Technik für höchste Hygieneansprüche: GEZE im Children’s Memorial Health Institute Warschau

Leonberg, 25. August 2020. Das “Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oder Children”s Memorial Health Institute (CMHI) in Warschau ist eines der medizinisch führenden Kinderkrankenhäuser in Polen. Durch umfangreiche Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen ist es aktuell das größte Kinderklinikum in Polen. Die eingesetzte Technik entspricht höchsten Hygieneansprüchen und unterstützt damit den Heilungsprozess der Patienten maßgeblich. Mit GEZE haben die Architekten und Bauausführenden in Warschau einen erfahrenen Partner für Tür- und Sicherheitslösungen gefunden.

Von der Bürgerinitiative zum modernsten Kinderkrankenhaus des Landes

Von außen sieht man dem Children”s Memorial Health Institute seine über 40-jährige Geschichte an, innerhalb des Baus aus den 1970er Jahren treffen Mitarbeiter, Patienten und deren Besucher auf eines der modernsten Krankenhäuser Polens. Das Krankenhaus geht zurück auf eine Initiative der renommierten Autorin und Holocaust-Überlebenden Ewa Szelburg-Zarembina. 1965 regte sie an, mit einer Klinik für Kinder ein gemeinsames Zeichen für den “Erhalt des Lebens und der Gesundheit” zu setzen. Für die daraus entstandene Initiative “Leben und Gesundheit” kam soviel Unterstützung zusammen, dass daraus das heutige Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka in Warschau, auf Englisch Children’s Memorial Health Institute (CMHI) errichtet werden konnte.

2015 wurde das CMHI umfangreich modernisiert und erweitert. Als Teil der Maßnahmen im Gesamtwert von 20 Millionen Euro wurde der Operationsbereich auf zwölf OP-Säle und zwei weitere Intensivstationen erweitert. Der für die Ausrüstung zuständige Medizintechnik-Anbieter Climatic Company entschied sich für GEZE als Partner für die Ausstattung und Gestaltung von insgesamt 64 automatischen Türsystemen. Climatic Company arbeitet seit Jahren erfolgreich mit der in Warschau ansässigen polnischen GEZE Tochtergesellschaft zusammen.

Hermetisch und automatisch – dichtschließende OP-Türen

OPs und Intensivstationen sind in Bezug auf Hygiene die sensibelsten Klinikbereiche. Hier müssen Türen sehr schnell und zuverlässig barrierefrei öffnen und dicht schließen. Die großen und schweren Türflügel an den weit öffnenden Zugängen zum größten Hybrid-Operationssaal des CMHI wurden darum mit hermetisch-dichtschließenden automatischen Powerdrive HT-Schiebetürantriebssystemen ausgestattet. Sie bilden im letzten Abschnitt des Schließvorgangs eine hermetische Abdichtung mit dem umlaufenden Profil. Dafür sorgt das Zusammendrücken von Spezialdichtungen, die umlaufend am Türflügel angebracht sind. Die Powerdrive-Türsysteme sind auch in der Lage, große und bis 200 Kilogramm schwere Schiebetürflügel zu bewegen. Dazu gehören die Spezialtüren im Röntgenbereich, wo eine zuverlässige Strahlenabschirmung gewährleistet sein muss.

Zuverlässig und leise – Schiebe- und Drehtürsysteme von GEZE

Schnelles und zuverlässiges automatisches Öffnen von hochfrequentierten Türen, zum Beispiel in den Servicebereichen, wird mit ECdrive-Schiebetürsystemen realisiert. Fast geräuschlos bewältigen sie unzählige Bewegungszyklen von Türflügeln bis 120 Kilogramm bei gleichbleibend hohem barrierefreiem Komfort. Mit einer gerundeten Antriebshaube unterstützt diese wirtschaftliche Antriebslösung auch die einheitliche Optik der vielen Edelstahltüren im ganzen Klinikgebäude.

Powerdrive- und ECdrive-Schiebetürsysteme bieten optimalen Begehkomfort. Ihre Offenhaltezeit passt sich der Durchgangsfrequenz an. Wird der Besucherstrom größer, werden die Türflügel automatisch länger offengehalten. Die Bewegungsparameter der Türflügel lassen sich individuell einstellen.

Auch bei den automatischen Drehtüren kommt Technik von GEZE zum Einsatz. Der leise elektrohydraulische Drehtürantrieb TSA 160 NT bewegt selbst schwere Drehtüren mit Flügelgewichten diskret und leicht. Sämtliche Parameter, wie zum Beispiel die Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit, die Hinderniserkennung oder die Offenhaltezeit, können an die Gebäudenutzung angepasst werden. Die ein- und ausschaltbare “Push & Go”-Funktion steuert den Türantrieb durch ein kurzes Antippen des Türflügels.

Barrierefreie und hygienische Türöffner – Radarmelder und Flächentaster von GEZE

In Kliniken sind das Begehen und Öffnen von Türen “ohne Barrieren” sowie größtmögliche Hygiene bei den Ansteuerelementen unerlässlich. Komplett berührungslos öffnen automatische Türen mit dem GEZE Radarmelder GC 306. Eine leichte Handbewegung vor dem Taster genügt. In besonders zeitkritischen Situationen ist eine Tür bereits offen, bevor sie beispielsweise der Notarzt erreicht. Drehtüren öffnen auch durch ein kurzes Antippen des Türflügels als “Push & Go”-Lösung.

In anderen Fällen erfolgt die Ansteuerung über GEZE Flächentaster. Diese Taster können auch mit dem Ellbogen aktiviert werden und öffnen die Tür früher. Hygienische Taster mit antibakteriell wirkenden Kupferoberflächen hemmen die Verbreitung von Keimen in der Klinik und sorgen für höchste Sicherheit im Klinikum.

Technische Lösungen von GEZE im Children’s Memorial Health Institute (CMHI) in Warschau

GEZE bietet aus einer Hand Lösungen, die individuelle Komfort- und Sicherheitsanforderungen in intelligenten Systemen verbinden. Im Children’s Memorial Health Institute (CMHI) in Warschau hat GEZE unter anderem folgende Systeme beigesteuert:

– Hermetisch-dichtschließende Schiebetürsysteme mit Powerdrive HT-Antrieben für große und schwere Türflügel bis 200 kg

– Hydraulische Drehtürsysteme TSA 160 NT für 1600 mm breite Türflügel bis 310 kg

– ECdrive Schiebetürsysteme für Türflügel bis 120 kg

– Berührungslose Radar- und Näherungstaster GEZE GC 306 zur Ansteuerung von automatischen Türen

– TS 3000 V Türschließer mit Gleitschiene für Flügelbreiten bis 1100 Millimeter

– Lösungen für den Rauch- und Wärmeabzug (RWA) und die Rauchableitung

Weitere Informationen:

https://www.geze.de/de/entdecken/referenzen/hermetisch-dichtschliessende-tueren-von-geze-in-kinderklinik-in-warschau

Diesen Text sowie druckfähiges Bildmaterial finden Sie zum Download unter:

http://www.panama-pr.de/download/GEZE_Referenz_Childrens-Memorial-Health-Institute-Warschau.zip

ÜBER GEZE:

GEZE ist ein innovatives, weltweit agierendes Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und Spanien. Mit 32 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.

Kontakt

Panama PR GmbH

Linnea Schattling

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

0711 664759719

l.schattling@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Bildquelle: © H. Łukasz Janicki / GEZE Polska