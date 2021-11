Telematiklösung UTA SmartConnect® steigert Transparenz und Kosteneffizienz

-Telematik-Service ist mit der Mautbox UTA One® kombiniert

-Zwei Lösungen für die Mobilität in einem Gerät vereint

-Detaillierter Flottenüberblick für die optimale Steuerung komplexer Lieferketten

Kleinostheim – UTA, einer der führenden Anbieter von Tank- und Servicekarten in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, baut das Portfolio an digitalen Services weiter aus. Mit UTA SmartConnect® hat der Mobilitätsdienstleister eine Telematiklösung entwickelt, die das Flottenmanagement erheblich vereinfacht. Das neue Tool ist an die UTA One® Mautbox gebunden, so dass die Vorteile von Telematik- und Mautservice in einem Gerät kombiniert sind.

„Mit UTA SmartConnect® bieten wir unseren Kunden das Beste aus zwei Welten in einer Box und heben das Flottenmanagement auf eine neue Stufe“, sagt Carsten Bettermann, CEO von UTA. „Ergänzt um die Telematikfunktion wird die bewährte Mautbox UTA One® jetzt noch leistungsstärker. Das Gesamtpaket aus smarter Telematiklösung und europaweitem Mautservice trägt dazu bei, für unsere Kunden die Mobilität so einfach, komfortabel und kostensparend wie möglich zu gestalten.“

Mit UTA SmartConnect® bleiben Speditionen und Transportunternehmen jederzeit mit ihrer Flotte vernetzt – und zwar europaweit. Mittels GPS-Ortung lässt sich die Position und Route jedes Fahrzeugs schnell und einfach ermitteln und genau vorhersagen, wie lange es noch zum Kunden braucht. Dank des Echtzeit-Trackings behalten Disponenten zur Steuerung komplexer Lieferketten den Überblick über die rechtzeitige Verfügbarkeit von Waren. Das sorgt für mehr Sicherheit in der Produktion und erhöht die Zufriedenheit der Kunden.

Auf Knopfdruck stehen detaillierte Reportings zur Verfügung. Das System zeichnet alle Fahraktivitäten auf, zum Beispiel die zurückgelegte Route und den Kraftstoffverbrauch. Mit automatischen Hinweisen lässt sich die effiziente Betankung der Fahrzeuge steuern. So zeigt UTA SmartConnect® immer die nächstgelegene Tankstelle an, an der Fahrer zu UTA-Konditionen kostengünstig tanken können. Dazu müssen lediglich die UTA-Akzeptanzstellen in das Navigationsgerät bzw. in die UTA SmartConnect®-Software geladen werden. Der Planungs- und Verwaltungsaufwand reduziert sich so spürbar und Fahrer und Flottenmanager sparen wertvolle Zeit. Außerdem macht das Telematiksystem die Fahrer frühzeitig auf Verkehrsstörungen aufmerksam, so dass alternative Routen angeboten werden und der Warenempfänger zeitnah auf Planabweichungen hingewiesen werden kann.

Der Telematikservice UTA SmartConnect® wird über die interoperable Mautlösung UTA One® aktiviert. UTA-Bestandskunden können den Service zuvor im Exklusivbereich auf der UTA-Website buchen. Neukunden benötigen eine UTA One®-Mautbox, um den Service nutzen zu können.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) zählt zu den führenden Anbietern von Tank- und Servicekarten in Europa. Über das UTA-Kartensystem können gewerbliche Kunden an über 68.000 Akzeptanzstellen in 40 europäischen Ländern markenunabhängig und bargeldlos tanken sowie weitere Leistungen der Unterwegsversorgung nutzen. Dazu zählen unter anderem die Mautabrechnung, Werkstattleistungen, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Vermittlung eines Services unseres Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer. UTA wurde 2021 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2021“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

