Studie 2020 – Deutschland zieht um

Berlin, den 16. Juli, 2020. CAPRI Capital ReInvest GmbH vermittelt exklusiv die Denkmalimmobilie "Alte Stellmacherei" in Brandenburg an der Havel. Die Modernisierung der Immobilie wurde in Zusammenarbeit mit Denkmal Spezialisten Guido Maihack für den Bauträger Havel Invest Apartment GmbH & Co. KG begleitet. Erfolgreicher Projektabschluss der Denkmalimmobilie "Alte Stellmacherei" Im Auftrag von Bauträger Havel Invest Apartment GmbH & Co. KG. vermittelte CAPRI Capital ReInvest...