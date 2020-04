Support Your Locals

So können lokale Unternehmen während der Corona-Krise unterstützt werden

Die Corona-Krise stellt vor allem für lokale Unternehmen wie zum Beispiel Modeboutiquen, Kosmetiksalons und Friseure eine große Herausforderung dar.

Plötzlich dürfen diese Unternehmen ihre Kundschaft nicht mehr vor Ort empfangen und bedienen.

Auch das Farb-, Typ- und Stilberatungsunternehmen “beautystyle”, ist von der angeordneten Salonschließung betroffen.

Das serviceorientierte Dienstleistungsunternehmen besteht seit 1996 und befindet sich im Münchener Stadtteil “Giesing”.

“beautystyle” ist bei vielen Kundinnen und Kunden aufgrund ihrer erlebnisreichen Schönheitsoase mit hauseigener Modeboutique inklusive Friseursalon, Kosmetikabteilung sowie edlem Day-Spa-Ambiente besonders beliebt.

Dieses Gesamtkonzept ist deutschlandweit einzigartig und ermöglicht es sowohl zahlreiche Einzelanwendungen zu buchen, als auch eine Farb-, Typ- und Stilberatung mit Typveränderung von Kopf bis Fuß unter einem Dach zu erleben.

Neben beautystyle sind aktuell zahlreiche lokale Unternehmen auf die Unterstützung ihrer Kundinnen und Kunden angewiesen.

Eine tolle Methode, um diesen tatkräftig unter die Arme zu greifen ist der Kauf eines Wertgutscheines.

#supportbeautystyle durch den Kauf eines Wertgutscheines

Die Gutscheine von beautystyle können mit einem beliebigen Wert aufgeladen werden und nach der Wiedereröffnung für eine Dienstleistung oder ein Produkt der Wahl eingelöst werden. Ob für den längst überfälligen Haarschnitt, ein neues Kleidungsstück, eine Mani- oder Pediküre oder zahlreiche weitere kosmetische (Anti-Aging) Behandlungen!

Besuchen Sie beautystyle doch gleich einmal auf der Website und überzeugen Sie sich selbst von dem vielfältigen Angebot: www.beauty-style-muenchen.de

Sie möchten beautystyle kennenlernen und durch den Kauf eines Gutscheins unterstützen?

-Senden Sie einfach eine E-Mail mit dem gewünschten Wert an: info@beauty-style-muenchen.de

Der Gutschein wird anschließend direkt per Post oder E-Mail an Sie versandt.

Andrea Reindl-Krüger und Team freuen sich, Sie schon bald persönlich begrüßen zu dürfen!

Das 1996 gegründete Unternehmen beautystyle Andrea Reindl ist deutschlandweit das einzige Beautyunternehmen, welches seinen Kundinnen ein erfolgreiches Gesamtkonzept aus: Modeboutique, Make-up, Kosmetik, Nägel, Visagistik, Friseur und exklusiven Wellnessangeboten bietet. Dadurch können Kundinnen ein Styling mit sofortiger Umsetzung erleben. Über 4000 zufriedene Kundinnen und Kunden sowie zahlreiche TV- und Presseauftritte zeichnen beautystyle Andrea Reindl aus.

Kontakt

beautystyle

Andrea Reindl-Krüger

Wirtstraße 34a

81539 München

089531264

089536830

info@beauty-style-muenchen.de

http://www.beauty-style-muenchen.de

