerk. Seit über 10 Jahren bieten wir die professionelle Teppichreinigung und Teppichreparatur auch in München an. Angefangen mit einem kleinen Betrieb unter Führung von meinem Bruder bis zur meiner erfolgreichen Selbstständigkeit, habe ich immer einen großen Wert auf Kundenorientierte Dienstleistung rund um den Teppich gelegt.

Firmenkontakt

Aria Teppichreinigung

Kourosh Ilanlou

Steinsdorfstraße 21

80538 München

0171 6 504 504

info@aria-teppichreinigung.de

https://www.aria-teppichreinigung.de/

